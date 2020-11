Näin Trumpin synkkä päivä eteni: kuuli tappiostaan golfkentällä, tiedotustilaisuus pornokaupan naapurissa

Presidentti Donald Trump sai kuulla häviöstään ollessaan rakkaan harrastuksensa parissa golfkentällä.

Lauantaina se tapahtui: amerikkalaiset tiedotusvälineet kertoivat Joe Bidenin peitonneen istuvan presidentin Donald Trumpin ja nousevan maan 46. presidentiksi. Päiväkausia jatkuneen ääntenlaskun tuloksena Bidenillä kerrottiin olevan niin paljon ääniä ratkaisevassa Pennsylvanian osavaltiossa, ettei Trumpilla ole enää mahdollisuutta viedä sen valitsijamiehiä nimiinsä.

Sunnuntaiyönä Suomen aikaa Biden piti kotikaupungissaan Wilmingtonissa puheen, jossa julistautui itsekin vaalien voittajaksi. Trump ei sen sijaan ollut vielä sunnuntainakaan myöntänyt tappiotaan, eikä hänen kampanjansa mukaan ollut aikeissa niin tehdäkään.

Silti Donald Trumpin aika maailman ainoan supervallan johtajana oli vääjäämättä tulossa päätökseen.

Ratkaisevan lauantain aamun Trump vietti kuten niin monena muunakin viikonloppuna kuluneen neljän vuoden aikana. Aamulla hän julkaisi Twitter-tilillään lukuisia viestejä, jotka sisälsivät väitteitä ääntenlaskussa tapahtuneista huijauksista ja epärehellisyyksistä.

– MINÄ VOITIN TÄMÄN VAALIN, SELVÄSTI! presidentti kirjoitti yhdessä viestissään.

Hieman ennen aamukymmentä Trump hyppäsi mustaan panssaroituun autoonsa, joka suuntasi saattueen kanssa kohti Sterlingissä, Virginiassa noin 40 kilometrin päässä Valkoisesta talosta sijaitsevaa Trump National -golfklubia.

Samaan aikaan kun isot amerikkalaiset tv-kanavat alkoivat julistaa Bideniä voittajaksi noin kello 11.30, kuvattiin valkoiseen lippalakkiin ja siniseen puseroon sonnustautunut Trump rakkaan harrastuksensa parissa golfkentällä.

New York Times -sanomalehden mukaan presidentin avustajat soittivat hänelle ja kertoivat huonot uutiset hänen saapuessaan golfklubille. Lehden mukaan Trump otti tiedon yllättävän rauhallisesti eikä vaikuttanut yllättyneeltä. Trumpin ollessa edelleen pelaamassa hänen kampanjansa julkaisi tiedotteen, jossa Bideniä syytettiin voittajana esiintymisestä väärin perustein.

– Yksinkertainen tosiasia on että tämä nämä vaalit ovat kaukana ratkenneesta, tiedotteessa uhottiin.

Sen mukaan Trumpin kampanja ryhtyy maanantaista alkaen hakemaan väitettyihin vaalirikkomuksiin oikeutta tuomioistuimissa. Trump on väittänyt demokraattien varastaneen häneltä vaalivoiton epärehellisin keinoin, vaikka ei ole kyennyt näyttämään väitteen perusteeksi todisteita, ja vaikka jopa osa hänen pitkäaikaisimmista neuvonantajistaan on vastustanut väitteiden esittämistä.

Washington Postin mukaan Trump vietti pelin jälkeen golfklubilla vielä kolme tuntia, jutellen muun muassa klubin johtajan kanssa. Hän myös poseerasi klubilla häitään juhlineen vihkiparin kanssa. Iltapäivällä Trump suuntasi autollaan takaisin virka-asunnolleen.

Presidenttiä seuranneen toimittajajoukon mukana matkanneen BBC:n toimittajan mukaan klubin ulkopuolella oli paluumatkan alkaessa Trumpin tukijoita, jotka osoittivat tälle suosiotaan.

Washingtoniin saavuttaessa tunnelma muuttui vähitellen päinvastaiseksi. Maan pääkaupungin keskustaan oli kerääntynyt tuhansittain Trumpin vastustajia, jotka eivät pitäneet tunteitaan ja mielipiteitään piilossa presidentin autosaattueen kulkiessa ohi. Paikalta otetut kuvat näyttävät, kuinka ihmiset karjuvat ja näyttävät keskisormea ja muita halveksuvia merkkejä Trumpin auton ohittaessa heidät Valkoisen talon ulkopuolella.

Hetkeä myöhemmin kuviin tallentui myös Trump, joka seurasi näkyä auton ikkunasta hämmentynyt ilme kasvoillaan. Virka-asunnon pihassa otetuissa kuvissa Make America Great Again -lippalakkinen Trump kävelee Valkoiseen taloon epätyypillisesti sivuportista. Pää painuksissa kävelevä presidentti heilauttaa vaimeasti kättään kuvaajille.

Kohtalokkaaseen päivään kuului myös erikoinen tiedotustilaisuus, jonka Trumpin kampanja järjesti lauantaina aamupäivällä samaan aikaan kun Trump viihtyi golfkentällä.

Aamupäivällä presidentti kertoi Twitter-tilillään ”suuresta tiedotustilaisuudesta”, joka pidettäisiin Philadelphian Four Seasonsissa. Kyseessä ei kuitenkaan ollut Four Seasons -loistohotelli vaan Four Seasons Total Landscaping -niminen pihankunnostusyritys kaupungin laidalla.

Tilanne aiheutti siinä määrin sekaannusta, että Philadelphian Four Seasons -hotelli joutui twiittaamaan, ettei tiedotustilaisuutta olla pitämässä heidän tiloissaan.

Tilaisuudesta otetuissa kuvissa Trumpin lakimies ja pitkäaikainen tukija Rudy Giuliani puhuu nuhjuisella takapihalla, taustallaan autotallin oveen kiinnitettyjä Trump-kampanjajulisteita. Slate-verkkolehden mukaan kyseinen paikka sijaitsee pornokirjakaupan ja krematorion välisellä alueella.

Lehden mukaan paikalla olleet toimittajat eivät voineet uskoa näkemäänsä ja olivat varmoja, että Trumpin kampanja oli tilaisuutta järjestäessään sekoittanut kaksi paikkaa toisiinsa. Tilaisuus kirvoitti laajaa ivailua myös verkossa.

Slaten mukaan vaikutti siltä, että Giuliani sai kuulla Bidenin vaalivoitosta vasta toimittajilta tilaisuuden aikana. Giulianin mukaan kampanja aikoo nostaa useita oikeuskanteita, koska republikaanien vaalivalvojia ei hänen mukaansa päästetty seuraamaan ääntenlaskentaa. Trumpin kampanjan johto on kehottanut kampanjan rahoittajia lahjoittamaan rahaa tulevia oikeuskuluja varten.

Rudy Giuliani puhui tiedotustilaisuudessa, jonka paikka herätti hämmennystä.­

Presidentin lähipiiri on amerikkalaismediaan päätyneiden tietojen mukaan jakaantunut kahtia kysymyksessä, tulisiko hänen myöntää tappionsa ja hyväksyä vaalien lopputulos. Kaapelikanava CNN kertoi sunnuntaina Trumpin vävyn Jared Kushnerin yrittäneen suostutella häntä luovuttamaan.

Washington Postin mukaan osa presidentin avustajista uskoo, ettei tämä välttämättä tule koskaan myöntämään häviötään, vaikka vallan siirtyminen seuraavalle presidentille sujuisikin rauhanomaisesti.

Lauantai-iltana Valkoisessa talossa olleen Trumpin mieliala vaikutti jälleen olevan matalammalla.

– TARKKAILIJOITA EI PÄÄSTETTY LASKENTAHUONEISIIN, hän kirjoitti Twitter-tilillään, toistaen väitettä jonka ei ole todettu olevan totta.