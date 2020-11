Joe Biden oli jo luopumassa politiikasta perheensä tähden – tällainen se on

Perhe on pysynyt Joe Bidenin tukena läpi uran – ja myös aiheuttanut muutaman suuren huolen.

Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajaksi julistettu Joe Biden on elämällään osoittanut, että perhe on hänelle tärkein.

Politiikassa oma perhe on seissyt hänen tukenaan, mutta tahattomasti myös antanut aseita kilpailijoiden käsiin.

Perhesyyt olivat myös saada Bidenin luopumaan poliittisesta urastaan aikoinaan juuri silloin, kun se oli parhaiten alkamassa.

Bidenin ensimmäinen vaimo Neilia ja tytär Naomi kuolivat ja pojat Beau ja Hunter loukkaantuivat vakavasti auto-onnettomuudessa vuonna 1972, kun Biden oli valittu senaattiin ensimmäistä kertaa. Tragedian vuoksi Biden harkitsi tosissaan luopuvansa paikasta.

– Delaware voi saada toisen senaattorin, mutta poikani eivät voi saada toista isää, Biden sanoi tuolloin.

Biden kuitenkin muutti mielensä. Hän päätyi pitämään senaattorinpaikkansa, mutta jätti Washingtonin iltamenot väliin ja taittoi joka päivä puolentoista tunnin työmatkan, jotta voisi olla lastensa luona aamuin illoin.

Biden sanoi myöhemmin päässeensä yli murhenäytelmästä omistautumalla pojilleen.

– Ellen olisi käynyt läpi kaikkea sitä, mitä olen käynyt, minulla tuskin olisi tätä uskomatonta sidettä lasteni kanssa, hän sanoi Yalen yliopistolla pitämässään puheessa vuonna 2015.

Biden pysyi poikiensa rinnalla, ja perhe on sittemmin pysynyt hänen rinnallaan. Biden on läheinen myös lastenlastensa kanssa ja soittaa näille joka päivä.

Tässä jutussa esitellään Bidenin perheen jäsenet.

Joe Bidenin vanhemmat Jean ja Joseph Biden kuvattuna vuonna 1988.­

Vanhemmat Catherine Eugenia ”Jean” Finnegan Biden (1918–2010) ja Joseph Robinette Biden (1915–2002)

Joe Bidenin vanhemmat Jean ja Joseph menivät naimisiin vuonna 1941. Esikoispoika Joe syntyi seuraavana vuonna.

Joseph oli nuorempana menestyvä liikemies, mutta kärsi Joen syntymän aikoihin taloudellisia takaiskuja ja työskenteli myöhemmin käytettyjen autojen kauppiaana. Koska raha oli tiukassa, perhe asui joitakin vuosia Jeanin vanhempien luona.

Joe Biden on puheissaan usein siteerannut vanhempiansa. He antoivat lapsilleen katolisen kasvatuksen ja istuttivat esikoispoikaansa kovan työn arvostuksen ja periksiantamattomuuden.

Joseph kuoli 86-vuotiaana vuonna 2002 ja Jean 92-vuotiaana vuonna 2010. Miehensä kuoltua Jean asui useita vuosia omassa erillisessä talossaan Joen kodin yhteydessä.

Veli James Biden (s. 1949)

Kun Joe ensimmäisen kerran tavoitteli paikkaa senaatissa, koko perhe osallistui vaalikampanjaan. Nuorempi veli James oli vastuussa varainhankinnasta.

Sittemmin James on tehnyt uraa liike-elämässä ja luotsannut useita yrityksiä muun muassa rakennusalalla. Toisinaan Jamesin toiminta on herättänyt närää, sillä hänen on tulkittu yrittäneen hyödyntää bisneksissään veljensä asemaa.

Jamesilla on Sara-vaimonsa kanssa kolme lasta.

Francis ”Frank” Biden­

Veli Francis ”Frank” Biden (s. 1953)

Joen pikkuveli Frank työskenteli pitkään kiinteistöalalla. Myös hänen on esitetty hyödyntäneen Bidenin nimeä liiketoimissaan arveluttavalla tavalla.

Frankilla on yksi lapsi, tytär Alana.

Varapresidentti Joe Biden ja hänen sisarensa Valerie poikkesivat aamiaiselle matkalla vaalitilaisuuteen marraskuussa 2012.­

Sisko Valerie Biden Owens (s. 1955)

Joe Biden on kutsunut Valerie-siskoaan parhaaksi ystäväkseen.

Kun Bidenin ensimmäinen vaimo Neilia ja tytär Naomi kuolivat, Valerie muutti Joen ja poikien luo Wilmingtoniin. Hän asui perheen luona neljä vuotta.

Samaan aikaan Valerien oma avioliitto hajosi. Myöhemmin hän meni naimisiin veljensä opiskeluaikaisen ystävän, lakimies Jack Owensin kanssa. Heillä on kolme lasta.

Valerie johti Bidenin aiempia vaalikampanjoita aina lukion oppilaskunnan puheenjohtajan vaaleista alkaen kaksiin ensimmäisiin presidentinvaaleihin. Edelleen Valerie lukee etukäteen veljensä puheita ja valmistelee häntä väittelyihin.

– Sanotaan, että hän osaa päättää aloittamani lauseet. Totuus, jota useimmat teistä eivät kehtaisi sanoa, on se, että hän on kirjoittanut parhaat lauseeni, Biden kuvasi sisarusten läheistä suhdetta ja Valerien merkitystä vuonna 2010 pitämässään puheessa.

Lisäksi Valerie toiminut muun muassa YK-tehtävissä ja puhujana.

Senaattiin valittu Joe Biden juhlisti 30-vuotissyntymäpäiviään marraskuussa 1972 Nelia-vaimonsa­

Ensimmäinen vaimo Neilia ja tytär Naomi Biden (k. 1972)

Joe Biden vei nuoruudenrakkautensa Neilian vihille vuonna 1966. Pari oli tavannut sattumalta lomamatkalla kaksi vuotta aiemmin, kun molemmat opiskelivat vielä. He saivat kolme lasta, Beaun, Hunterin ja Naomin.

Neilia oli menestyvien ravintolayrittäjien tytär ja oli opiskeluaikoina aktiivinen monella saralla, urheilussa ja kansainvälisten suhteiden kerhossa.

Kun Joe lähti politiikkaan, Neiliasta tuli hänelle läheinen neuvonantaja. Jopa Bidenin pääsy senaattiin on laskettu Neilian ansioksi.

Perheonni sai traagisen lopun joulun alla 1972.

Kun vasta senaattiin valittu Joe oli Washingtonissa, Neilia lähti lasten kanssa jouluostoksille. Perheen auto törmäsi kuorma-autoon. 30-vuotias Neilia ja vasta vuoden ikäinen Naomi kuolivat. Beau ja Hunter loukkaantuivat vakavasti.

Joe, Ashley, Hunter ja Beau Biden varapresidentin virkaanastujaisissa tammikuussa 2009.­

Joe Biden halasi poikaansa Beauta puolueen tilaisuudessa Coloradossa kesällä 2008.­

Poika Beau Biden (1969–2015)

Bidenin esikoispoika Beau seurasi isänsä jalanjälkiä ja lähti politiikkaan. Beausta tuli Delawaren osavaltion oikeusministeri.

Kun isä-Bidenista tuli varapresidentti, Beau harkitsi häneltä vapautuvan senaattorinpaikan tavoittelua, mutta keskittyi kuitenkin työhönsä. Beau myös palveli Irakin sodassa.

Beaulla on läheiset välit isäänsä. Hänen lapsuutensa ensimmäisiä muistikuvia on isä, joka valvoi auto-onnettomuudessa loukkaantuneen poikansa sairaalasängyn vierellä.

– Hän välitti meistä eikä senaatista, Beau sanoi.

Beau oli naimisissa yliopistohallinnossa työskentelevän Hallie Olivere Bidenin kanssa. Pari sai kaksi lasta, Natalien ja Robertin.

Beau menehtyi aivosyöpään 46-vuotiaana vuonna 2015.

Isä ja poika, Joe ja Hunter Biden.­

Poika Hunter Biden (s. 1970)

Bidenin nuoremman pojan Hunterin värikkäät vaiheet ovat tarjonneet Bidenin kilpailijoille kosolti materiaalia, jota käyttää Bidenia vastaan.

Hunter on koulutukseltaan juristi, ja hän on toiminut useiden yhtiöiden johdossa.

Esiin on noussut etenkin Hunterin rooli ukrainalaisen kaasuyhtiö Burisman hallituksen jäsenenä. Nimitys tehtiin pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli varapresidentti Bidenin johdolla alkanut tukea maan demokratiakehitystä.

Tilanne aiheutti pian harmaita hiuksia Yhdysvaltain ulkoministeriössä, jossa Hunterin asema koettiin hankalaksi Yhdysvaltain korruptionvastaisen työn takia.

Hunterilla ja hänen ex-vaimollaan Kathleen Buhlella on kolme lasta, Naomi, Finnegan ja Maisey.

Aviopari erosi vuonna 2017. Huhujen mukaan eron taustalla oli Hunterin holtiton tuhlaaminen huumeisiin ja prostituoituihin. Hunter on aiemmin kärsinyt huumeriippuvuudesta.

Hunterin myöhemmissä suhteissa lienee ollut perheelle sulateltavaa. Vuosi veljensä Beaun kuoleman jälkeen Hunter alkoi tapailla veljensä leskeä Hallieta. Joe Biden kertoi julkisuudessa iloitsevansa siitä, että surevat löysivät toisensa ja antavansa Jill-puolisonsa kanssa parille kaiken tukensa.

Nykyisen vaimonsa, eteläafrikkalaislähtöisen elokuvaohjaajan Melissa Cohenin, kanssa Hunter avioitui vain kuuden päivän tuttavuuden jälkeen. Parilla on pieni, viime maaliskuussa syntynyt poika.

Joe ja Jill Biden avioituivat 1977.­

Vaimo Jill Biden (s. 1951)

Joe Bidenin nykyinen vaimo Jill on opettaja ja kasvatustieteen tohtori. Kuten miehelleenkin, avioliitto on Jillille toinen.

Alun perin Jill suhtautui vastahakoisesti esiintymisiin poliittisissa tilaisuuksissa, mutta nykyisin häntä pidetään yhtenä miehensä tärkeimmistä poliittisista neuvonantajista.

Pari tapasi sokkotreffeillä. Naimisissa he ovat olleet vuodesta 1977 ja heillä on yksi lapsi, Ashley.

Joen viiteen ensimmäiseen kosintaan Jill vastasi kieltävästi. Hän selitti välittävänsä niin paljon Joen pienistä pojista, että halusi olla täysin varma siitä, että liitto kestää.

– Hän antoi minulle elämäni takaisin, Joe Biden kirjoitti muistelmissaan.

– Hän sai minut uskomaan, että perheemme voisi taas olla kokonainen.

Ashley Biden ja Howard Krein menivät naimisiin kesällä 2012.­

Tytär Ashley Biden (s. 1981)

Joe ja Jill Bidenin tytär Ashley on työskennellyt johtajana sosiaalialan järjestössä ja pyörittää omaa vaatealan yritystään Livelihoodia, jonka tuottoja käytetään paikallisten yhteisöjen hyväksi.

Hän on ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen hyvin nuoresta iästä lähtien, esimerkiksi organisoiden koulunsa oppilaat lähettämään kirjeitä eläinkokeita hyödyntävälle kosmetiikkayhtiölle.

Mallia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen hän sai jo lapsena, kun kiersi isänsä mukana vaalikentillä.

– Isäni opetti minulle aina, että hiljaisuus on osallisuutta rikokseen ja että minun on puolustettava niitä, joita on kohdeltu väärin, Ashley on sanonut.

Ashley on naimisissa kirurgi Howard Kreinin kanssa.

Lapsenlapset Naomi, Finnegan, Maisy, Natalie ja Hunter

Beaun ja Hunterin lapset ovat esiintyneet usein Bidenin vaalitilaisuuksissa. Bidenin varapresidenttikaudella he myös toisinaan seurasivat isoisäänsä tämän virkamatkoille ulkomaanmatkoille.

Etenkin Hunterin tyttäret Naomi (s. 1993), Finnegan (s. 2000) ja Maisy (s. 2001) sekä Beaun tytär Natalie (s. 2004) ovat tukeneet isoisänsä tämän vaalikampanjassa.

Juristiksi valmistunut Naomi suhtautuu politiikkaan intohimoisesti ja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hän puhuu innokkaasti isoisänsä puolesta ja jakaa toisinaan kuvia perheestään.

Hunterin keskimmäinen tytär Finnegan opiskelee Pennsylvanian yliopistossa ja on ollut aktiivinen koulun oppilaskunnassa. Finnegan on käynyt isoisänsä kanssa Suomessa varapresidentin kaksipäiväisellä vierailulla Helsinkiin vuonna 2011.

Hunterin nuorin tytär Maisy on lahjakas koripalloilija ja Barack Obaman tyttären Sashan läheinen ystävänsä.

Beaun lapset Natalie ja Hunter (s. 2006) ovat vielä alaikäisiä. Myös heidät on vuosien varrella nähty eri tilaisuuksissa isoisänsä mukana.

Julkisuudessa isoisänsä rinnalla esiintyneiden lastenlastensa lisäksi Joe Bidenilla vielä kaksi pojanpoikaa.

Hänen poikansa Hunter on myös vuonna 2018 syntyneen pojan isä. Nykyisen vaimonsa Melissa Cohenin kanssa Hunterilla on tämän vuoden maalikuussa syntynyt poika.

