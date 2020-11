Biden ohitti Trumpin tärkeässä Pennsylvaniassa – tätä se tarkoittaa

Bidenin johto Pennsylvaniassa on nyt 5587 ääntä.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on siirtynyt johtoon Pennsylvanian osavaltiossa. Bidenin johto on nyt 5587 ääntä.

Osavaltiossa oli vielä aiemmin perjantaina laskematta noin 160 000 ääntä, ja silloin istuva presidentti Donald Trump johti reilulla 18 000 äänellä. Äänistä on laskettu jo 95 prosenttia, ja tilanne alkaa vaikuttaa Trumpin kannalta tukalalta.

Pennsylvania on vaaleissa merkittävä osavaltio, sillä jaossa on 20 valitsijamiestä. Mikäli nekin ropisevat demokraattien pussiin, on Trumpin peli pelattu – ainakin virallisen vaalimatematiikan mukaan.

Mikäli Biden onnistuu pitämään johtoasemansa ja hänet julistetaan voittajaksi osavaltiossa, vaalit ratkeavat kokonaan hänen edukseen ja hänestä tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti. Hänellä on tuolloin kasassa 273 valitsijamiestä, kun voittoon tarvitaan 270.

Jos Trump kuitenkin onnistuu palaamaan johtoon Pennsylvaniassa ja voittaa osavaltiossa, se ei kuitenkaan riitä yksin vaalivoittoon.

Trump ei aio myöntää tappiota

Eri asia on miten lukuisat oikeustoimet, joita Trumpin kampanja on nostanut hidastaakseen varmalta vaikuttavaa tappiota, vielä sotkevat lopputuloksen selviämistä.

Trump puhui aamuyöllä perjantaina Suomen aikaa ja sanoi, että hänen kampanjansa on nostanut lukuisia kanteita vastustaakseen demokraattien ”korruptiota”.

Kaapelikanava CNN kertoo omiin lähteisiinsä vedoten, että avustajiensa kanssa käymissä keskusteluissa presidentti Trump on sanonut, ettei aio myöntää tappiotaan presidentinvaaleissa edes hävitessään Georgian tai Pennsylvanian osavaltioissa Bidenille.

CNN väittää Trumpin avustajien pyrkineen voimistamaan presidentin käsitystä siitä, että vaalivoitto aiotaan ryöstää häneltä epärehellisin keinoin. Muun muassa Trumpin kabinettipäällikkö Mark Meadowsin kerrotaan toimineen näin sen sijaan, että pyrkisi saamaan Trumpin ymmärtämään, mitä todella on tapahtumassa.

CNN:n lähteiden mukaan osa avustajista on huolissaan siitä, kenen tehtäväksi lopulta jää kertoa Trumpille että hänen aikansa presidenttinä näyttää olevan ohitse.

Ero Pennsylvaniassa on toistaiseksi vähemmän kuin 0,1 prosenttiyksikköä, mutta ääntenlasku jatkuu. IS seuraa tilannetta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.