Verilöyly venäläisellä sotilaslentokentällä: Varusmies surmasi kolme sotilasta

Verilöyly sattui Voronezhin lähellä olevalla sotilaslentokentällä. Kolmen kuolleen lisäksi haavoittuneita on ainakin yksi.

Venäjän median mukaan ampumavälikohtaus sattui Voronezhin lähellä sijaitsevalla Baltimor-sotilaslentokentällä.

Tapauksesta on tiedossa yhä varsin vähän yksityiskohtia. Tällä hetkellä ampuja on ilmeisesti yhä vapaalla jalalla, sillä hänen kerrotaan onnistuneen pakenemaan.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan ampuja on lukkiutunut sotilaslentokentän alueelle ja hänen kanssaan käydään parhaillaan neuvotteluja. Toisten väitteiden mukaan ampuja olisi pakosalla ja häntä etsittäisiin yhä.

Uutistoimisto Tassin mukaan ampuja oli varusmies. Hänen kerrotaan olevan 20-vuotias Anton Makarov. Kuolleiden joukossa on kaksi upseeria ja yksi varusmies.

Lisäksi yksi varusmies on loukkaantunut ja hän on tehohoidossa. Venäjän puolustusministeriön mukaan hän on haavoittunut solisluun ja lapaluun alueelle, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.

Varusmiehen kerrotaan ampuneen pistoolilla, jonka hän oli ottanut eräältä upseerilta. Ampujan kerrotaan käyttäneen aseenaan myös kirvestä ja lyöneen sillä ainakin yhtä uhriaan.

Komsomlskaja Pravdan mukaan varusmies oli ottanut kirveen paloturvallisuuskaapista, jossa on helposti saatavilla erilaisia työvälineitä tulipalon varalle.

Varusmiehen kerrotaan vaanineen ensimmäistä uhriaan pimeässä ja aiheuttaneen tälle kuolettavat vammat kirveellä. Ensimmäinen uhri oli upseeri, joka oli huomauttanut Makaroville jostain tämän palvelukseen liittyvästä asiasta ja saanut tämän vihastumaan.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan välikohtaus sattui Moskovan aikaa noin 05.45. Verilöyly sattui sotilaslentokentän hallinnollisessa rakennuksessa.

Juttua päivitetty 9.11. kello 10.41. Lisätty yksityiskohtia tapahtuneesta.