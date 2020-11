Lasikattoja rikkova Kamala Harris piti inspiroivan puheen: ”Olen ensimmäinen nainen tässä virassa, mutta en viimeinen”

Harris korosti puheessaan naisten roolia hänen varapresidenttiytensä mahdollistamisessa.

Yhdysvaltojen varapresidentiksi valittu senaattori Kamala Harris piti historiallisen puheen lauantai-iltana tapahtumakeskuksessa Wilmingtonissa Delawaren osavaltiossa.

Harrisista on tulossa ensimmäinen nainen, joka on noussut maan toisiksi korkeimpaan virkaan. Hän kiinnittikin puheessaan erityistä huomiota naisiin, jotka ”ovat tasoittaneet tietä tämän hetken mahdollistamiseksi”.

Harris kehui puheessaan vuolaasti myös presidentiksi valittua Joe Bidenia, jota hän kutsui ”presidentiksi, jossa näkyvät parhaat puolemme”.

Demokratia ei ole itsestäänselvyys

Harris aloitti puheensa siteeraamalla edesmennyttä ihmisoikeustaistelijaa ja kongressiedustajaa John Lewisia.

– Kongressiedustaja John Lewis kirjoitti ennen kuolemaansa: demokratia ei ole tila, se on teko. Hän tarkoitti, että Yhdysvaltojen demokratia ei ole taattu. Se on yhtä vahva kuin halumme taistella sen puolesta, vahtia sitä ja olla pitämättä sitä ikinä itsestäänselvyytenä.

Harris sanoi demokratian puolustamisen vaativan ponnistuksia ja uhrauksia, mutta näki siinä myös iloa ja edistystä, sillä kansalaisilla on hänen mukaansa voima rakentaa parempi tulevaisuus. Hän myös kiitti amerikkalaisia.

– Kun demokratiamme oli koetuksella näissä vaaleissa, ja maailma katseli, te toitte tullessanne uuden päivän Amerikalle.

– Te marssitte ja järjestäydyitte neljän vuoden ajan tasa-arvon, oikeuden, elämämme ja planeetan puolesta. Ja sitten te lähetitte selkeän viestin äänestämällä. Valitsitte toivon, yhtenäisyyden, soveliaisuuden, tieteen, ja kyllä: totuuden. Valitsitte Joe Bidenin Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi, hän iloitsi.

Biden sai osansa kehuista

Harris kehui Bidenia parantajaksi ja yhdistäjäksi, jota on myös koeteltu henkilökohtaisesti.

– Hän on henkilö, jonka omat menetyksen kokemukset antavat hänelle tarkoituksen tunteen, joka auttaa meitä kansakuntana saamaan tarkoituksen tunteemme takaisin. Hän on mies, jolla on suuri sydän ja joka rakastaa ehdoitta. Se on hänen rakkautensa Jilliä kohtaan, hänestä tulee uskomaton ensimmäinen nainen. Se on hänen rakkautensa Hunteria, Ashleya, lapsenlapsiaan ja koko Bidenin perhettä kohtaan.

Harris muisti myös Joe Bidenin vuonna 2015 aivokasvaimeen menehtynyttä poikaa ”Beau” Bidenia. Harris oli Kalifornian osavaltion oikeusministeri samaan aikaan kuin Beau Biden oli Delawaren oikeusministerinä.

– Vaikka tunsin Joen jo varapresidenttinä, opin tuntemaan hänet kunnolla isänä, joka rakasti Beauta, rakasta ystävääni, jota muistamme täällä tänään.

Seuraavaksi hän kiitti omaa perhettään.

– Miehelleni Dougille, lapsillemme Colelle ja Ellalle, siskolleni Mayalle ja koko perheelleni: sanat eivät riitä kuvaamaan kuinka paljon rakastan teitä.

Presidentiksi ja varapresidentiksi valitut Joe Biden ja Kamala Harris tukijoukkoineen juhlimassa voittoa.­

Naiset mahdollistajina

– Haluan myös kiittää naista, jonka ansiosta olen täällä tänään, äitiäni, Shyamala Gopalan Harrisia, joka on aina sydämissämme. Hän ei varmaan kuvitellut tätä hetkeä, kun hän tuli Yhdysvaltoihin Intiasta 19-vuotiaana. Hän kuitenkin uskoi syvästi Amerikkaan, jossa tällainen hetki on mahdollinen.

Harris jatkoi ylistämällä naisia, jotka ovat sukupolvien ajan tehneet työtä hänen asemansa eteen.

– Ajattelen häntä (äitiäni), ja niitä sukupolvia naisia, mustia, aasialaisia, valkoisia, latinoja ja Amerikan alkuperäisasukkaita, jotka läpi maamme historian ovat tasoittaneet tietä tämän hetken mahdollistamiseksi. Naisia, jotka taistelivat ja uhrasivat niin paljon tasa-arvon, vapauden ja kaikkien oikeuksien puolesta. Mukaan lukien mustat naiset, joita liian usein ylenkatsotaan, mutta jotka niin usein todistavat olevansa demokratiamme selkäranka.

– Kaikki naiset, jotka ovat työskennelleet varmistaakseen ja puolustaakseen äänestysoikeutta yli vuosisadan ajan. 100 vuotta sitten perustuslain 19. lisäyksellä, joka antoi naisille äänioikeuden, 55 vuotta sitten äänioikeuslailla ja nyt vuonna 2020 uuden sukupolven naiset, jotka äänestävät, ja jatkavat taistelua perustavanlaatuisten oikeuksiensa puolesta. Pidän tänään ajatuksissani heidän kamppailunsa, päättäväisyytensä ja heidän näkemyksiensä vahvuuden nähdäkseni, mitä voitaisiin vapauttaa menneisyyden avulla. Istun heidän olkapäillään, hän jatkoi.

Harris ylisti jälleen myös Joe Bidenia.

– Ja millainen todistus se onkaan Joen luonteesta, että hänellä on rohkeutta rikkoa yksi merkittävimmistä muureista maassamme valitsemalla naisen varapresidentikseen.

Yhdysvaltojen ongelmat vaativat kovaa työtä

Hän kehotti lapsia unelmoimaan kunnianhimoisesti, ja kertoi aikovansa olla heidän tukenaan.

– Olen ensimmäinen nainen tässä virassa, mutta en tule olemaan viimeinen. Sillä jokainen pikkutyttö, joka katsoo tätä lähetystä tänään, näkee, että tämä on mahdollisuuksien maa. Ja sukupuolesta riippumatta maamme lapsille: maamme on lähettänyt teille selkeän viestin. Unelmoikaa kunnianhimoisesti, johtakaa vakaumuksellisesti, ja nähkää itsenne tavalla, jolla muut eivät ehkä näe teitä yksinkertaisesti, koska he eivät ole nähneet teitä sillä tavalla aikaisemmin. Tietäkää, että osoitamme teille suosiota joka askeleellanne.

Harris lopetti kymmenenminuuttisen puheensa lähettämällä viestin yhtenäisyydestä, ja kovasta työstä, jota Yhdysvaltojen ongelmien korjaaminen vaatii.

– Nyt alkaa oikea työ. Kova, tarpeellinen, hyvä ja välttämätön työ henkien pelastamiseksi, epidemian voittamiseksi, taloutemme uudelleenrakentamiseksi kaikkia hyödyttäväksi, systemaattisen rasismin kitkemiseksi oikeusjärjestelmästämme ja yhteiskunnastamme, ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, maamme yhdistämiseksi ja kansakuntamme sielun parantamiseksi. Tie edessämme ei ole helppo, mutta Amerikka on valmis, ja niin olemme myös Joe ja minä.

– Olemme valinneet presidentin, jossa näkyvät parhaat puolemme. Johtajan, jota maailma kunnioittaa, ja jota lapset ihailevat. Asevoimien ylipäällikön, joka kunnioittaa joukkojamme ja pitää maamme turvallisena, ja joka on kaikkien amerikkalaisten presidentti.