Nyt vaaditaan kärsivällisyyttä! Ääntenlasku on kesken ja aikataulut paukkuvat. Mikään ei tunnu varmalta. Joe Biden korostaa malttia ja pyytää työrauhaa ääntenlaskijoille. Donald Trump nakkaa lisää löylyä ja vaatii ääntenlaskun keskeyttämistä.

Mielenosoittajat kulkevat kaduilla ympäri maata. Presidentinvaalien ääntenlaskua protestoidaan ja kannatetaan. Katso Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan Mikko Marttisen ja kuvaaja Antti Hämäläisen suora raportti ääntenlasku­paikalta Pennsylvanian suurkaupungissa Philadelphiassa.

Marttinen kertoo ISTV:n katsojille viime hetken tuloksista, mielenilmauksista, vaalitunnelmasta sekä turvallisuudesta.

Hän kommentoi myös presidenttiehdokkaiden viime yön hyvin erilaisia puheita. Studiossa on toimittaja Antti Virolainen.

Pennsylvanian tulos kriittinen

Jännitys oli viiltävää koko viime yön. Pitkin tätä päivää on tullut lisätietoja tärkeiden osavaltioiden tuloksen etenemisestä. Katseet ovat puolen päivän jälkeen tiukasti Pennsylvaniassa ja Georgiassa.

CNN:n mukaan Pennsylvanian tilanteeseen odotetaan lisäpäivitystä aivan lähitunteina.

Biden on ottanut kovaa vauhtia kiinni Trumpin johtoa Pennsylvaniassa. Jos Biden voittaa Pennsylvanian 20 valitsijamiestä, hän on todennäköinen vaalivoittaja.

New York Timesin mukaan ääntenlaskijat urakoivat suurimmilla alueilla, kuten Philadelphian kaupungissa, läpi yön. Kello on Philadelphiassa 7 tuntia vähemmän kuin Suomessa.

Laskematta olevista äänistä suuri osa on peräisin suurkaupungeista Philadelphian ja Pittsburghin alueilta.

Georgiassa hyvin tasaista

Noin puoli kahdentoista aikaan perjantaina Biden ohitti Trumpin Georgian osavaltion äänimäärässä. Biden johti Trumpia 917 äänen turvin, kun ääniä oli laskematta enää joitakin tuhansia.

Georgia on Trumpille tämän hetken tilanteessa elintärkeä osavaltio, sillä ilman voittoa siellä hänellä ei ole mahdollisuuksia voittaa vaaleja.

Ilman Georgiaa Trumpin täytyisi voittaa kaikki loput avoinna olevat osavaltiot, ja silloinkin hän pääsisi ainoastaan tasatilanteeseen 269–269.

Biden ei ole vielä voittanut Georgiaa. Osavaltion lopullinen tulos saadaan selville vasta pitkän ajan kuluttua, sillä todennäköisesti toinen ehdokkaista tulee joka tapauksessa vaatimaan äänten uudelleenlaskentaa tasaisen tilanteen vuoksi.

Arizonan osavaltiossa Biden on johtanut Trumpia. Maricopan piirikunta, johon kuuluu muun muassa osavaltion pääkaupunki Phoenix, on luvannut seuraavia tuloksia aamulla yhdentoista aikaan paikallista aikaa eli kuudelta illalla Suomen aikaa.

Myös Nevadassa seuraavat tulokset julkaistaan vasta Suomen aikaan perjantai-iltana. Siellä Biden on ollut johdossa ääntenlaskussa.

Tilanne on edelleen kesken myös Pohjois-Carolinan osavaltiossa, missä Trump on johtanut Bidenia. Osavaltio ottaa kuitenkin vastaan postiääniä vielä torstaihin 12. marraskuuta asti, kunhan ne on leimattu viimeistään vaalipäivänä.