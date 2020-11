Näin Biden onnitteli satavuotiasta Suomea vuonna 2016 – lue koko tervehdys

Joe Biden oli uudenvuodenaattona 2016 ensimmäinen, joka lähetti onnittelutervehdyksen satavuotisjuhliaan aloittavalle Suomelle.

Suomen vierailuaan 2011 lämmöllä muistellut Yhdysvaltain tuolloinen varapresidentti Joe Biden toivotti vuoden viimeisenä päivänä 2016 Suomen kansalle lämpimät onnittelut alkavan itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden johdosta.

Näin Biden lausui reilut 2 minuuttia kestävällä videolla:

”Yhdysvaltain puolesta minulla on kunnia esittää presidentti Niinistölle ja koko Suomen kansalle lämpimät onnittelumme Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden johdosta.

Pidän kovasti suomalaisesta sananlaskusta, jossa todetaan, että ’niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan’. Toisin sanoen sitä samaa hyvää, mitä annat maailmalle, voit myös itse vastaanottaa. Ja suomalaiset ovat antaneet maailmalle niin paljon hyvää – aina parastaan.

Minulla oli ilo vierailla Suomessa vuonna 2011, ja otin vierailulle mukaan nyt jo 18-vuotiaan pojantyttäreni, jotta hän pääsisi tapaamaan tuolloin presidenttinä ollutta Tarja Halosta.

Halusin, että hän tutustuisi Suomeen ja sen edistyksellisiin käytäntöihin, ja muistan puhuneeni hänelle, kuinka tärkeää oli, että Suomen presidentti oli nainen.

Pojantyttäreni ymmärsi välittömästi, mistä oli kyse. Hän sanoi: ’Oletko huomannut, että 40 prosenttia kansanedustajistakin on naisia?’

Tätä on Suomi. Se on sitoutumista kaikkien ihmisten tasa-arvon ja tasavertaisten mahdollisuuksien edistämiseen, jotta maailma olisi parempi paikka tuleville sukupolville. Se tuntuu olevan kirjoitettu jokaisen suomalaisen DNA:han.

Tätä hyvää te olette antaneet maailmalle.

Sen vuoksi suomalaiset ja amerikkalaiset ovat kuluneen vuosisadan aikana puolustaneet yhteisvoimin tärkeimpinä pitämiämme demokratian periaatteita.

Ja uuden ajan haasteiden edessä me toimimme tänäänkin yhdessä: taistelemme ISISiä ja kaikkia niitä vastaan, jotka haluavat saavuttaa päämääränsä terrorismin keinoin; ehkäisemme ilmastonmuutosta ja suojelemme ympäristöä lastemme ja tulevien polvien hyväksi; puolustamme perusajatusta siitä, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti.

Nämä ovat yhdessä jakamiamme arvoja – monien muiden joukossa – ja niitä pyrimme vaalimaan kaikkialla maailmassa.

Tämä pyrkimys yhdistää kansojamme. Uskon vakaasti, että Suomi jatkaa pitkäaikaista työtään näiden ajatusten äänitorvena vieden maailmaa eteenpäin samalla kun teemme yhdessä töitä yhä kestävämmän, yhä osallistuvamman ja yhä tasa-arvoisemman tulevaisuuden rakentamiseksi kaikille lapsillemme.

Joten onneksi olkoon, Suomi – ja seuraavat 100 vuotta lisää!”