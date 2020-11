”Se on aivan varmasti voitonpuhe” – tutkija Marja Annala uskoo Joe Bidenin sanovan sen yöllä suoraan

Biden pitää puheen aamuyöllä klo 3 Suomen aikaa. Nyt jännitetään julistaako hän itsensä jo voittajaksi.

Suuret tiedotusvälineet tiedottivat Joe Biden voittaneen presidentinvaalin klo 18:n jälkeen. Bidenin ilmoitettiin voittaneen Pennsylvanian 20 valitsijamiestä ja saaneen taakseen yhteensä 273. Se ylitti maagisen 270:n rajapyykin.

Presidentti Donald Trump ei ole tunnustanut häviötään. Hän ei ole onnitellut voittajaansa, kuten yli satavuotinen perinne edellyttäisi.

– Se on aivan varmasti voitonpuhe. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala sanoi ja lisäsi, että Bidenin ei välttämättä tarvitse odotella Trumpin puhelinsoittoa.

– Tämä puhelu häviäjältä, jossa onnitellaan on muodollisuus. Se on maan tapa, joka on pysynyt pitkään hengissä.

Yllä olevalla videolla Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Marja Annala ISTV:n vaalistudiossa.

Annalan mukaan prosessi ei horju, jos Trump ei noudata traditiota, vaan karavaani kulkee.

– Salainen palvelu on jo kohdellut häntä tulevana presidenttinä ja vaalivoittajana.

