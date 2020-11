Trump kyseenalaisti jälleen presidentinvaalien ääntenlaskennan – tämän takia tuloksen saaminen kestää

Eri osavaltioissa on eri käytännöt esimerkiksi postiäänten hyväksymisessä. Tämä hidastaa tuloksen saamista.

Yhdysvalloissa ei perjantainakaan selvinnyt, kuka on presidentti Donald Trumpin seuraaja, sillä ääntenlaskenta on ratkaisevissa osavaltioissa yhä kesken. Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on kirinyt Trumpin ohi Arizonan lisäksi Nevadassa, Pennsylvaniassa ja Georgiassa, joskin esimerkiksi Georgiassa ero on vain nelisen tuhatta ääntä.

Trump väitti jo kuukausia sitten, että vaalit eivät välttämättä olisi rehelliset ja vihjailu vaalivilpistä on jatkunut vaalipäivän jälkeen.

– Minulla oli niin iso johto näissä osavaltioissa pitkälle vaaliyöhön, vain nähdäkseni sen ihmeellisesti katoavan päivien aikana. Ehkä nämä johdot palaavat, kun oikeusprosessimme etenevät, Trump twiittasi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Mitään todisteita laajasta vaalivilpistä ei ole kuitenkaan esitetty eivätkä asiantuntijat ole nähneet syytä epäillä vaalien ääntenlaskentaa.

Trumpin johto on kadonnut sitä mukaa kuin ääniä on laskettu. Toisaalta myös Biden menetti johtonsa joissain osavaltioissa, kuten vaa’ankieliosavaltio Floridassa, jonka voittajaksi Trump on julistettu.

Ääntenlaskennan kestäminen oli kuitenkin odotettua, sillä osavaltioilla on eri säännöt koskien esimerkiksi ennakkoäänten laskemista ja armeijassa ja ulkomailla annettujen äänten laskemista, AFP kertoo.

Lisäksi osavaltioiden välillä on eroja siinä, milloin postiäänet hyväksytään: osassa postiäänen on pitänyt saapua perille vaalipäivään mennessä, mutta esimerkiksi Pohjois-Carolinassa vaalipäivään mennessä leimatut äänet hyväksytään, jos ne saapuvat perille 12. marraskuuta lähtien.

Viivästyksiä aiheuttavat väliaikaiset äänet, jotka annetaan silloin, kun henkilön äänikelpoisuuden suhteen on epäselvyyksiä. Nämä äänet hyväksytään vasta, kun henkilön äänikelpoisuus on varmistettu. Käytännössä väliaikaisen äänen voi antaa, jos on esimerkiksi unohtanut henkilöllisyystodistuksensa kotiin. Tämän jälkeen selvitetään, onko henkilö rekisteröitynyt äänestäjäksi ja se, kuka sanoo olevansa. Kun tämä on selvinnyt, ääni voidaan hyväksyä.