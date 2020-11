Donald Trumpin nimi nousi jo vuoden 2024 vaalispekulaatioihin –”Olen aivan varma siitä”

Presidentin uskotaan pysyvän politiikassa, jos hän häviää vaalit Joe Bidenille. Trump-dynastiassa on muitakin tarjokkaita vuoden 2024 vaaleihin.

Ikä on vain numero. Jos presidentti Donald Trumpin tie uudelleenvalintaan nousee lopullisesti pystyyn, hän saattaa yrittää vielä paluuta Valkoiseen taloon vuonna 2024. Perustuslaillista estettä siihen ei ole.

Näin ainakin arvioi kaksi Trumpin entistä lähiavustajaa.

Presidentin entinen kampanjaneuvonantaja ja neljän vuoden takaisen vallansiirtovaiheen viestintäjohtaja Bryan Lanza sanoo, että ”ikä ei ole mikään juttu”. Trump on nyt 74-vuotias.

– Biden saa mahdollisuuden ohjata tämä maa ulos covidista, ja sitten näemme millaisia hänen onnistumisensa ja epäonnistumisensa ovat, Lanza sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n Radio 4:n haastattelussa. Asiasta kertoi The Independent.

– Republikaanipuolueessa ei sitä paitsi ole ketään, joka voisi haastaa Trumpin esivaaleissa.

Ivanka Trump esiintyi isänsä vaalitilaisuudessa Kenoshassa 2. marraskuuta.­

Myös Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö Mick Mulvaney on aivan varma siitä, että Trump yrittää vielä uudelleen.

– Olen aivan varma siitä, että presidentti pysyy mukana politiikassa, ja laitan hänet taatusti listalle niistä, jotka todennäköisesti lähtevät vuoden 2024 kampanjaan, Mulvaney sanoi The Hill -verkkolehdelle.

Mulvaney työskentelee tällä hetkellä presidentin erityisedustajana Pohjois-Irlannissa.

Trumpin perhettä vuonna 2016: alarivissä vasemmalta aviopari Lara ja Eric Trump, Marla Maplesin tytär Tiffany sekä Donald Junior ja tämän puoliso Vanessa Trump. Ylärivissä Melania Trumpin vanhemmat Viktor ja Amalija Knavs.­

Vuoden 2024 presidenttitarjokkaiksi on povattu myös presidentin vanhimpia poikia Donald Trump Jr:ää, 42, ja Eric Trumpia, 36.

Donald junior on Trumpin liikeyritysryppään varapääjohtaja, Executive Vice President, ja hän on toiminut läheisessä yhteistyössä isänsä kanssa myös tämän vuoden vaalikampanjassa.

Ennen marraskuun vaaleja Donald Jr. postasi Instagramiin kuvan, jossa oli mainoslakana ”Don Jr. 2024”. Lakana ei ollut hänen omansa, mutta kommenteissaan hän ilmaisi olevansa imarreltu ideasta.

Eric Trump puolestaan on samassa asemassa Trumpin organisaatiossa kuin Donald Jr. Eric on mukana Trumpin tukiryhmässä, joka yrittää valituksin keskeyttää ääntenlaskennan Pennsylvaniassa. Siellä Joe Biden on ottamassa Trumpin johdon kiinni. Pennsylvanian voittaminen riittäisi nostamaan Bidenin presidentiksi.

Eric ja Lara Trump ovat mukana presidentti Trumpin tukiryhmässä Pennsylvaniassa.­

Entä sitten Ivanka Trump? Presidentin 38-vuotias tytär on myös esiintynyt spekulaatioissa tulevista presidenttiehdokkaista. Ivanka on isänsä tärkeä avustaja Valkoisessa talossa. Hän oli viidestä lapsesta ainoa, joka kutsuttiin puhumaan isänsä presidenttiehdokkuuden vahvistaneessa republikaanien puoluekokouksessa viime elokuun lopussa.

Donald Seniorin on jo pitkään arveltu perustavan oman televisiokanavan. Siitä tulisi hänelle vahva, poliittinen vaikutuskanava, jolla hän saisi esiintyä haluamallaan tavalla.

Presidentti ei ole näiden vaalien aikana ollut tyytyväinen Fox Newsiin, joka muun muassa julisti ennen aikojaan Bidenin voittaneen Arizonan valitsijamiehet. Osa Foxin ankkureista on myös arvostellut Trumpin kohua herättäneitä ulostuloja vaalien varastamisesta. Televisiokanavan avulla Trumpille avautuisi aivan oma väylänsä vaikuttaa muun muassa seuraaviin presidentinvaaleihin.

Donald Trump Jr. puhui medialle republikaanien puoluekokouksen yhteydessä elokuussa Washingtonissa.­

Peli republikaanien vuoden 2024 ehdokkaista on tietenkin vielä täysin auki. Trump-dynastian lisäksi esillä on ollut vahvoja ammattipoliitikkoja, kuten varapresidentti Mike Pence, entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley ja ulkoministeri Mike Pompeo. Kuvernöörien ja senaattorien joukosta on heitetty ilmaan muutamia nimiä, kuten Marco Rubio, Ted Cruz ja Tom Cotton.