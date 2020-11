Putin ei aio onnitella Bideniä vielä – Kreml perusteli päätöstä

Presidentti Vladimir Putinin kerrotaan haluavan odottaa Donald Trumpin käynnistämien oikeusprosessien ratkaisua ja Yhdysvallan presidentinvaalien virallista tulosta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio kiiruhtaa vielä onnittelemaan Yhdysvaltain demokraattien Joe Bideniä vaalivoitosta.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov selitti Venäjän medialle, miksi Putinin esikunta pitää odottelua tarpeellisena toimena tässä vaiheessa.

– Meidän mielestämme on korrektia odottaa vaalien virallista tulosta, Peskov selitti.

Peskovin mukaan odottelupäätöksessä ei ole mitään ristiriitaa verrattuna siihen, että vuonna 2016 Putin onnitteli Donald Trumpia välittömästi, kun Yhdysvaltain media oli ilmoittanut presidentinvaalien voittajasta.

– Tilanne eroaa täysin selvästi. Tehän näette, että siellä on edessä tiettyjä juridisia prosesseja, joista istuva presidentti on ilmoittanut. Siksi tilanne eroaa aiemmasta ja meidän mielestämme on kuitenkin parempi odottaa virallista tulosta, Peskov selitti RT-kanavan mukaan.

Peskovin mukaan Venäjä on kuitenkin valmis työskentelemään kenen tahansa presidentin kanssa, kuka on Yhdysvaltain kansan valitsema.

– Putin on sanonut useita kertoja, että hän kunnioittaa mitä tahansa Amerikan kansan valintaa. Me toivomme, että Yhdysvaltain seuraavan presidentin kanssa onnistuu vuoropuhelun käynnistäminen ja pystymme yhdessä sopimaan suhteidemme normalisoinnista, Peskov sanoi Dozhd-kanavan mukaan.