Näin Trump voi kampittaa vallanvaihtoa – Bidenin siirtymähallinto odottaa yhtä allekirjoitusta

Trumpin mahdollisuudet kääntää vaalitulos voitokseen ovat lähes olemattomat. Hän voi kuitenkin hidastaa vallanvaihtoa ja hankaloittaa Bidenin virkaanastumista.

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump on viime päivien ajan systemaattisesti kiistänyt vaalituloksen, syyttänyt vaaleja epärehellisiksi, laatinut useita ääntenlaskua koskevia kanteita osavaltion oikeuslaitoksiin ja julistautunut vaalien todelliseksi voittajaksi.

Suuret mediayhtiöt julistivat Trumpin vastaehdokkaan, demokraattien Joe Bidenin Yhdysvaltain presidentinvaalin voittajaksi lauantaina. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Bidenin katsottiin saaneen ratkaisevassa Pennsylvanian osavaltiossa niin paljon ääniä, ettei Trump voisi kiriä enää ohi.

Jo ennen vaaleja spekuloitiin paljon sillä, suostuuko Trump niin kutsuttuun rauhanomaiseen vallanvaihtoon, jossa väistyvä presidentti tarjoaa apunsa ja tukensa seuraajalleen ja myöntää reilusti tappionsa. Trump on asiasta kysyttäessä antanut ympäripyöreitä vastauksia ja sanonut, että katsotaan asiaa sitten kun tulos on selvillä.

Vaikka Biden on julistettu voittajaksi, on tiellä tuloksen vahvistamiseen vielä muutama mutka. Kun kaikki äänet on laskettu, tehdään tiukimmissa osavaltioissa vielä uudelleenlaskentaa joko osavaltion lain nojalla tai jommankumman ehdokkaan pyynnöstä.

Takaraja, eli niin sanottu ”turvasatama-päivä”, on tiistaina 8. joulukuuta. Tällöin kaikkien osavaltion täytyy viimeistään ilmoittaa lopullinen vahvistettu vaalitulos ja kaikkien oikeusriitojen on oltava käsiteltyinä. 14. joulukuuta kaikkien osavaltioiden 538 valitsijamiestä kokoontuu äänestämään uudesta presidentistä, jonka virkaanastujaisia vietetään 20. tammikuuta.

Valitsijamiehet määräytyvät yli satavuotisen perinteen mukaan osavaltion äänestystuloksen perusteella. Kumpikin valtapuolue on laatinut ennakkoon listan valitsijamiehistä, ja voittajan listalla olevat henkilöt osallistuvat valitsijamieskokoukseen.

Trump on useaan otteeseen uhannut viedä vaalituloksen liittovaltion korkeimman oikeuden käsiteltäväksi. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.­

Viimeinen sana on kuitenkin osavaltioiden parlamenteilla, jotka vahvistavat valitsijamieslistat. Republikaani­enemmistöisillä parlamenteilla on siis mahdollisuus lähettää äänestystuloksen vastainen, Trumpin kannattajista koostuva valitsijamieslista kongressille.

Asiantuntijat pitävät tällaista skenaariota hyvin epätodennäköisenä. Washington Postin mukaan liittovaltion laki määrää, että paikallisparlamentit voivat tehdä näin radikaalin päätöksen vain, jos ”vaalin tuloksen perusteella ei voida määrittää voittajaa”.

Osavaltiot ovat myös etukäteen ennen vaalipäivää määrittäneet periaatteet, joilla valitsijamiesten valinta toteutetaan. Forbesin mukaan laki ei sido niitä noudattamaan näitä periaatteita, mutta kongressi voi silti kieltäytyä ottamasta vastaan ilmoitusta, joka poikkeaa ennalta sovitusta.

Valitsijamiehillä on myös mahdollisuus olla kunnioittamatta osavaltion vaalitulosta ja äänestää oman mielensä mukaan. Edellisissä vaaleissa 10 valitsijamiestä äänesti presidentiksi jotain muuta kuin osavaltion voittajaa. Monissa osavaltioissa näitä niin kutsuttuja uskottomia valitsijamiehiä voidaan rangaista sakolla.

Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani johtaa Trumpin kampanjatiimin oikeustaistelua. Kanteiden perusteita on pidetty huterina, ja niistä osa on jo torpattu.­

Trump on myös useaan otteeseen uhannut vievänsä vaalituloksen liittovaltion korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Trumpin kampanjan nostamat kanteet on arvioitu perusteiltaan huteriksi ja osa on jo torpattu.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala totesi Ilta-Sanomille viikko sitten, ettei korkeimpaan oikeuteen kävellä noin vain, vaan oikeustaistelu on aloitettava osavaltiotasolta. Valituslupaa korkeimpaan oikeuteen ei silti välttämättä heltiäisi.

Edellisen kerran korkein oikeus on puuttunut liittovaltion vaaleihin vuonna 2000, kun se päätti keskeyttää äänten uudelleenlaskennan tuolloin äärimmäisen tiukassa Floridan osavaltiossa. Päätös sinetöi vaalivoiton republikaanien George W. Bushille ja demokraattien vastaehdokas Al Gore joutui tyytymään hopeasijaan.

Tämän vuoden tilanne on monin tavoin erilainen kuin Bushin ja Goren välinen taistelu vuonna 2000. Nyt pienen marginaalin äänestystuloksia on yhden osavaltion sijaan useissa. Jotta Trump voisi voittaa, hänen täytyisi kumota äänestystulos vähintään kahdessa tai useammassa osavaltiossa.

Korkeimman oikeuden nykyinen puheenjohtaja, tuomari John Roberts, on lisäksi uutistoimisto AP:n mukaan yrittänyt pitää korkeimman oikeuden etäällä politiikasta, jotta korkeimman oikeuden maine ei horjuisi.

Trumpin mahdollisuudet kääntää vaalit omaksi voitokseen käyvät siis jatkuvasti ohuemmiksi. Hänellä on kuitenkin edelleen mahdollisuus hankaloittaa kilpakumppaninsa Bidenin valtaannousua.

Politico-lehden spekulaatioiden mukaan Trump saattaa mahdollisesti tuhota arkistoituja tietoja hallintonsa toimista. Tämä vaikeuttaisi myös Bidenin hallinnon virkaan astumista ja työn aloittamista, koska heillä ei olisi riittäviä taustatietoja käytettävissään. Trump saattaa myös kieltäytyä kokonaan yhteistyöstä Bidenin kanssa.

Tradition mukaan väistyvän presidentin hallinto auttaa vaalien ja virkaanastujaisten välissä uuden presidentin hallintoa valmistautumaan liittovaltion asioiden hoitamiseen. Kyseessä on iso operaatio, sillä uusi hallinto tuo aina mukanaan tuhansia uusia virkamiehiä väistyvän hallinnon virkamiesten tilalle.

Tulppana Bidenin hallinnon virkaan astumisessa on myös hieman yllättäen Liittovaltion hallintoviraston (GSA) johtaja Emily Murphy. Muun muassa Yhdysvaltain hallintorakennuksista vastaava virasto antaa vaalivoittajalle luvan, jolla hänen tiiminsä pääsee käsiksi tarvitsemiinsa materiaaleihin ja tiloihin.

Murphy on Washington Postin mukaan toistaiseksi kieltäytynyt allekirjoittamasta asiakirjaa, jonka nojalla Bidenin siirtymähallinto voisi aloittaa työskentelynsä. Syyksi arvellaan sitä, että samalla hän tulisi vahvistaneeksi vaalituloksen.

Liittovaltion hallintoviraston johtaja Emily Murphy ei ole suostunut allekirjoittamaan asiakirjaa, jonka nojalla Bidenin siirtymähallinto pääsisi aloittamaan työskentelynsä.­

Nimettömänä esiintyvä hallinnon virkamies sanoo Washington Postille, ettei yhdenkään viraston johtaja aio kävellä Trumpin yli vallanvaihtoon liittyvissä asioissa. Hän arvelee, että virastojen johtajia on kielletty keskustelemasta Bidenin kampanjatiimin kanssa.

Allekirjoituksellaan Murphy luovuttaisi ”ilmeiselle voittajalle” pääsyn hallinnon tietokonejärjestelmiin ja hyväksyisi vallanvaihtoon budjetoidun rahan käyttöönoton. Budjetiksi on tänä vuonna määritelty 9,9 miljoonaa dollaria (8,4 miljoonaa euroa).

Lykkäystä on perusteltu muun muassa sillä, että arkaluontoisten tietojen luovuttaminen Bidenille olisi riskialtista, koska vaalitulosta ei ole vielä vahvistettu. Entisenä varapresidenttinä Bidenillä on kokemusta valtion hallinnosta ja hän osaisi käyttää tätä kautta saamiaan tietoja hyödyksi.