Biden meni johtoon Georgiassa – tätä se tarkoittaa Trumpille

Biden ohitti Trumpin Georgian osavaltion ääntenlaskennassa. Se heikensi Trumpin voittomahdollisuuksia merkittävästi.

Noin puoli kahdentoista aikaan tiistaiaamuna Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskennassa Joe Biden ohitti Donald Trumpin Georgian osavaltion äänimäärässä. Biden johtaa tällä hetkellä Truimpia 917 äänen turvin, kun ääniä on laskematta enää joitakin tuhansia.

Georgia on Trumpille tämän hetken tilanteessa elintärkeä osavaltio, sillä ilman voittoa siellä hänellä ei ole mahdollisuuksia voittaa vaaleja.

Ilman Georgiaa Trumpin täytyisi voittaa kaikki loput avoinna olevat osavaltiot, ja silloinkin hän pääsisi ainoastaan tasatilanteeseen 269–269.

Biden on johdossa kaikkialla muualla paitsi Pennsylvaniassa, missä hän on niin ikään kirinyt merkittävää tahtia ääntenlaskennan edetessä.

Biden on kirinyt Trumpia Georgiassa tasaiseen tahtiin koko ääntenlaskennan ajan. Suurin osa postiäänistä on ollut Bidenin puolella, ja niiden turvin hän on lopulta päässyt kiilaamaan Trumpin ohitse.

Biden ei ole vielä voittanut Georgiaa. Osavaltion lopullinen tulos saadaan selville vasta pitkän ajan kuluttua, sillä todennäköisesti toinen ehdokkaista tulee joka tapauksessa vaatimaan äänten uudelleenlaskentaa tasaisen tilanteen vuoksi.