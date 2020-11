Kello 6: Tämä tiedetään USA:n presidentinvaaleista

Äänten laskeminen jatkui yöllä. Seuraavaa presidenttiä ei ole julistettu.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien ääntenlasku jatkui perjantain ja lauantain välisen yön Suomen aikaa. Kisa on edelleen tiukka viidessä osavaltiossa. Näistä neljässä demokraattien ehdokkaalla Joe Bidenilla on johto. Republikaanien ehdokas, presidentti Donald Trump johtaa Pohjois-Carolinassa.

Biden on onnistunut kasvattamaan Pennsylvaniassa eroa Trumpiin, kun äänistä on laskettu 96 prosenttia. Nyt Biden on johdossa jo lähes 29 000 äänellä. Eroa on 0,4 prosenttia. Mikäli Biden onnistuu voittamaan Pennsylvaniassa, tulee hänestä Yhdysvaltojen seuraava presidentti.

Ääntenlasku on kuitenkin kesken. Yhteensä noin 89 000 postiääntä on laskematta ja noin 100 000 väliaikaista ääntä, jotka tarkistetaan ennen kuin ne voidaan hyväksyä.

Lisäksi Pennsylvaniassa suoritetaan uudelleenlaskenta, jos ehdokkaiden välinen marginaali on 0,5 prosenttia tai vähemmän.

Arizonassa Bidenin johto on kaventunut, joskin se on edelleen 0,9 prosenttia verrattuna Trumpiin. Äänissä tämä on reilu 29 000 ääntä. Äänistä on laskettu 97 prosenttia.

Kapein ero on Georgiassa, jossa Biden johtaa reilulla 4 000 äänellä, joka on 0,09% marginaali Trumpiin. Äänistä on laskettu reilu 98 prosenttia.

Biden johti myös Nevadassa 1,8 prosentilla eli reilulla 22 000 äänellä. Nevadassa laskematta on noin 124 000 ääntä, joista hieman alle puolet on postiääniä.

Trumpilla on selkeä johto Pohjois-Carolinassa, jossa eroa Bideniin on reilu 76 000 ääntä. Äänistä on laskettu 98 prosenttia. Marginaali ehdokkaiden välillä on 1,4 prosenttia.

Biden piti varhain aamulla Suomen aikaa puheen Wilmingtonissa, Delawaressa.