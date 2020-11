Trump linnoittautui Valkoiseen taloon, Biden hioo puhetta perheen seurassa – näin ehdokkaat ovat jännittäneet ääntenlaskentaa

Joe Biden valmistautuu presidentin tehtäviin, Donald Trump etsii keinoja, joilla välttää niistä luopumisen.

Yhdysvallat jännittää parhaillaan viimeisten osavaltioiden äänestystuloksia, jotka ratkaisevat jatkaako Donald Trump presidenttinä vielä toiset neljä vuotta vai nouseeko tehtävään entinen varapresidentti Joe Biden. Äärimmäisen tasainen ja jännittävä ääntenlasku on jo mennyt likaiseksi, kun Trump on ryhtynyt syyttämään vaalivirkailijoita ja Bidenin kampanjaa vaalituloksen varastamisesta ja vaalivilpistä.

Väitteidensä tueksi Trump ei ole toistaiseksi kyennyt esittämään sen kummempia todisteita, mikä on saanut useat republikaanivaikuttajat säikähtämään. Moni on arvostellut Trumpin puheita julkisesti ja puolustanut Twitter-viesteissään Yhdysvaltojen vaalijärjestelmää ja demokratiaa.

Trumpin lähipiirissä tilanne taas on herättänyt suuttumusta. Esimerkiksi presidentin poika Eric Trump on ihmetellyt republikaanien tuen puuttumista ja varoitellut heitä presidentin hylkäämisen seurauksista.

Amerikkalaismediaan on perjantain kuluessa tihkunut tietoa siitä, kuinka ehdokkaat ovat omilla tahoillaan jännittäneet ääntenlaskun etenemistä ja tilanteen kehittymistä. Presidentti Trump on lähipiirinsä ja tärkeimpien neuvonantajiensa kanssa seurannut tilannetta Valkoisessa talossa

Kaapelikanava CNN:n mukaan Trump on viime päivien kuluessa toistanut, ettei hänellä ole aikomusta myöntää tappioitaan vaikka Biden julkistettaisiin voittajaksi ratkaisevissa osavaltioissa. Kanavan mukaan osa presidentin tärkeistä avustajista, kuten kabinettipäällikkö Mark Meadows, eivät ole pyrkineet välittämään tälle tietoa Bidenin todennäköiseltä näyttävästä voitosta ja Trumpin presidenttikauden lopun häämöttämisestä. Sen sijaan he ovat ruokkineet käsitystä, jonka mukaan vaalivoittoa ollaan viemässä häneltä epärehellisin keinoin.

CNN:n lähteiden mukaan presidentin avustajakunnassa kuitenkin tiedostetaan, että huonojen uutisten kertominen presidentille voi tulla pian ajankohtaiseksi, joka on herättänyt heidän keskuudessaan huolta. Ikävään tehtävään on kanavan mukaan kaavailtu Trumpin perheenjäsenistä Ivanka-tytärtä tai vävy Jared Kushneria, joilla on presidenttiin lämpimämmät välit kuin muilla alaisilla.

Biden kotona perheensä kanssa

Vastapuolen leirissä Joe Bidenin on kerrottu keskittyneen jo pitkään siirtymähallintonsa kokoamiseen ja vallanvaihdoksen suunnitteluun. Tämä tehtävä kuuluu jokaiselle presidentiksi pyrkivälle ehdokkaalle, mutta tilanteessa jossa vastaehdokas pyrkii kiistämään vaalituloksen ja estämään vallan vaihtumisen kyseinen työ on nähty Bidenin joukoissa tavallistakin tärkeämpänä.

Biden itse on seurannut vaaleja kotikaupungissaan Wilmingtonissa Delawaren osavaltiossa. CNN:n mukaan Biden vietti perjantaipäivän kotonaan perheensä ja korkea-arvoisimpien avustajiensa kanssa seuraten ääntenlaskentaa ja saaden tilannepäivityksiä kampanjaltaan.

Myöhemmin samana iltana Bidenin oli määrä puhua amerikkalaisille Wilmingtonissa sijaitsevassa Chase Centerissä yhdessä varapresidenttiehdokas Kamala Harrisin kanssa.