Joe Biden on kohdannut elämässään harvinaisen suuria menetyksiä. Hän on saatellut hautaan vaimonsa ja tyttövauvansa sekä myöhemmin toisen poikansa.

Jumala, sinä et voi olla hyvä, miten voisit olla hyvä?

Näin Joe Biden ajatteli 18. joulukuuta 1972 Washingtonissa Capitol-kukkulalla taivasta katsellen.

30-vuotias Biden oli juuri toteuttanut suuren unelmansa. Hänet oli ensimmäistä kertaa valittu Delawaren senaattoriksi. Hän oli Washingtonissa valitsemassa henkilökuntaa, kun puhelin soi. Hänen siskonsa Valerie Biden Owens vastasi puhelimeen. Langan toisessa päässä oli heidän veljensä Jimmy. Valerien kasvot valahtivat valkoisiksi.

Biden kirjoitti vuonna 2008 muistelmissaan Promises to Keep tienneensä heti, että jotakin on pahasti vialla. Sisko ilmoitti, että heidän tulisi palata välittömästi Delawareen, koska on tapahtunut ”pieni onnettomuus”. Joe Biden sanoi siskolleen: ”Vaimoni on kuollut, eikö olekin?”

Aiemmin päivällä Joe Bidenin vaimo Neilia oli pakannut perheen kolme lasta farmariautoon. He olivat matkalla jouluostoksille, kun vastaan tullut maissia kuljettanut kuorma-auto suisti perheen auton ulos tieltä.

30-vuotias Neilia ja perheen nuorimmainen lapsi, vasta 13 kuukautta vanha Naomi-vauva menehtyivät. Perheen 3- ja 4-vuotiaat pojat Hunter ja Beau loukkaantuivat vakavasti, ja he olivat sairaalassa kriittisessä tilassa.

– Se muutti elämäni lopullisesti, Biden muisteli hetkeä Yalen opiskelijoille pitämässään puheessa.

– Muistan, kuinka äitini sanoi minulle lähtiessämme sairaalasta, että kaikesta kamalasta mitä sinulle tapahtuu löytyy lopulta jotakin hyvää, jos vain etsit sitä tarpeeksi.

Vuosien kuluessa Joe Biden löysi lopulta jotakin hyvää tragediasta.

– En ole varma, olisiko minulla ilman tätä onnettomuutta ollut sellaista uskomatonta sidettä lapsiini, joka minulla nykyään on, Biden kertoi puhuessaan Yalen opiskelijoille 2015.

Kuukausi ennen tragediaa. Juuri senaattoriksi valittu Joe Biden juhli 30-vuotis- päiviään yhdessä vaimonsa Neilian ja poikiensa Beaun ja Hunterin kanssa 20. marras- kuuta 1972.­

Noin 1 200 ihmistä kokoontui Neilia ja Naomi Bidenin hautajaisiin.

Suuren menetyksen keskellä Biden joutui pohtimaan, kuinka hän pystyy hoitamaan juuri saavuttamaansa senaattorin virkaa samalla, kun hänen pienet poikansa ovat vielä sairaalassa.

Biden harkitsi senaattorin paikasta luopumista. Lopulta hän ratkaisi asian matkaamalla päivittäin Delawaren Wilmingtonin ja Washingtonin väliä. Junamatka kesti kaksi tuntia suuntaansa.

Poliittisen uran jatkumisen mahdollisti myös se, että Valerie-sisko muutti yksinhuoltajaksi jääneen veljensä perheen luokse ja piti huolta pojista – ja katsoi, että Joe pääsi ylös sängystä aamuisin.

Historialliseksi on jäänyt hetki, kun Joe Biden vannoi senaattorin virkavalansa tammikuussa 1973 poikiensa sairaalavuoteen vierellä. Biden on kertonut, että hänelle oli tärkeää saada antaa pojilleen suukko aamuisin ja iltaisin.

– Myöhemmin ymmärsin, että minä tarvitsin lapsiani enemmän kuin he minua, Biden on sanonut.

Joe Biden vannoi senaattorin valansa poikiensa sairaala vuoteen ääressä.­

Joe Bidenin kaksi poikaa selvisivät täpärästi onnettomuudesta.

– Ensimmäinen muistikuvani elämässäni on maata veljeni vieressä sairaalasängyssä. Olin lähes kolmevuotias. Veljeni, joka oli vuoden ja yhden päivän minua vanhempi, piti kädestäni, katsoi silmiini ja sanoi ”rakastan sinua, rakastan sinua, rakastan sinua” yhä uudelleen, Hunter Biden muisteli vuonna 2015.

Ote on Hunterin pitämästä muistopuheesta veljensä Beau Bidenin hautajaisissa. Beau Biden menehtyi aivosyöpään 46-vuotiaana. Jälleen Joe Biden joutui saattamaan hautaan lapsensa. Isä joutui taas katsomaan taivaalle.

Beau Biden, kastenimeltään Joseph Robinette Biden III, oli Irakin-veteraani, nouseva poliitikko ja Delawaren osavaltion oikeusministeri, kun hänellä vuonna 2013 todettiin aivosyöpä. Se vei hänet hautaan kahdessa vuodessa.

Surun vuoksi Joe Biden hylkäsi haaveet tavoitella presidenttiyttä vuonna 2016.

Tämän vuoden elokuussa Joe Biden viimein otti vastaan pitkään haaveilemansa puolueensa presidenttiehdokkuuden demokraattien puoluekokouksessa. Siellä Michelle Obama kuvaili, kuinka tragediat olivat tehneet Bidenistä myötätuntoisen ihmisen ja esikuvan muille vaikeuksien kanssa kamppaileville.

– Nuorena senaattorina Joe menetti vaimonsa ja tyttövauvansa. Varapresidenttinä hän menetti rakastetun poikansa. Joe tuntee tuskan, kun joutuu istumaan pöydässä, jossa on tyhjä tuoli, ja siksi hän antaa niin paljon aikaansa sureville vanhemmille.

Joe Biden pyrki ensimmäisen kerran presidentiksi jo vuonna 1987. Hän keskeytti kampanjansa plagiointikohun seurauksena.­

Biden solmi vuonna 1977 uuden avioliiton Jill Tracy Jacobsin kanssa ja sai tämän kanssa Ashley-tyttären vuonna 1981. Kuvassa pari vuonna 1987, kun Joe Biden oli juuri ilmoittautunut kisaan demokraattien presidenttiehdokkuudesta.­

Joe ja Jill Biden heiluttivat yleisölle, kun unelma presidenttiehdokkuudesta oli toteutunut vuonna 2020.­

Tänä vuonna Biden kertoi MSNBC:n haastattelussa, kuinka hän saa paljon yhteydenottoja surevilta ihmisiltä, jotka ovat menettäneet puolisonsa tai lapsensa.

– Kaikki haluavat tietää, pystyvätkö he selviämään surun läpi. Selviytyäkseen tarvitsee tarkoituksen ja ymmärryksen siitä, että menehtyneet ovat osa sinua ja he elävät sinussa.

Kaikkien menetysten jälkeen Biden on onnistunut pitämään itseään myös monin tavoin onnekkaana.

– Monet ihmiset ovat joutuneet kokemaan samankaltaisia menetyksiä. Mutta minulla oli suureksi onnekseni rakastava ja lojaali suku, jonka jokaiseen jäseneen on istutettu syvälle velvollisuuden tunne. Keskittymällä poikiini sain apua myös itselleni.Lähteet: Independent, CNN, Marie Claire, MSNBC