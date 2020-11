Joe Biden nappasi diplomaattiavustajaa hartioista, kommentoi ikää... Näin hänet tavanneet suomalaiset muistelevat kohtaamista

Aikaisemmin varapresidenttinä toimineen Joe Bidenin tavanneet suomalaiset kertovat kohtaamisestaan.

Pääministerinä vuosina 2010-2011 toiminut Mari Kiviniemi (kesk) kohtasi Joe Bidenin tämän vieraillessa perheineen Suomessa maaliskuussa 2011. Tuolloin Barack Obaman varapresidenttinä toiminut Biden tapasi muun muassa tasavallan presidentti Tarja Halosen ja ehti virallisen ohjelman ohella esimerkiksi kävelylle Helsingin keskustaan, jossa seurue poikkesi Marimekon liikkeessä.

Kiviniemi osallistui yhdessä Suomen muun johdon ja Bidenin kanssa työlounaalle Säätytalossa.

– Hän on oikein mukava, välitön ja rento, mutta kuitenkin selkeästi ammattipoliitikko. Hänestä huokuu pitkä kokemus ja että hän on ollut samantyyppisissä tilanteissa ennenkin, myös substanssimielessä niistä asioista jotka olivat silloin agendalla, Kiviniemi kuvailee.

Joe Biden ja tuolloin pääministerinä toiminut Mari Kiviniemi tapasivat Säätytalossa.­

Vaikka kyseessä oli työtapaaminen, oli Bidenilla aikaa keskustella myös yksityisemmistä aiheista. Kiviniemen mukaan Bidenin kanssa tuli puhuttua vähän muutakin, eikä hän pitäytynyt pelkästään työasioissa.

– Hän kiinnitti huomiota ikääni. Olin silloin vähän yli 40-vuotias, ja pääministerien iät alkoivat usein vitosella. Se oli vain tällainen toteamus. Keskustelimme siitä, kuinka kauan olemme olleet mukana politiikassa.

Henkilönä Kiviniemelle jäi Bidenistä hyvin myönteinen kuva.

– Sympaattinen ja mukava.

Mauri Pekkarinen.­

Samassa tilaisuudessa mukana oli myös tuolloin elinkeinoministerinä toiminut Mauri Pekkarinen (kesk). Myös Pekkarisella on Bidenistä lämpimiä muistoja.

– Hän on erittäin ystävällinen ja huomaavainen, oikeastaan aika hauskakin. Se hauskuus on sellaista tyylikästä hauskuutta, toisen huomioimista ja aivan arkisista asioista keskustelemista.

Pekkarisen mukaan Biden oli varsin hyvin perillä Suomen asioista.

– Hänen kanssaan käymäni henkilökohtainen keskustelu liittyy hänen poliittiseen uraansa, kuinka pitkään hän on ollut mukana. Hän on minua viisi vuotta vanhempi ja ollut vielä pidempään näissä kuvioissa kuin minä.

Pekkarinen sanoo havainneensa Bidenissä mielenkiintoisen piirteen, joka liittyi hänen tapaansa kohdata ja huomioida ihmisiä.

– Kun hän halusi sanoa jotain tai osallistua keskusteluun, niin hän teki sen aina erittäin huomaavalla tavalla. Hän sananmukaisesti huomioi sen henkilön kenen kanssa hän puhui.

Kiviniemeä pääministerinä seurannut Jyrki Katainen (kok) kertoo kiinnittäneensä samoihin ominaisuuksiin huomiota tavatessaan Bidenin Valkoisessa talossa kesäkuussa 2012. Katainen ja Biden keskustelivat tuolloin tunnin ajan.

– Päällimmäisenä mieleen jäi että hän on tavanomainen kokenut amerikkalainen poliitikko, eli asioista hyvin perillä oleva, miellyttävä ja positiivinen. Hän oli myös välitön, vitsaileva ja huumorintajuinen ihminen.

Jyrki Katainen tapasi Joe Bidenin Washingtonissa vuonna 2012.­

Katainen nostaa esiin Bidenin tavan kohdata ja kätellä ihmisiä, joka on hänen tavaramerkkinsä. Bidenin on usein kerrottu olevan hyvin taitava myös tuntemattomien ihmisten huomioimisessa, ja hänen ”kättelysettinsä” on suorastaan käsite.

– Hänellä on erilaisia tapoja kätellä tai tervehtiä. Normaalin kättelyn lisäksi hän voi ottaa vasemmalla kädellä kiinni käsivarresta, tai sitten hän ottaa molemmilla käsillä kiinni hartioista vetäen vielä otsat melkein yhteen, Katainen selittää.

Hartiaotteeseen pääsi Kataisen mukaan esimerkiksi diplomaattiavustaja, jolle varapresidentti tokaisi: ”Everything is going to be just fine” (kaikki menee vielä hyvin).

Kataisen mukaan Biden oli hyvin kiinnostunut siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Keskustelut käsittelivät esimerkiksi koulutusta ja metsiä.

Juho Romakkaniemi.­

Valkoisen talon vierailulla mukana oli myös Kataisen erityisavustajana tuolloin toiminut Juho Romakkaniemi.

– Hän on yksi karismaattisimpia ihmisiä joita olen koskaan tavannut. Huoneeseen astuessaan hän täytti sillä karismallaan koko tilan, hän sanoo.

Myös Romakkaniemen mukaan Biden osasi ottaa jokaisen paikalla olleen huomioon poikkeuksellisella tavalla.

– Hän oli kiinnostunut Suomen ja Euroopan asioista ja oli niistä poikkeuksellisen hyvin perillä amerikkalaiseksi poliitikoksi.