Republikaanit säikähtivät Trumpin vilppiväitteitä – osa vetänyt jo tukensa julkisesti: ”Tämä on menossa hulluksi”

Presidentti Donald Trumpin väitteet vaalivilpistä ovat saaneet monet vaikutusvaltaiset republikaanit tuomitsemaan presidentin puheet.

Presidentti Donald Trump ei aio hyväksyä vaalitulosta, joka on saanut republikaanien rivit rakoilemaan.­

Hitaasti etenevän ääntenlaskun näyttäessä yhä enemmän Joe Bidenin voitolta ja Trumpin tappiolta presidentti on koventanut puheitaan, joiden mukaan hän ei tule hyväksymään vaalitulosta. Jo torstaiyönä pitämässään puheessa Trump hyökkäsi osavaltioiden vaalikäytäntöjä vastaan ja väitti – ilman todisteita – Bidenin olevan viemässä häneltä voittoa laajamittaisella vaalivilpillä.

Republikaanipuolue on uutistoimisto Reutersin mukaan valmistautumassa rahoittamaan vaalituloksen kyseenalaistamiseen liittyviä oikeustaisteluja kymmenillä miljoonilla dollareilla. Harva republikaani on kuitenkin ryhtynyt näkyvästi puolustamaan presidenttiä ja tämän esittämiä väitteitä julkisesti, joka on raivostuttanut esimerkiksi Trumpin pojan Eric Trumpin.

– Missä ovat republikaanit! Omatkaa vähän selkärankaa. Taistelkaa tätä huijausta vastaan. Meidän äänestäjämme eivät koskaan unohda jos te jänistätte! hän kirjoitti Twitterissä torstaina.

Samaan aikaan moni vaikutusvaltainen republikaani on sanoutunut irti Trumpin puheista ja vaatinut tältä todisteita villien väitteidensä tueksi. Republikaanisenaattori ja puolueen entinen presidenttiehdokas Mitt Romney totesi perjantaina julkaisemassaan lausunnossa, ettei hyväksy Trumpin lausuntoja, joissa tämä kutsuu presidentinvaalin äänestystuloksia väärennetyiksi.

Romneyn mukaan Trumpilla on oikeus vaatia äänten uudelleenlaskentaa tai vaaliprosessin tutkimista, mutta äänestystuloksen kutsuminen väärennetyksi on väärin.

– Näin toimiminen vahingoittaa vapauden edistämistä täällä ja ympäri maailmaa, heikentää maan perustuksina toimivia instituutioita, ja voimistaa tuhoisia ja vaarallisia intohimoja, Romney toteaa.

Aiemmin Trumpin puheisiin otti kantaa myös republikaanisenaattori Pat Toomey, joka edustaa kongressissa vaalien taisteluareenaksi muodostunutta Pennsylvanian osavaltiota. NBC-kanavan Today-ohjelman haastattelussa Toomey sanoi Trumpin torstaiyönä pitämän puheen olleen "vaikeaa katsottavaa" ja että Trumpin väitteet "eivät ole vahvistettuja".

– En ole tietoinen mistään merkittävistä rikkomuksista täällä, Toomey totesi.

Arizonan senaattorina vuoteen 2019 saakka toiminut Jeff Flake irtautui hänkin Trumpin puheista.

– Yhdenkään republikaanin ei pitäisi olla okei presidentin tämänhetkisten lausuntojen kanssa. Mahdotonta hyväksyä. Piste, hän twiittasi.

Kokeneisiin ja arvostettuihin republikaaneihin lukeutuva Marylandin kuvernööri Larry Hogan oli niinikään armoton Trumpille.

– Presidentin tämäniltaisia demokraattista prosessiamme heikentäviä kommentteja on mahdotonta hyväksyä. Yhdysvallat laskee ääniä ja meidän on hyväksyttävä tulos kuten aina ennenkin. Yksikään vaali tai henkilö ei ole tärkeämpi kuin meidän demokratiamme, Hogan kirjotti Twitter-tilillään.

Republikaaneja edustajainhuoneessa edustava Adam Kinzinger vaati omassa viestissään Trumpia esittämään oikeudelle todisteita väitteidensä tueksi tai olemaan hiljaa.

– LOPETA vääräksi todetun tiedon levittäminen... Tämä on menossa hulluksi, hän totesi.

Perjantaina myös kaapelikanava CNN kertoi republikaanien sisäisiin lähteisiin vedoten, että puolueen johdossa on seurattu hermostuneena presidentin toimintaa vaalien aikana. Kanavan mukaan republikaanijohtajat ovat hienovaraisesti vaatineet Trumpia ja hänen tiimiään joko osoittamaan selkeästi ääntenlaskentaan liittyvät epäsopivuudet tai hyväksymään amerikkalaisten äänestäjien tahdon.

Republikaanien kerrotaan myös olevan huolissaan pitkäkestoisista seurauksista, joita Trumpin jatkuvilla ja perusteettomilla hyökkäyksillä demokratiaa kohtaan voisi olla.

Myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa Trump sai kuitenkin myös tukea korkea-arvoiselta taholta. The New York Timesin mukaan republikaanipuolueen kansallisen komitean puheenjohtaja Ronna McDaniel yhtyi presidentin näkemykseen, jonka mukaan Detroitin kaupungissa muualla kuin äänestyspaikalla annettujen äänten laskennassa on ollut niin paljon epäselvyyksiä, ettei voittajaa olisi pitänyt julistaa.

McDanielin lausunto ja puolueen suunnitelmat tukea Trumpin oikeustaisteluja rahallisesti voivat viitata siihen, että tulevina päivinä ja viikkoina republikaaneilta olisi odotettavassa nykyistä enemmän tukea presidentille.