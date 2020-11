Eta-myrsky kylvi tuhoa pitkin Keski-Amerikkaa – seuraavaksi tulilinjalle joutumassa Kuuba

Voimakas Eta-myrsky on aiheuttanut useita kuolemantapauksia Keski-Amerikassa.

Keski-Amerikan maita ja Meksikoa suominut voimakas Eta-myrsky on aiheuttanut kuolonuhreja ja tuhoa useiden valtioiden alueilla. Meksikon ja Guatemalan ohella kuolonuhreista ja myrskytuhoista on raportoitu Hondurasissa, jossa 23 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa. Lisäksi Panamassa 17 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 68:n olevan kateissa.

Aiemmin kerrottiin noin 150 ihmisen kuolleen tai kadonneen Guatemalassa, minkä lisäksi naapurissa sijaitsevassa eteläisen Meksikon Chiapasin osavaltiossa vähintään 20 ihmistä on kuollut.

Etan arvellaan rantautuvan Kuubaan sunnuntaina.