Kuka on Yhdysvaltain vaalien äänikuningas? Paperilla Joe Biden – mutta nuorten suosimalla TikTok -videoalustalla se on uutiskanava CNN:n tulosmies John King.

CNN:n studiossa massiivisen interaktiivisen kosketusseinän edessä tuloksia analysoiva John King, 59, on uudenlainen tv-tähti.

Hän on painanut 12- ja 14-tuntisia päiviä, analysoinut USA:n presidentinvaalien tilannetta pieniäkin piirikuntia myöten ja avannut katsojille Joe Bidenin ja Donald Trumpin kulloisiakin mahdollisuuksia saavuttaa tarvittavat 270 valitsijamiestä.

Tästä King on saanut lisänimiä ”äänikuningas” ja ”vaalien kuningas”. Hashtag #johnking on kerännyt yli 2,5 miljoonaa katselukertaa, ja videoita on kommentoitu Chuck Norris -tyyliin: ”Hän ei pelkää unta, uni pelkää häntä”.

Myös Twitterissä on jaettu lukuisia twiittejä, jossa ihaillaan Kingin sitkeyttä ja kutsutaan häntä jopa ”legendaksi”.

– On vuosi 2037. Odotamme yhä vuoden 2020 vaalien tuloksia. Molemmat ehdokkaat ovat kuolleet jo aikaa sitten. John King ei ole nukkunut 17 vuoteen, eräs käyttäjä twiittasi kera humoristisen kuvamuokkauksen Kingista vanhana miehenä.

King myöntää, että yöunet ovat todella jääneet vähiin. Hän kertoi nukkuneensa kaksi ja puoli tuntia vaaliyönä ja neljä tuntia keskiviikkona. Ääntenlaskennan venyessä ja vaalivilppiväitteiden koventuessa King on ollut itse rauhallisuus.

Hän on ollut CNN:n kotimaan kirjeenvaihtajien päällikkö vuodesta 2005. Toimittajan uransa King aloitti Associated Pressissä vuonna 1985. Kingin suositun aamuohjelman nimi on Inside Politics.