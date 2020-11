”Pysäyttäkää varkaus” – IS tapasi aseistettuja miehiä Donald Trumpia tukevassa mielenosoituksessa

IS tapaamien Trumpin kannattajien mielestä Joe Bidenin vaalivoitto perustuu vilppiin.

– Voitko keskeyttää nauhoituksen? Tämä on tärkeää.

Haastattelun keskeyttää nuori mies, jonka farkkujen päällä riippuu pitkäpiippuinen pistooli. Hän kertoo haastattelun kohteena olevalle toverilleen, että lähistöllä on havaittu epäilyttäviä hahmoja, jotka ovat varustautuneet baseball-mailoilla.

Olemme Pennsylvanian osavaltion hallintokukkulalla, ja edessäni istuu mies, joka esittäytyy Tom Sullivaniksi.

Presidentti Donald Trumpia kannattavalla Sullivanilla on yllään maastokuvioiset luotiliivit ja vieressään puoliautomaattinen AR-15-kivääri. Hän ei halua kasvojensa näkyvän valokuvissa.

Yllä olevalla videolla Donald Trumpin kannattaja kertoo mielipiteensä vaaleista.

Harrisburgissa oli useita aseistettuja mielenosoittajia.­

”Pysäyttäkää varkaus” on nyt trumpilaisten slogan.­

Meneillään on Trumpin kannattajien mielenosoitus, joka on kerännyt lauantai-iltapäivänä satoja ihmisiä Pennsylvanian pääkaupunkiin Harrisburgiin. Heidän tunnuslauseensa on ”Stop the steal” eli ”pysäyttäkää varkaus”. Sillä he viittaavat Joe Bidenin vaalivoittoon.

Väkijoukolle puhuu parhaillaan Pennsylvanian osavaltion senaattiin juuri uudelleen valittu Doug Mastriano. Kohta toinen asemiesten joukko tulee raportoimaan Sullivanille. He ovat huolestuneita republikaanisenaattorin turvallisuudesta.

– Emme me ole mitään turvamiehiä. Poliisi valvoo kyllä tapahtumaa, Sullivan vakuuttaa, kun haastattelu jatkuu.

Trumpin kampanja alkoi jo tiistaina vaali-iltana lähettää kannattajilleen viestejä, joissa presidentinvaalien väitettiin olevan vilpillisiä. Viesteissä pyydettiin lahjoituksia ”taistelulle vaalien rehellisyyden puolesta”.

Trump piti torstai-iltana puheen, jossa hän esitti joukon perättömiä väitteitä vaalivilpistä. Hän jatkoi epäilysten lietsontaa Twitterissä.

– VOITIN NÄMÄ VAALIT, ISOSTI! Trump twiittasi lauantaina isoilla kirjaimilla.

Mielenosoittajat väittivät Pennsylvanian pääkaupungissa Harrisburgissa, että Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat vilpilliset.­

Kyltti nimitti Joe Bidenia ”katoliseksi Juudakseksi”.­

Lauantaina useiden osavaltioiden pääkaupungeissa pidettiin mielenosoituksia, joissa vaaleja väitettiin vilpillisiksi.

Sullivan, 50, tuli paikalle noin 80 kilometrin päästä Berksin piirikunnasta. Hän kertoo osoittaneensa Harrisburgissa mieltään aiemminkin aborttia vastaan sekä aseiden ja moottoripyörien puolesta.

– Minulla on käsiase mukanani melkein kaikkialla, minne menen. Se antaa minulle suojaa ja on perustuslaillinen oikeuteni, Sullivan kertoo.

– Olen tuonut kiväärin mukanani mielenosoituksiin pari kertaa. Haluan ihmisten vain näkevän, että en ole fanaatikko. En riehu ja huuda jotain Trumpista tai Bidenista.

Sullivanin mielestä ääntenlaskussa oli paljon epäilyttäviä piirteitä. Hänen mukaansa tulokset kehittyivät tavalla, joka ei käy järkeen.

– Työskentelin vaalivirkailijana, ja Pennsylvaniassa vaalipäivänä äänestäminen on erittäin turvallista. Postiäänestys on ollut turvatonta presidentti Lincolnin ajoista lähtien, Sullivan sanoo.

– Biden sai enemmän ääniä kuin Obama. Se on erittäin, erittäin epätodennäköistä.

Tavaroiden pakkaamisen aika.­

Trumpia tukeva Steve ei halunnut kertoa sukunimeään.­

Kari Cordero jakaa mielenosoituksiin osallistuville ihmisille A4-kokoisia papereita, joissa kerrotaan miten Trumpin kampanjalle voi lahjoittaa rahaa oikeustaisteluihin.

Cordero, 32, työskenteli vapaaehtoisena Trumpin kampanjalle, mutta monisteet nainen kertoo tehneensä omasta aloitteestaan.

– Yritän laittaa informaatiota Facebookiin, mutta kirjoitukset joutuvat faktantarkistuksen kohteeksi ja poistetaan. Olen väsynyt vaientamiseen, Cordero sanoo.

Cordero uskoo, että todellisuudessa Trump voitti vaalit. Todisteeksi hän kertoo kuulleensa paikallisen vanhainkodin työntekijältä, että vaalivirkailija oli tullut keräämään dementoituneilta vanhuksilta ääniä.

Kysyttäessä Cordero myöntää, että tarina ei kerro kenelle vanhusten äänet menivät.

– Ei sillä ole väliä, kenelle ne menivät. Voitti kuka tahansa, lakia ei saa rikkoa.