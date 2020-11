Kommentti: Kun vetonorsukaan ei auta – miten Trump saadaan ulos Valkoisesta talosta?

Miten houkutella Donald Trump ulos? Auttaisiko joukkokokous, missikisat vai hampurilainen?, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvallat on ennenäkemättömän kriisin keskellä. Uppiniskainen, suorastaan betonipäisen taipumaton 74-vuotias newyorkilainen mies on linnoittautunut keskeiseen kiinteistöön Washingtonissa. Ulkomaailma pelottaa.

Uusi vuokrasopimus on käytännössä tehty ja muutto pitäisi tehdä tammikuun loppupuolella. Mikä avuksi ja kuinka tämä mitenkään hoituu?

Donald Trump on presidentinvaalien jälkeisen viikon pitänyt sitkeästi kiinni siitä väitteestä, että voitti vaalit. Sillä välin suurin osa maailmaa on kääntynyt sille kannalle, että kyllä Joe Biden voitti. Viron sisäministeri Mart Helme tosin oli toista mieltä, mutta hänkin joutui eroamaan. Niin epäreilua.

Donald Trump puhkuu kanteita ja oikeusjuttuja. Hän soittelee lakimiehille ei muuttofirmalle, joka kyllä saattaisi nyt olla enemmän tarpeeseen. Trumpin päätä ei onnistunut kääntämään presidentin vävy Uuno Turhapurokaan. Ei kun Jared Kushner.

Myös vaimo Melanie Trump yritti turhaan. Hän olisi yhtä hyvin voinut puhua sloveniaa.

Donald voi olla läsnä Valkoisessa talossa, mutta kaikkien yhteyksien tavoittamattomissa. Mies keskellä omaa kosmista autiuttaan. Onneksi hänellä on lippalakki. Maailman paras.

Mikä avuksi

Donald Trump sai aikoinaan Sauli Niinistöltä erinomaisia neuvoja metsien siivoamisesta, ainakin oman kertomansa mukaan. Suomessa saattaisi olla know howta presidenteistä, jotka eivät halua lähteä kodeistaan.

Humaanit suomalaiset antoivat Urho Kekkosen jäädä Tamminiemeen loppuiäkseen. Sitten siitä tuli museo.

Valkoisessa talossa on se ongelma, että se on tunnetumpi ja isompi turistikohde kuin Tamminiemi. Jos Trumpilla olisi vielä valtaa, hän ratkaisisi ongelman rakentamalla viereen vielä isomman valkoisen talon. Mutta kun ei kohta enää ole.

Kun harkitaan Valkoisen talon tulevaisuutta, kannattaa muistaa, että se ei oikeastaan ole ihan alkuperäinen. Alkuperäinen Make America Great -kampanja käynnistyi jo vuonna 1812. Siinä Yhdysvallat yritti vallata Kanadan Britannialta. Vuonna 1814 se päättyi siihen, että Washingtonin miehittäneet brittijoukot tuikkasivat Valkoisen talon tuleen. Korjaus ja uudelleen rakentaminen kestivät vuosikausia.

Transatlanttisen ystävyyden nimissä Yhdysvallat ja Britannia eivät nykyään mainosta tätä kovin paljon. Britit tykkäävät sen sijaan lähetellä Winston Churchillin rintakuvia Valkoiseen taloon, niin että niitä on välillä ollut riesaksi asti. Vaikka sellaisella onkin hyvä korvata kahvakuula.

Eivät auta villihevosetkaan

Jos nyt kuitenkin lähdetään siitä, että Joe Biden saa muuttaa Valkoiseen taloon. Hänkin on iäkkäämpi ihminen ja tykkää varmaan talosta, joka on jo ennestään tuttu.

Miten Trump saadaan ulos?

Hän on niin järkähtämätön, että häntä eivät saa vedettyä ulos traktorit, villihevoset tai sirkusnorsutkaan. Voimakeinoja on turha yrittää.

Trump rakastaa kansankokouksia, joihin ihmiset tulevat ihailemaan häntä. Sellainen voitaisiin järjestää Valkoisen talon pihamaalle. Sitten kun Trump seisoisi hurmioituneena puhujapöntössä, se voitaisiin pikku hiljaa hivuttaa portista ulos väkijoukon jatkaessa hurraamistaan.

Mutta Trump on fiksumpi kuin tyhmemmät kuvittelevat.

Voitaisiin järjestää missikisat. Trump on omistanutkin Miss Universum -kilpailut. Trump pitää itseään naiskauneuden ymmärtäjänä, naistenmiehenä ja herrasmiehenä. Tämä on yhtä totta kuin se että lehmät lentävät, mutta ehkä nekin tekevät niin jonain päivänä. Tiede on ihmeellistä.

Jos Trump ei lankeaisi tähänkään ansaan jäljellä olisi ruoka.

Trumpille voitaisiin tarjoilla Valkoisessa talossa viikko vain ituja. Sitten portin ulkopuolelle tuotaisiin hampurilainen ja kevytkokis. Odotettaisiin, että Trump syöksyy talosta.

Ja sitten portti viimein napsahtaisi kiinni hänen takanaan.

Opas trumpien hoitoon

On mahdollista, että Trumpia vain ei saada Valkoisesta talosta. Silloin jää Joe Bidenin vastuulla huolehtia hänen hyvinvoinnistaan.

Vaativampia kotieläimiä kuin trumpit ei juuri ole. Hampurilaisten, täyslihapihvien ja colajuomien lisäksi ne tarvitsevat huomiota ja hyväksyntää. Jos ruokaa ei tarjota kultalautaselta, trumpit alkavat helposti mököttää. Ja sitä ei kestä kukaan.

Bidenien pitää myös varautua pitkiin golfpalloleikkeihin ikioman trumpinsa kanssa. Sellaisen pitää aina saada voittaa.

Toki niin mukavana miehenä esiintyvässä Joe Bidenissakin voi päästä piru irti. Hän ei ehkä annakaan lemmikilleen kevytkokista vaan täyspepsiä. Voi olla että Biden rajoittaa koti-trumpinsa öistä televisionkatseluakin. Ja vie rusketusvoiteenkin.

Se olisi hyvin, hyvin, hyvin epäreilua.

Toivotaan, että sopu ja kansakunnan yhtenäisyys säilyisivät.