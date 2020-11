Vallansiirto alkaa, mutta se voi olla hankalaa, jos presidentti Donald Trump ei suostu yhteistyöhön.

Yhdysvaltain 46. presidentiksi valitun Joe Bidenin työryhmä vallansiirtoa varten on paiskinut töitä jo hyvän aikaa, vaikka presidentinvaalien tulosta ei ole vielä vahvistettu virallisesti.

Transitiotyöryhmää johtaa Bidenin pitkäaikainen yhteistyökumppani Ted Kaufman, entinen Delawaren senaattori. Kaufmanilla on kokemusta: hän oli Barack Obaman transitiotiimin jäsen vuoden 2008 presidentinvaalien jälkeen.

Vallansiirto on normaalitilanteessakin iso urakka. Tällä kertaa se on erityisen haastava, sillä presidentti Donald Trumpin ei uskota tunnustavan Bidenin voittoa ennen pitkää oikeustaistelua. Normaalisti uusi ja väistyvä presidentti tapaavat melko pian vaalituloksen selvittyä. On epäselvää, järjestyykö tapaaminen tässä tilanteessa.

Useiden arvioiden mukaan Bidenin pitäisi nyt ottaa maan henkinen johtajuus käsiinsä. Näin Biden voisi hälventää epävarmuutta ja tuoda esiin vahvan ajatuksen jatkuvuudesta: taistelu on ohi, ja nyt on aika mennä eteenpäin.

Viestiä jatkuvuudesta pidetään äärimmäisen tärkeänä, sillä Yhdysvallat on kansanterveydellisen ja taloudellisen kriisin keskellä. Koronaviruspandemia on vaatinut jo yli 230 000 ihmishenkeä, eikä taudin eteneminen näytä hellittävän.

Tähän suuntaan viittasi myös Bidenin ensimmäinen viesti julkisuuteen sen jälkeen, kun useat tiedotusvälineet olivat julistaneet hänet voittajaksi.

”Yhdysvaltain on aika yhdistyä. Ja toipua. Me olemme Amerikan Yhdysvallat. Ei ole mitään, mitä emme voisi tehdä, jos teemme sen yhdessä”, Biden lausui kirjallisessa viestissään.

Koronapandemia on useiden lähteiden mukaan Bidenin prioriteettilistan kärjessä.

Pari tusinaa terveyspolitiikan ja teknologian asiantuntijaa on verkkolehti The Hillin mukaan jo keskustellut Bidenin transitiotiimissä koronaviruspandemian hoidosta. Pohdittavana ovat muun muassa rokotteiden hankinnat ja jakelun järjestäminen sekä rokotusstrategia – keille rokotteita annetaan.

Biden on linjannut vaalikampanjan aikana, että koronarokotteet pitää tarjota kaikille kansalaisille, riippumatta siitä onko näillä sairausvakuutusta vai ei.

Bidenin odotetaan nimittävän hallintoonsa korkean tason koronatyöryhmän, jonka johtoon on kaavailtu muun muassa presidentti Obaman hallinnon ylintä lääkintöviranomaista Vivek Murphya. Toinen mahdollinen kandidaatti tehtävään on varapresidentti Kamala Harris – Trumpin hallinnossa koronatyöryhmää vetää varapresidentti Mike Pence.

Bidenin tilannetta on hyvästä syystä verrattu marraskuun 2000 vaaleihin, joihin haettiin ratkaisu Yhdysvaltain korkeimmasta oikeudesta. Vasta korkeimman oikeuden 12. joulukuuta 2000 antama ratkaisu lopetti tarkistuslaskennat Floridassa, ja republikaanien George W. Bushin voitto demokraattien Al Goresta varvistui.

Bushin transitiotyöryhmää johtanut Clay Johnson kommentoi Bidenin tilannetta uutistoimisto AP:lle. Johnsonin mukaan työtä on niin paljon, etteivät Bidenin avustajat voi vain odotella vaalivoiton varmistumista.

– Heidän täytyy pitää kiirettä ja siirtyä eteenpäin, Johnson sanoi.

Transitiotiimin pitää muun muassa ryhtyä kokoamaan listoja virkanimityksistä, joista ensimmäisiä ovat Bidenin lähimmät avustajat Valkoisessa talossa ja uuden hallituksen ministereiden nimet. Yhteensä virkanimitysten määrä kaikilla hallinnon sektoreilla voi nousta tuhansiin, ja niistä ainakin 1 200:aan on haettava senaatin hyväksyntä.

Geore W. Bushin tiimi ei aluksi pystynyt teettämään liittovaltion poliisin FBI:n turvallisuusselvityksiä uuden hallinnon nimityksiä varten, sillä vaalitulos pysyi kiisteltynä yli kuukauden ajan. Bush käytti apuna Ronald Reaganin hallinnon aikaista Valkoisen talon juridista neuvoantajaa, joka haastatteli avainasemiin nimitettävät. Tarkoitus oli selvittää, ovatko ehdokkaiden taustat kunnossa.

Presidentiksi valitun on lisäksi hankittava rahaa vallansiirtovaihetta varten. Tarvitaan työtiloja, tarvitaan henkilökuntaa, tarvitaan muita resursseja. The New York Timesin mukaan Bidenin tiimi on koonnut tätä vartan noin 7 miljoonan dollarin (5,9 milj.euron) kassan.