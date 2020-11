Presidentti Bideniä odottaa iso savotta – tässä ovat hänen kovimmat haasteensa

IS käy läpi Joe Bidenin suurimmat haasteet.

Yhdysvaltain vaalit ovat lopulta ratkenneet. Presidentti Donald Trumpin kouraan on jäämässä luu, demokraattien Joe Bidenin käsiin sen sijaan supervalta, jossa riittää ongelmia setvittäväksi.

Koronavirus

Haaste numero yksi on Covid-19-pandemia, joka niittää uhreja ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa koronatartunnat ja -kuolemat ovat edelleen nousussa, ja on todennäköistä, että korona vie Bidenin huomiosta suuren osan presidenttiyden alkumetreillä.

Kukaan ei tiedä, mikä tilanne on 20. tammikuuta, jolloin vallan on määrä vaihtua, mutta mitä suurimmalla todennäköisyydellä myös äänestäjät odottavat Bideniltä väkeviä koronatoimia.

Bidenin työkalupakista odotetaan löytyvän ratkaisu Yhdysvaltoja rajusti kurittaneeseen koronapandemiaan.­

Yhdysvaltain asioihin perehtynyt Nordic West Officen toimitusjohtaja Kristiina Helenius uskoo Bidenin avaavan koronalukkoa ”hallitusti”.

– Biden on luvannut kansallisen strategian. Siinä osavaltioiden tiedonvaihtoa ja koordinaatiota parannetaan ja yritetään sopia talouden avaamisesta hallitusti.

Väistyvä presidentti Trump on selittänyt tartuntojen korkeaa määrää aktiivisella testauksella. Hänen vastustajansa taas syyttävät kulkutaudista lähinnä Trumpia itseään. Kaiken kukkuraksi Trump itse ja osa hänen hallinnostaankin sairastui koronaan kalkkiviivoilla.

Presidentti Biden on taudilta välttynyt, mutta hänkään ei kykene estämään koronatartuntoja yhtään paremmin ennen rokotteen laajaa jakelua.

Talous

Wall Streetin lukemat laskivat hieman perjantaina, kun Bidenin voitto alkoi näyttää selvältä.

– Ajatus Bidenin voitosta on otettu markkinoilla melko hyvin vastaan, mutta jos tulos haastetaan, se tuo epävarmuustekijöitä, investointipankki Raymond Jamesin pääekonomisti Scott Brown kommentoi Reutersille.

Yhdysvaltain kauppaministeriö julkisti vaalien alla maan talouden kasvaneen 7,4 prosenttia syyskuun ja lokakuun välisenä aikana. Talousmiehenä itseään pitävä Trump otti tästä sulan hattuunsa.

Biden sen sijaan on jo hyvän aikaa sitten ilmoittanut korottavansa rajusti veroja ja aikoo rahoittaa niillä hallintonsa massiiviset ilmastotoimet. Bidenin visiossa Yhdysvallat olisi hiilineutraali vuonna 2050 ja sähköntuotanto hiiletön jo 2035.

Yhdysvaltojen taloudellinen keskus Wall Street on pitänyt ihanteellisena yhdistelmänä Bideniä, joka hillitsee kauppasotaa sekä republikaanista senaattia, joka tasoittaa demokraattien uudistuksia.­

– Presidentti tekee aloitteita, mutta kongressin on ne hyväksyttävä. Jos Biden päätyy rinnakkain republikaanienemmistöisen senaatin kanssa, osapuolet tasoittavat toisiaan - isoimmat tavoitteet eivät välttämättä mene läpi, Kristiina Helenius sanoo.

– Wall Street on pitänyt ihanteellisena yhdistelmänä juuri Bideniä, joka hillitsee kauppasotaa ja pitää kansainväliset suhteet kunnossa sekä senaattia, joka tasoittaa demokraattien uudistuksia.

Kaikki demokraatitkaan eivät ole innoissaan verotuksen kiristämisestä, sillä se saattaa johtaa vaalitappioon 2022 välivaaleissa.

– Meidän olisi pitänyt voittaa isosti, mutta puheet poliisin rahoituksen leikkaamisesta ja Green New Dealista tulivat kalliiksi, demokraatteja lähellä oleva lähde kommentoi Fox Newsille.

Varapresidentti Kamala Harris on kannattanut Green New Deal -nimellä kulkevaa talouden rakenteiden radikaalia uudistusta, mutta Biden sanoutui siitä irti presidenttiehdokkaiden väittelyssä.

Rotujännitteet

Valkoihoinen poliisi surmasi mustan taparikollisen George Floydin Minnesotassa pidätystilanteessa toukokuussa. Rotujännitteet purkautuivat suurina poliisiväkivallan vastaisina mielenosoituksina, ja pitkin kesää ja syksyä seurattiin jatkuvalta tuntuvaa rähinöintiä eri puolilla Yhdysvaltoja.

Seattlessa Black Lives Matter -liikkeen masinoimat mellakat olivat vaalien alla kestäneet jo 150 päivää. Oman lusikkansa soppaan ovat tunkeneet valkoisen ylivallan kannattajat, jotka eivät kaihda väkivaltaa yhtään vähempää.

Rotujännitteet ovat Yhdysvalloissa edelleen korkealla tasolla, kun mustia kuolee poliisin käsittelyssä. Biden suuntaisi osan poliisin budjetista työhön, jolla pyrittäisiin lieventämään rotuvähemmistöjen ja poliisin ristiriitoja kriisiyhteisöissä.­

Seattle Timesin mukaan kaupungin johto on etsinyt ratkaisua tilanteeseen suunnittelemalla poliisin rahoituksen leikkaamista. Trump ehti pitkin kesää ja loppuvuotta sättiä niin Bideniä kuin demokraattijohtoisia kaupunkeja siitä, että väkivaltaa ja vandalismia ei edes haluta lopettaa.

Todellisuudessa Biden ei ole lämmennyt vaatimuksille leikata poliisin rahoitusta, vaikka Trump niin väittää. Biden kuitenkin suuntaisi osan poliisin budjetista työhön, jolla pyrittäisiin lieventämään rotuvähemmistöjen ja poliisin ristiriitoja kriisiyhteisöissä.

Helenius näkee, että tulehtunut tilanne ratkaistaan yhteistyöllä paikallisen kuvernöörin ja viranomaisten kanssa.

– Kukaanhan ei halua, että mielenosoitukset olisivat väkivaltaisia, joten heillä on tässä yhteinen tavoite. Uskoisin myös, että dialogia pyrittäisiin parantamaan, hän sanoo.

– Biden on kaiken aikaa korostetusti käyttänyt puhetapaa ja viestejä, jotka rauhoittavat ja kehottavat malttiin.

Kansainväliset suhteet

Biden on luvannut liennyttää Trumpin tulehduttamia liittolaissuhteita ja palata monenkeskiseen yhteistyöhön kansainvälisillä areenoilla. Luonnollisesti myös Bidenin Yhdysvallat aikoo istua pöydässä päätypaikalle.

Helenius näkee Bidenin voiton vaikuttavan positiivisesti USA:n kansainvälisiin suhteisiin.

Yhdysvaltojen keskeisten liittolaisten Emmanuel Macronin Ranskan ja Angela Merkelin Saksan uskotaan katsovan mielissään Valkoisen talon isännän vaihtumista. Kuva viime joulukuun NATO-kokouksesta.­

– Eurooppa odottaa, että puhevälit Washingtonin kanssa palautuisivat. Biden on myös luvannut aktivoida Yhdysvaltain osallistumisen kansainvälisiin järjestöihin.

Hämmästyttävää kyllä, on myös asia, josta Biden on Trumpin kanssa samaa mieltä: Kiina menettelee epäreilusti kansainvälisessä kaupankäynnissä. Kauppasodan sijaan Biden on kuitenkin luvannut kasata demokraattisten maiden liittouman, joka painostaisi Kiinaa noudattamaan sääntöjä.