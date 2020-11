Donald Trump joutunee oikeuden eteen ensi vuonna; silti hänen uskotaan pysyvän näkyvänä vaikuttajana politiikassa.

Presidentti Donald Trumpin yhtiöryppäällä on yli miljardi dollaria velkaa, kertovat talouslehdet. Kuva Trump Towerista New Yorkista vuodelta 2017.­

Presidentti Donald Trumpin virkakausi päättyy 20. tammikuuta 2021, kun kello lyö 12 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Samalla kellonlyömällä Trumpista tulee siviilihenkilö, joka menettää istuvalle presidentille perinteisesti suodun syytesuojan.

Suoja rikossyytteiltä perustuu oikeusministeriön pitkäaikaiseen käytäntöön. Kongressin nostamat virkasyytteet ovat asia erikseen – Trump kävi tämän prosessin läpi ja sai valtakunnanoikeutena toimineelta senaatilta vapauttavan päätöksen muun muassa vallan väärinkäyttöä koskevista syytteistä 5. helmikuuta 2020.

Siviilihenkilönä Trump kuitenkin joutuu kohtaamaan menneisyytensä. Hänestä on avattu useitakin esiselvityksiä ja rikostutkintoja, joista osa uhkaa häntä itseään, osa hänen liiketoimiaan ja osa hänen perheensä mainetta.

Vakavimmat oikeusjutut muhivat Trumpin kotiseudulla New Yorkissa.

Michael Cohen kertoi kongressin kuulusteluissa, että Donald Trump olisi vääristellyt tietoja omistuksistaan.­

Manhattanin piirisyyttäjä Cyrus Vance Jr selvittää monimutkaista vyyhteä, joka juontuu pornotuottaja Stormy Danielsille ja malli Karen McDougalille ennen vuoden 2016 vaaleja maksetuista rahoista nousseeseen skandaaliin. Vance vaatii muun muassa tutkittavaksi Trumpin verotustietoja kahdeksan vuoden ajalta selvittääkseen tämän osuutta maksuihin. Rahojen vastineeksi naisten haluttiin vaikenevan suhteestaan Trumpiin. Presidentti on kiistänyt olleensa suhteessa kumpaankaan.

Toinen iso juttukokonaisuus on New Yorkin osavaltion ylimmän syyttäjän Letitia Jamesin tutkinnassa. Siinä selvitetään, onko Trump syyllistynyt veropetokseen.

Epäilyjen mukaan presidentin poikien tällä hetkellä johtama Trump Organization -yhtiö paisutti omistustensa arvoa saadakseen edullisia lainoja ja verohelpotuksia. Tutkinta alkoi Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin kerrottua kongressin kuulustelussa, että Trump antoi väärää tietoa yhtiönsä omistuksista.

Edessä on todennäköisesti oikeuskäsittely.

– Hän on hyvin haavoittuvassa asemassa syytteiden nostamisen suhteen, arvioi George H.W. Bushin aikainen oikeusministeriön virkamies Jimmy Gurule uutislehti USATodaylle.

– Mielestäni uhka on todellinen ja huomattava.

Myös perheen sisällä tapahtuu: veljentytär Mary Trump on nostanut kanteen Donald Trumpia ja tämän sisarta Maryanne Trump Barrya vastaan. Aiheena on perintöriita: Mary väittää setänsä ja tätinsä petkuttaneen häneltä miljoonia dollareita, kun hänet siirrettiin syrjään perheen bisneksistä.

Lisäksi Trumpia vastaan on nostettu kaksi kunnianloukkausjuttua. Niiden takana on kaksi naista, joista toinen väittää Trumpin raiskanneen hänet 1990-luvulla. Molempien naisten mukaan Trump on halventanut heitä julkisesti kiistäessään syytökset.

Donald Trump perusti Mar-a-Lagon lomakeskuksen vuonna 1995. Presidenttinä Trump on käyttänyt Mar-a-Lagoa muun muassa valtiovieraiden kestitsemiseen.­

Trumpin taloudellinen asema ei sekään ole kovin kehuttava.

Trump on jo vahvistanut julkisesti, että hänen velkansa nousevat 400 miljoonaan dollariin (337 milj.euroa). Talouslehti Forbesin mukaan yli miljardi dollaria (842 milj.euroa) on kuitenkin lähempänä totuutta. Financial Timesin arvio on 1,1 miljardia dollaria.

Tästä velasta noin 900 miljoonaa dollaria (758 milj.euroa) lankeaa maksuun lähivuosina, Financial Times kertoo.

Forbesin laajan selvityksen mukaan Trumpilla ei kuitenkaan ole matti kukkarossa. Hänen omistustensa arvo on 3,66 miljardia dollaria eli runsaat 3 miljardia euroa, eli nettovarallisuus riittää hyvin velkojen katteeksi.

Forbesin mukaan Trump saa vielä rahoitusta ainakin kahdelta rahalaitokselta. Näin ollen velkojen uudelleenjärjestely liiketoiminnan jatkamiseksi on mahdollista.

Politiikkaan lähdettyään Trump on luonut itselleen kivikovan kannatuspohjan. Historioitsija Anne Applebaum arvioi The Atlantic -lehdessä, että Trumpin vaalitappio vain lisää hänen kiivaimpien kannattajiensa uskollisuutta. Fanit ovat vihaisia siitä, että Trumpilta on ”varastettu” presidentin virka.

”Kun taloudelliset ja juridiset paineet Trumpia kohtaan kasvavat – satojen miljoonien dollarien velat, meneillään olevat vero- ja petostutkinnat – hän tarvitsee poliittista kannatuspohjaa enemmän kuin koskaan”, Applebaum kirjoittaa.

”Voi olettaa, että Trump ja hänen lapsensa esittävät poliittisena ajojahtina jokaisen heitä vastaan tehdyn laillisen oikeustoimen.”

Useat Trumpin avustajista ovat jo veikanneet, että tämä yrittää uudelleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Perustuslain mukaan se on mahdollista. Presidentti Grover Cleveland voitti vuoden 1892 vaalit oltuaan sitä ennen neljä vuotta poissa Valkoisesta talosta.

Vahva huhu on, että Trump perustaa oman televisiokanavan, Trump TV:n, jota hän käyttää poliittisena työkaluna. Hän voisi esimerkiksi ostaa enemmistön kaapelitelevisioyhtiö One America Newsista tai NewsMaxTV:stä. Kumpikin kanava on yhtiönä pieni, mutta Trumpin mukaantulo voisi tehdä niistä jättiläisiä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump on itse antanut parikin kevyesti heitettyä vihjettä siitä, että hän haluaisi vain paeta pahaa maailmaa. Viime kesäkuussa Trumpin kerrotaan sanoneen, että hän saattaisi vallasta väistyttyään lähteä pitkälle road tripille asuntoautolla vaimonsa Melanian kanssa.

Kerran eräässä kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa Trump vaikeni hetkeksi mietteliäänä, katseli ihaillen lähistölle pysäköityjä raskaita ajoneuvoja ja sanoi sitten:

– Hienoja vehkeitä. Mitä luulette, voisinko vain hypätä noista yhden rattiin ja ajaa pois? Olisi niin kivaa vaan ajaa täältä helvetin kauas. Ihan helvetin kauas.