Amerikkalaispoliitikot onnittelivat Bidenia ja Harrisia – Bushin veljen viesti saattoi sisältää piikin Trumpin suuntaan

Biden kerää onnitteluja sekä demokraattien että republikaanien puolelta.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on voittanut Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Hänen on määrä vannoa virkavalansa tammikuun 20. päivä.

Bidenin voitto sai monilta maailman johtajilta positiivisen vastaanoton. Muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau, Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sekä Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson onnittelivat Bidenia ja Kamala Harrisia voitosta.

Onnitteluita ja reaktioita on tullut luonnollisesti myös kotirintamalta. Entisten ja nykyisten demokraattijohtajien lisäksi myös monet tunnetut republikaanit suhtautuvat positiivisesti Bidenin voittoon.

Joe Biden ja Kamala Harris tukijoukkoineen juhlimassa voittoa Delawaren Wilmingtonissa.­

Yhdysvaltojen edellinen demokraattipresidentti Barack Obama onnitteli 46. presidentiksi valittua varapresidenttiään ja varapresidentti Kamala Harrisia sekä heidän puolisoitaan Twitterissä ja Instagramissa.

– En voisi olla ylpeämpi onnitellessani seuraavaa presidenttiämme, Joe Bidenia, ja seuraavaa ensimmäistä naista Jill Bideniä. En myöskään voisi olla ylpeämpi onnitellessani Kamala Harrisia ja Doug Emhoffia Kamalan historiallisesta vaalista, jossa hänet valittiin maamme seuraavaksi varapresidentiksi.

Obama kiitti tiedotteessaan myös vapaaehtoisia vaalityöntekijöitä ja äänestäjiä, ja lupasi tukea Bidenia kaikin keinoin.

– Demokratiamme tarvitsee meitä enemmän kuin koskaan. Michelle ja minä odotamme, että pääsemme tukemaan seuraavaa presidenttiämme kaikin mahdollisin tavoin.

Presidentti George H.W. Bushin poika ja presidentti George W. Bushin veli, entinen Floridan kuvernööri Jeb Bush onnitteli Bidenia samalla oletettavasti naljaillen Donald Trumpille.

– Onnittelut presidentiksi valitulle Bidenille. Olen rukoillut lähes koko aikuisikäni presidenttiemme puolesta. Rukoilen sinun ja menestyksesi puolesta. On aika parantaa syvät haavat. Monet luottavat sinun johtavan tietämme.

Bushin kommentti saattoi sisältää pienen piikin Trumpin suuntaan, kun hän sanoi rukoilleensa presidenttien puolesta lähes koko aikuisikänsä. Bush pyrki republikaanien presidenttiehdokkaaksi 2016, mutta hävisi Trumpille, joka pilkkasi Bushia koko kampanjan ajan.

Republikaanisenaattori ja puolueen entinen presidenttiehdokas Mitt Romney kehui Bidenia ja Harrisia hyväntahtoisiksi.

– Ann ja minä onnittelemme presidentiksi valittua Joe Bidenia ja varapresidentiksi valittua Kamala Harrisia. Tunnemme heidät hyväntahtoisina ja ihailtavina ihmisinä. Rukoilemme, että Jumala siunaa heitä tulevina päivinä ja vuosina.

Entinen demokraattipresidentti Bill Clinton sanoi demokratian voittaneen.

– Amerikka on puhunut, ja demokratia on voittanut. Meillä on nyt presidentiksi ja varapresidentiksi valitut, jotka palvelevat meitä kaikkia ja tuovat meidät yhteen. Onnittelut Joe Bidenille ja Kamala Harrisille merkittävästä voitostanne!

Myös entinen demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Hillary Clinton onnitteli valittuja, ja kiitti kaikkia, jotka edesauttoivat Bidenin voittoa.

– Äänestäjät ovat puhuneet, ja he ovat valinneet Joe Bidenin ja Kamala Harrisin seuraavaksi presidentiksi ja varapresidentiksi. Tämä on historiallinen valinta, Trumpin hylkääminen, ja uusi sivu Amerikalle. Kiitos kaikille, jotka auttoivat tämän tapahtumisessa. Eteenpäin, yhdessä.

Entinen demokraattipresidentti Jimmy Carter julkaisi vaimonsa kanssa tiedotteen, jossa hän onnitteli valittuja.

– Rosalynn ja minä onnittelemme ystäviämme presidentiksi ja varapresidentiksi valittuja Joe Bidenia ja Kamala Harrisia. Olemme ylpeitä heidän hyvin johdetusta kampanjastaan, ja odotamme innolla näkevämme positiivisia muutoksia, joita he tuovat maallemme.

Edesmenneen republikaanisenaattori John McCainin leski Cindy McCain uskoo Bidenin yhdistävän kahtia jakautuneen Amerikan. Cindy McCain tuki äänekkäästi Joe Bidenia.

– Onnittelut rakkaalle ystävälleni ja presidentiksi valitulle Joe Bidenille sekä Kamala Harrisille. On aika siirtyä politiikasta rakentamaan vahvempaa Amerikkaa. Tiedän, että Joe yhdistää kansakunnan parempaa tulevaisuutta kohti.

Demokraattipoliitikko ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi sanoi tasavallan voittaneen.

– Säilytimme tasavallan! Onnea Joe Bidenille kansamme sielun voittamisesta. Onnea Kamala Harrisille historian tekemisestä. On aika parantua ja aika kasvaa yhdessä. Monesta yksi.