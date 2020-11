Konservatiivien suosikkimediat ovat kääntämässä selkänsä Trumpille – mediamoguli Murdoch väitetysti sanoi presidentille puhelimessa suorat sanat

Murdochin mediaimperiumi on kääntämässä selkäänsä Donald Trumpille.

Miljardööri Rupert Murdochin mediaimperiumi on ollut yksi Donald Trumpin presidenttiyden vahvimmista tukijoista.

Murdochin omistamat amerikkalainen tabloid-lehti New York Post, vaikutusvaltainen talouslehti Wall Street Journal sekä ennen kaikkea kaapelikanava Fox News ovat tukeneet näyttävästi Trumpia ja hänen poliittista linjaansa.

Räikeintä tuki on ollut Fox Newsillä. Trump oli kanavan vakiokasvo jo ennen presidentiksi pyrkimistään ja on virkakautensa aikana antanut kanavalle haastatteluja viikoittain. Viimeksi vaalipäivän aamuna hän oli kanavan aamuohjelman vieraana puhelimen välityksellä.

Foxin keskusteluohjelmien juontajat kuten Sean Hannity ovat myös esiintyneet presidentin vaalitilaisuuksissa.

Mediamoguli Rupert Murdoch on ollut läheisissä väleissä presidentin kanssa vuosien ajan.­

Mutta nyt Murdochin imperiumin tuki on kääntymässä.

Wall Street Journal julkaisi pääkirjoituksen, jossa vaadittiin Trumpia osoittamaan todisteet väitteilleen vaalivilpistä ja todettiin presidentin jättämän perinnön kärsivän, jos hän ei tunnusta tappiotaan.

Kaikista tv-kanavista juuri Fox News oli se, joka ensimmäisenä julisti Bidenin voittaneen Arizonan osavaltion. Uutistoimisto AP seurasi perässä, mutta muut suuret yhdysvaltalaiset kanavat eivät ole vieläkään laskeneet Bidenin voittaneen Arizonaa.

New York Timesin mukaan Trumpin kampanja raivostui Fox Newsille tästä ratkaisusta ja presidentin vävy Jared Kushner soitti suoraan Murdochille, mutta turhaan. Kanava ei ole pyörtänyt päätöstään laskea Arizonaa Bidenin laariin.

Konservatiivien äänitorvena Yhdysvalloissa tunnettu Fox News ei ole täysin hylännyt Trumpia.

Kun Trump varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa julisti perättömiä lausuntojaan vaalivilpistä, muut tv-yhtiöt katkaisivat presidentin puheen kesken ja toimittajat ja kommentaattorit ovat jyrkkäsanaisesti tuominneet Trumpin puheet virheellisiksi. Fox News näytti presidentin koko puheen ja sen kommentaattorit eivät kommentoineet presidentin lausuntoja käytännössä lainkaan.

Kilpailevan tv-yhtiö CNN:n mukaan Foxin ruutukasvoille on annettu ohjeistus, että vaikka Biden pääsisi yli voittoon vaadittavan 270:n valitsijamiehen, häntä ei saa kutsua ”president elect”-termillä (suom. presidentiksi valittu), joka on protokollan mukaan termi henkilölle, joka on voittanut vaalit, mutta joka ei ole vielä vannonut virkavalaansa.

Brittilehti Guardianin mukaan kanavan juontajat ovat kuitenkin alkaneet jo varustautua siihen, että Trump häviää.

Fox Newsin juontaja Laura Ingraham on ollut yksi Trumpin pitkäaikaisimpia tukijoita. Hän osallistui presidentin vaalitilaisuuteen lokakuun lopussa Wisconsinissa.­

Kanavan juontaja Laura Ingraham, joka esiintyi neljä vuotta sitten myös republikaanien puoluekokouksessa, sanoi perjantaina, että Trumpin pitäisi ottaa mahdollinen tappio vastaan arvokkaasti, koska se myös merkitsee sitä, että presidentti edistää maan hyvinvointia.

Myös kanavan toimittajat ovat pikkuhiljaa alkaneet kertoa katsojille, että Trumpin väitteet vaalivilpistä eivät pidä paikkansa.

Myös New York Post on vaihtanut äänensävyään. New York Timesin mukaan lehden toimittajia on tällä viikolla käsketty olemaan kriittisempiä Trumpia kohtaan ja lehti julkaisi torstaina presidentin poikaa Don Jr:a kritisoivat artikkelin.

89-vuotiaalla Rupert Murdochilla ei ole enää virallista asemaa mediayhtiössään, jota johtaa nykyään hänen lapsensa. Mutta australialaislähtöisellä miljardöörillä uskotaan olevan sananvaltaa yhtä paljon kuin ennenkin.

Brittiläisen inews-lehden mukaan Murdoch olisi puhunut Trumpin kanssa vaalipäivän jälkeen ja kertonut presidentille tämän hävinneen vaalit. Trump ei kuitenkaan uskonut Murdochin näkemystä.

Saman lehden mukaan Murdoch olisi soittanut keskiviikkona senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnellille ja pyytänyt Trumpia vahvasti aiemmin tukenutta McConnellia estämään, etteivät muut merkittävät republikaanit tukisi Trumpin väitteitä vaalivilpistä.

– On eri asia väittää voittaneensa vaalit kuin vaatia äänten laskemista loppuun asti, McConnell lausui torstaina.