Venäjällä on keskusteltu kuumeisesti videosta, joka paljastaa Putinin kohtaamat ongelmat oranssin paperikansion kanssa. Huhumylly presidentin terveydestä johti jo siihen, että Kreml kiisti virallisesti väitteet Putinin eroaikeista ja sairaudesta.

Mitä ihmettä presidentti Vladimir Putin oikein tekee oranssille paperikansiolle? Onko hänellä varmasti kaikki kunnossa?

Tällainen huoli heräsi Venäjällä reilu viikko sitten kun internetissä alkoi kiertää meeminä video Putinista ja oranssista paperikansiosta.

Videolla näkyy, kuinka Putin keskittyy täysin omiin puuhiinsa paperikansion kanssa samaan aikaan, kun videolta kuuluu Venäjä kutsuu -foorumissa esiintyneen VTB-pankin johtajan Andrei Kostinin puheenvuoro.

Putin katselee ensin mietteissään edessään olevaa oranssia kansiosta ja asettaa valkeat paperit kansion sisälle, mutta jokin seikka ei selvästikään tyydytä häntä. Hetken mietittyään Putin ottaa oranssin kansion, tarkastelee sitä uudelleen ja taitaa sitten koko kansion niin, että sisäpuoli kääntyy ulkopuoleksi.

Tämän jälkeen Putin asettaa edessään olevat valkeat paperit kansion sisään hieman epäergonomisen oloisesta kulmasta, mutta sekään ei näytä tyydyttävän Putinia.

Seuraavaksi Putin ottaa vielä valkeat paperit pois oranssista kansiosta, asettelee ne siistimmin nippuun ja kiinnittää ne paperiklipsulla yhteen. Vasta kun tämä työ on tehty, Putin näyttää olevan tyytyväinen aikaansaannokseensa. Loppuvaiheessa prosessi näyttää huvittavan häntä itseäänkin, sillä hänen suupielessään karehtii pieni hymy.

Video lähti välittömästi kiertämään Venäjän sosiaalisessa mediassa meeminä ja osa käyttäjistä ehti jo huolestua Putinin terveydentilasta.

Jotkut muistivat myös presidentti Boris Jeltsinin sydän- ja alkoholiongelmien aikaisen selityksen, jonka mukaan Jeltsin oli aina ”työskentelemässä dokumenttien kanssa” silloin, kun hän yhtäkkiä katosi julkisuudesta. Niinpä osa ehti jo arvella, että nyt Putin on edennyt omaan omalaatuiseen vaiheeseensa dokumenttien kanssa työskentelystä.

Sosiaaliseen mediaan ilmestyi myös Putinin kehonkielen analyysejä, joissa yritettiin tulkita, mitä presidentin mielessä liikkui papereiden asettelun aikana.

Kohu oranssista paperikansiosta paisui lopulta niin suureksi, että asiaan tarttuivat myös Venäjän valtiolliset mediat.

Kun tilanteesta kuvattuja videoita tarkasteltiin kokonaisuudessaan, Putinin toimille löytyi looginen selitys, kertoi Rossija 1 -kanavan toimittaja Pavel Zarubin. Selityksen löytymisestä uutisoi myös Sputnik.

(Alla Pave Zarubin kertoo Putinin paperimanöövereiden luonnollisesta selityksestä Instagram-videolla.)

Paljastui, että Putin oli foorumin alkuvaiheessa tehnyt itselleen muutamia kiireellisiä muistiinpanoja suoraan oranssin paperikansion kanteen.

Mitä ilmeisimmin merkinnät olivat kuitenkin sen verran arkaluonteisia, että Putin ei vanhan vakoojan tuomalla varovaisuudella halunnut niiden päätyvän missään vaiheessa julkisuuteen.

Niinpä Putin otti oranssin paperikansion ja taittoi kannen sen sisäpuolelle, ettei muistiinpanojen teksti näkyisi vahingossakaan tv-kameroille. Valkeissa papereissa oli puolestaan Putinin ennalta valmisteleman puheenvuoro, joten hän piilotti puheenvuoron kansion sisälle ja kiinnitti paperit siististi yhteen paperikiinnittimellä.

(Alla olevalla videolla Putinin paperikansion taittelu saa järkevän selityksen noin kohdasta 3.30 alkaen.)

Kremlin virallisten nettisivujen tallenne tapahtumasta löytyy tästä linkistä.

Kohu oranssista paperikansiosta kertoo siitä, kuinka tarkasti Venäjällä seurataan Putinin pienimpiäkin liikkeitä.

Koronavirusepidemian aikana Putin on kaiken lisäksi näyttäytynyt hyvin harvoin laajojen ihmisjoukkojen parissa, joten päätelmiä hänen tekemisistään tehdään liki yksinomaan videoesiintymisten perusteella. Ihmisiä pohdituttaa myös, miten kauan Putin pystyy hoitamaan maataan ”bunkkeristaan” ja alkaako eristäytynyt elämä näkyä jollain tavalla hänessä.

Venäjän ja Ukrainan niin kutsutut vaihtoehtosivustot tarttuvat hanakasti myös erilaisiin huhuihin, joiden mukaan Putinilla olisi milloin mikäkin vakava sairaus tai että hän joutuisi mahdollisesti jättämään tehtävänsä jopa lähiaikoina sairauden takia.

Parhaillaankin liikkeellä on yksi tällainen sairaushuhumylly, jota levittää Putinin vastustajana tunnettu Mgimo-yliopiston entinen professori Valeri Solovei. Hän väittää perustavansa tietonsa sisäpiirin lähteisiin ja uskoo Putinin ilmoittavan erostaan mahdollisesti jo ensi tammikuussa tai vuoden 2021 aikana.

Koska Solovein esittämät ero- ja sairausväitteet alkoivat levitä maailmalla muun muassa brittilehti The Sunin jutun myötä, Kreml kommentoi niitä perjantaina. Solovein mukaan Putinilla olisi Parkinsonin tauti.

– Se on täyttä hölynpölyä. Presidentillä on kaikki hyvin. Terveys on erinomainen, Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi venäläistoimittajille.

Peskov myös ilmoitti, että Putinilla ei ole mitään aikeita erota virastaan, kertoo Kommersant-lehti.

Solovein uskottavuus väitteineen ei ole kovin korkealla, sillä hän on esittänyt erilaisia sairausväitteitä Putinista usein aiemminkin eikä niille ole saatu koskaan mitään vahvistusta. Solovei on myös väittänyt, että Putin olisi todellisuudessa kaksi vuotta vanhempi kuin tämän virallinen 68 ikävuoden ikä on, mutta tämänkään väitteen todenperäisyydestä ei ole mitään näyttöä.

Toinen Putinin erohuhujen levittäjä on oppositiopoliitikko Gennadi Gudkov, joka on kirjoittanut ajatuksiaan vallanvaihdon väitetystä valmistelusta muun muassa blogissaan elokuussa.

Putinin sairastelusta on huhuttu toistuvasti ainakin kuluneet viisi viime vuotta ja hänen on väitetty sairastavan milloin syöpää, milloin Parkinsonin tautia. On kiinnitetty esimerkiksi huomiota hänen jäykkään kävelyynsä, toispuolisiin kädenliikkeisiinsä ja hänen tapaansa liikutella jalkoja istumisen aikana.

Tuoreet sairaushuhut saivat mitä ilmeisimmin vauhtia siitä, että Putin toi duumaan lakialoitteen väistyvän presidentin elinikäisestä senaattorin paikan takaamisesta. Kyseinen lakialoite liittyy kuitenkin kesällä hyväksyttyyn Venäjän perustuslakiuudistukseen, joten mistään äkillisestä liikkeestä Putinin omien mahdollisten eläkepäivien turvaamiseksi ei ole kyse.

Kommersant-lehden mukaan elinikäisen senaattorin paikan myötä Venäjän väistyvän presidentin syytesuoja lain edessä laajenee entisestään. Näin Putin varmistelee esimerkiksi sitä, että häntä itseään ei voitaisi asettaa helpolla syytteeseen sen paremmin ennen presidenttiyttä tapahtuneista asioista kuin sen jälkeenkään mahdollisesti tapahtuvista asioista.

Keskiviikkona Putin nähtiin livenä julkisuudessa Punaisella torilla, jossa hän tapasi patrioottista nuorisoa ja laski kukkia Venäjän kansallisen yhtenäisyyden päivän kunniaksi. (Video Putinista näkyy alla olevan kommentin yhteydessä.)

Putin vaikutti nuorten kanssa jutellessaan hyväntuuliselta ja leppoisalta. Mikään hänen olemuksessaan ei viitannut siihen, että hän olisi jotenkin sairaalloinen tai että hänen työkykynsä tai liikkumisensa olisi jotenkin heikentynyt.

Päivitetty 6.11. klo 13.15. Lisätty Kremlin kiistäminen Putinin sairaushuhuista ja eroaikeista.