Valkoisen talon paksu lasikatto murtuu, kun Kamala Harris, 56, vannoo virkavalan

Sanan ”ei” minä syön aamupalaksi, sanoo varapresidentiksi nouseva senaattori Kamala Harris.

Yhdysvaltain seuraavaa varapresidenttiä Kamala Harrisia, 56, kuvataan voimakastahtoiseksi ja tehokkaaksi naiseksi, jolla on kyky murtaa muureja. Nyt hänestä tulee historian ensimmäinen nainen ja ensimmäinen tummaihoinen, joka nousee maansa varapresidentiksi.

Joe Biden ja Kamala Harris Delawaren Wilmingtonissa 5. marraskuuta.­

Lokakuussa julkaistulla videolla äänestäjät kysyivät, mitä neuvoja hän haluaisi antaa muille naisille, nuorille ja vanhoille.

– Koskaan ei pidä kysyä muilta lupaa siihen, että ottaa johtoaseman, Harris vastasi.

– Minulle on urani aikana sanottu monta kertaa, että ’sinun aikasi ei ole vielä, sinun vuorosi ei ole nyt’. Mutta minäpä sanon teille, että syön aamupalaksi sanan ’ei’, ja suosittelen teille samaa. Se on tukeva aamiainen.

Koulutukseltaan Harris on juristi. Ennen valintaansa senaattoriksi hän työskenteli muun muassa Kalifornian ylimpänä syyttäjänä ja San Franciscon kaupungin piirisyyttäjänä. Hän on maahanmuuttajaperheen lapsi: isän juuret ovat Jamaikalla ja äidin Intiassa. Etunimi Kamala merkitsee kirjaimellisesti lotuskukkaa tai vaaleanpunaista väriä. Se viittaa Lakshmi-jumalattareen, joka usein kuvataan lotuskukka kädessä.

Varapresidentin tehtävä on näkyvä ja arvovaltainen, mutta kovin paljon todellista valtaa varapresidentillä ei ole. Yhdysvaltain perustajaisiin kuuluneen George Washingtonin varapresidenttinä kaksi kautta toiminut John Adams (1735–1826) valitti kerran vaimolleen Abigailille:

”Maani on kaikessa viisaudessaan luonut minulle mitättömimmän viran, jonka ihmisen mielikuvitus on koskaan keksinyt.”

Harrisilla arvioidaan kuitenkin olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa presidentti Joe Bidenin hallinnon politiikkaan ja sen painopisteisiin.

Harris Pohjois-Carolinassa 21. lokakuuta.­

Senaattorina häntä pidettiin mielipiteiltään liberaalina. Pyrkiessään demokraattien presidenttiehdokkaaksi hän muun muassa kannatti opettajien palkkojen korottamista ja halusi estää osavaltioita panemasta toimeen aborttia rajoittavaa lainsäädäntöä. Lisäksi hän puhui maahanmuuttopolitiikan uudistamisen puolesta ja ehdotti kansalaisuuden myöntämistä Yhdysvaltoihin lapsina tulleille siirtolaisille, niin sanotuille dreamereille.

Harrisia arvosteltiin demokraattien esivaalien aikana siitä, että hän veti Kaliforniassa varsin kovaa linjaa rikollisuuden torjunnassa. Harris muun muassa puolusti oikeudessa Kaliforniassa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Arvosteluun vaikutti Yhdysvaltoja tänä vuonna ravistellut mustaan väestöön kohdistunut poliisiväkivalta, jota vastaan nousseesta Black Lives Matter -liikkeestä tuli vahva yhteiskunnallinen voima.

Harris kampanjoi Floridan Orlandossa 19. lokakuuta.­

Naimisissa Harris on asianajaja Douglas Emhoffin kanssa. Pariskunnalla ei ole omia biologisia lapsia, mutta Harris on kasvattanut uusperheessä Emhoffin kahta lasta.

Harris on kirjoittanut poliittisen muistelmateoksen urastaan, kirjan syyttäjän roolista sekä lastenkirjan Superheroes Are Everywhere (suom. Supersankareita on kaikkialla), joka julkaistiin viime vuonna.