Putin vaikenee Bidenin voitosta – neljä vuotta sitten Venäjän presidentin reaktio oli täysin toinen

Yhdysvaltain presidentiksi valitulle Joe Bidenille on satanut onnitteluja ympäri maailmaa. Venäjä on ollut hiljaa. Toisin oli neljä vuotta sitten, kun Donald Trump valittiin presidentiksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole toistaiseksi onnitellut Yhdysvaltain presidentiksi nousevaa Joe Bidenia.

Neljä vuotta sitten Putin julkaisi onnittelusähkeen vain tunteja sen jälkeen, kun yhdysvaltalaismediat olivat julistaneet Donald Trumpin vaalivoittajaksi. ”Vladimir Putin toivoi Donald Trumpille menestystä vastuullisessa tehtävässään valtion johdossa”, Venäjän presidentin virallisilla verkkosivuilla kirjoitettiin lähes välittömästi sen jälkeen, kun vaalivoittaja oli julistettu.

New York Timesin mukaan nyt vaikuttaakin siltä, että Putin valmistautuu ristiriitaisiin suhteisiin Bidenin kanssa. Lehden mukaan Putinilla on useita syitä kammoksua Yhdysvaltain tulevaa presidenttiä: Biden näkee Venäjän yhtenä Yhdysvaltain suurimmista turvallisuusuhkista, hän lupaa korjata Yhdysvaltain suhteet eurooppalaisiin liittolaismaihin ja tukee aktiivisesti länsimielisiä poliitikkoja Ukrainassa.

Kun Putin on hiljaa, hänen vastustajansa, oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi onnitteli Twitterissä Bidenia ja varapresidentiksi valittua Kamala Harrisia. Navalnyi myös onnitteli amerikkalaisia ”vapaista ja rehellisistä vaaleista”, mikä lienee samalla myös epäsuora piikki Putinin hallinnolle.

Venäjän lisäksi onnitteluja Bidenille ei ole tullut myöskään Yhdysvaltain kanssa kireissä väleissä olevilta Kiinalta eikä Pohjois-Korealta.

Myöskään Nato-maa Turkin presidentti Recep Taayip Erdogan ei onnitellut Bidenia. Biden on vaatinut kovempia otteita myös Erdogania kohtaan.

– Toisin kuin Trump, tiedän, mitä Erdoganin kanssa neuvottelu vaatii. Laittaisin hänet maksamaan kovan hinnan siitä, mitä hän on tehnyt, Biden kirjoitti viime vuonna.

Biden viittasi Turkin päätökseen hyökätä Pohjois-Syyrian kurdialueille sen jälkeen, kun Trump veti yhdysvaltalaissotilaat pois alueelta.

Alla olevalla videolla Joe Bidenin lauantaina pitämä voittopuhe.

Onnitteluja sateli ympäri maailmaa

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen onnitteli Bidenia ja varapresidentti Kamala Harrisia voitosta, toivoen EU:n ja Yhdysvaltain jälleen lähentyvän.

– Maailma jatkaa muuttumistaan ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Tällöin uudistettu globaali kumppanuutemme tulee olemaan äärimmäisen tärkeää.

Britannian pääministeri Boris Johnson totesi Yhdysvaltain olevan maan tärkein liittolainen ja odottavansa yhteistyötä Bidenin kanssa.

Intian pääministeri Narendra Modi kutsui voittoa ”spektaakkelimaiseksi” ja nosti esille Harrisin intialaisen taustan.

– Menestyksesi on rajoja rikkovaa eikä tuota ylpeyttä vain tädeillesi, vaan kaikille intialais-amerikkalaisille.

Alla olevalla videolla varqapresidentiksi valitun Kamala Harrisin lauantainen puhe.

Iranin presidentti Hassan Ruhani sanoi, että Bidenin voitto tarjoaa maalle mahdollisuuden ”kompensoida sen aiempia virheitä”. Ruhanin mukaan Yhdysvaltain hallinto voi nyt palata aiemmalle linjalleen kansainvälisten sitoumuksien noudattamisessa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu onnitteli Bidenia ja kutsui tätä Israelin ystäväksi, mutta kiitti myös Trumpia Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi ja ”Irania vastaan nousemisesta”.

Yhdysvaltain liittolaisen Saudi-Arabian kuningas Salman ja kruununprinssi Mohammed bin Salman onnittelivat Bidenia ja Harrisia myöhään sunnuntaina Suomen aikaa.

Trumpin kaudella Yhdysvallat on tiivistänyt yhteistyötään Saudi-Arabian kanssa, mutta Biden on luvannut tiukempia otteita. Hän on sanonut, että Yhdysvallat lopettaa Saudi-Arabian tukemisen ”katastrofaalisessa” Jemenin sodassa. Hän on moittinut Trumpin suhtautumisen sauditoimittaja Jamal Kashoggin murhaan olleen yksi Trumpin presidenttikauden häpeällisimmistä hetkistä.