Ainakin 20 kuoli Eta-myrskyssä Meksikossa

Myrsky on aiheuttanut maanvyöryjä ja tukkinut teitä.

Ainakin 20 ihmistä on kuollut Eta-myrskyssä Meksikon eteläisessä Chiapasin osavaltiossa, kertoivat maan viranomaiset lauantaina.

Myrsky on aiheuttanut maanvyöryjä ja tukkinut teitä. Viranomaisten mukaan viisi jokea on tulvinut yli äyräidensä ja kolme kaupunkia on eristyksissä tulvan vuoksi. Kymmenen ihmisen ruumiit on löydetty joesta Chenalhon kaupungissa.

Chiapas on köyhä alue, jossa enemmistö väestöstä on alkuperäisasukkaita. Se rajautuu Guatemalaan, missä ainakin 150 ihmisen arvioidaan kuolleen tai kadonneen myrskyn aiheuttamissa maanvyöryissä.

Eta osui Keski-Amerikkaan neloskategorian hurrikaanina tiistaina. Sen jälkeen sen voima on heikentynyt.