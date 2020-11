Näin Biden ja Trump saivat tietää vaalivoittajan julistamisesta

Joe Biden oli kotonaan ja Donald Trump menossa pelaamaan golfia, kun yhdysvaltalaismediat julistivat vaalivoittajan.

CNN:n lähteen mukaan Joe Biden sai tietää vaalivoitostaan lapsenlapsiltaan.

Biden oli viettänyt lauantaita perheensä kanssa kotonaan Wilmingtonissa, kun hän kuuli voitostaan.

Bidenin pojantytär Naomi Biden on julkaissut kuvan Joe Bidenista, joka on perheenjäsentensä halattavana. Kuvatekstinä on ytimekkäästi vain päivämäärä 7. marraskuuta 2020.

New York Times kertoo kuulleensa Donald Trumpin avustajilta tämän reaktioista päivän uutiseen.

Avustajiensa mukaan Trump reagoi tietoon siitä, että Biden on julistettu vaalien voittajaksi, ”yllättävän rauhallisesti”. Trump sai tiedon mennessään pelaamaan golfia.

Donald Trumpin kerrotaan reagoineen tietoon vaalivoittajasta ”yllättävän rauhallisesti”.­

Tv-lähetysten seuraaminen pelaamisen jälkeen sai hänen mielialansa muuttumaan.

Oltuaan taas parisen tuntia Valkoisessa talossa Trump palasi vihaisena Twitterin äärelle, avustajat kertoivat New York Timesille.

Avustajat pitävät todennäköisenä, että presidentti matkustaa yksityisklubilleen Mar-a-Lagoon. Trump on viettänyt suurimman osan vaalipäivän jälkeisestä ajasta Valkoisessa talossa.