Biden voitti – tämä tapahtuu seuraavaksi

Siirtymähallinto, uudelleenlaskennat, oikeusjutut, uudet senaattorinvaalit... Tämä tapahtuu Yhdysvalloissa seuraavaksi.

Joe Biden on voittamassa Yhdysvaltain presidentinvaalit erikoisessa tilanteessa, jossa vastustaja kiistää ilmeisen tappionsa.

Tämä luo suuren epävarmuuden vallanvaihtoprosessille, joka muuten sujuisi totuttujen käytäntöjen mukaan.

Poikkeuksellinen vaalivuosi jatkuu myös muuten poikkeuksellisena.

Muutos siirtymähallinnoksi

Vaalivoittaja Bidenin kampanja muuttui saman tien Yhdysvaltain siirtymähallinnoksi, joka virkavalan vannomisen jälkeen 20. tammikuuta muuttuu puolestaan supervallan viralliseksi hallinnoksi. Jo aiemmin on uutisoitu, kuinka presidentinhallintoa suojeleva salainen palvelu vahvisti Bidenin turvatiimiä osana tätä.

Bidenin tulevaa hallintoa ja käytännön asioita alkaa järjestellä siirtymäkauden tiimi, jota johtaa hänen pitkäaikainen neuvonantajansa, ex-senaattori Ted Kaufman.

Bidenin siirtymätiimiä johtaa Ted Kaufman.­

Siirtymähallinto alkaa toimia kuin Donald Trumpin kampanjan nostamia oikeusjuttuja ei olisi olemassakaan, jotta asiat edistyisivät mahdollisimman normaalisti.

Tiimi alkaa esittää Bidenille nimiä, joista aletaan kasata tulevaa hallintoa. Edessä on mittava urakka, sillä uusi hallinto vaihtaa perinteisesti jopa tuhansia korkeita virkamiehiä, jotka toimivat poliittisella mandaatilla.

Tapaako Trumpin?

Normaalisti vastavalittu presidentti tapaisi istuvan presidentin Valkoisessa talossa pian voiton jälkeen, mutta Donald Trumpin tapauksessa on hyvin epävarmaa, tuleeko Bidenille missään vaiheessa kutsua.

Kyseinen vierailu on perinteisesti ollut vakuuttelua sujuvasta vallanvaihdosta, mutta nyt ei tiedetä lainkaan, kuinka yhteistyöhaluisia Trump-republikaanit ovat. Vallanvaihdosta tulee vaikea, jos väistyvä hallinto ei tee lainkaan yhteistyötä.

Amerikkaismedian nimettömien lähteiden mukaan Trumpin avustajissa olisi kuitenkin myös niitä, jotka ovat jo kehottaneet Trumpia hyväksymään tuloksen, jotta hänen perintönsä ei romuttuisi riitelyyn.

Biden saattaa tavata kongressin republikaanijohtoa yhteistyön sujuvoittamiseksi. Senaatin valtasuhteet ovat vielä avoimet, mutta todennäköisesti presidentti Biden tarvitsee muutenkin vuoropuhelua senaatin republikaanien kanssa.

Presidentti Donald Trump poistui tiedotustilaisuudestaan Valkoisen talon lehdistöhuoneessa torstaina.­

Uudelleenlaskennat

Tiukka vaalitulos johtanee uudelleenlaskentaan ainakin Georgiassa ja Pennsylvaniassa. Tämä on vielä hieman auki, koska lopullisia äänieroja ei ole tiedossa.

Wisconsinissa Trumpin kampanja käytti oikeuttaan vaatia erikseen uudelleenlaskentaa. Nämä on suoritettava tyypillisesti viikossa-parissa.

Uudelleenlaskennat ovat olemassa sen vuoksi, että epäilystä vaalituloksesta ei jäisi. Tänä vuonna prosessi on erityisen tärkeä, jotta Trumpin kannattajat hyväksyisivät tappion.

Uudelleenlaskenta ei lähihistoriassa ole vaalitulosta presidentinvaaleissa muuttanut. Sen sijaan on tiedossa tapauksia, että kuvernöörinvaalin voittajan nimi on vaihtunut, kun kyseessä on ollut vain muutaman sadan äänen ero vaalituloksessa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan yhdenkään osavaltion tulos ei nyt ole läheskään niin tiukka.

Valitsijamiehet kokoontuvat

Vaalituloksen pitäisi lain mukaan olla selvillä osavaltioissa 8. joulukuuta, jotta puolueiden nimeämät valitsijamiehet voivat saada valtakirjansa.

Presidentinvaalien muodollinen vahvistus tapahtuu, kun kaikki 538 valitsijamiestä kokoontuvat osavaltioidensa pääkaupunkeihin antamaan äänensä vaalituloksen mukaisesti ehdokkaille. Tämä tapahtuu tänä vuonna 14. joulukuuta.

Vaalituloksen vahvistaa uusi kongressi 6. tammikuuta.

Biden piti tv-puheen kansalle myös perjantaina. Hänen rinnallaan esiintyi myös varapresidenttiehdokas Kamala Harris (vas.).­

Miten käy oikeusjuttujen?

Poikkeuksellisena vaalivuonna käsiteltävänä on yhä useita oikeuskanteita, jotka Trumpin kampanja on nostanut eri osavaltioissa ääntenlaskentaa vastaan.

Bidenin kampanja on nostanut myös vastakanteita.

Oikeusjuttujen kohtalo on osin avoinna. Mahdollisuus, että ne muuttavat jotain ratkaisevasti edes osavaltiotasolla on asiantuntijoiden arvioiden mukaan teoreettinen.

Myös näiden käsittely asianmukaisesti on kuitenkin tärkeää samasta syystä kuin uudelleenlaskentojen suorittaminen. Jos republikaanien nimittämät tuomarit hylkäävät Trumpin kampanjan kanteet, vaalitulos on Trumpin kannattajille ehkä helpompi hyväksyä.

Vaalit uusiksi Georgiassa

Kun Bidenin kannattajien voitonjuhlat hiipuvat, Yhdysvaltain demokraattipuolueen huomio suuntautuu pian uusiin vaaleihin.

Yhdysvaltain senaatin valtasuhteet ovat nimittäin jäämässä auki, kun Georgian osavaltion kahden senaattorin valinta vaatii toisen kierroksen.

5. tammikuuta järjestettävissä vaaleissa on valtava panos, sillä voittamalla kummankin paikan demokraatit saisivat 50 senaattoria ja enemmistöaseman satapaikkaisessa senaatissa, koska tasatilanteessa varapresidentin ääni ratkaisee.

Jos republikaanit pitävät enemmistöasemansa senaatissa, Bidenin presidenttikaudesta tulisi vaikea.