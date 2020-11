IS Philadelphiassa: ”Laskekaa joka ääni!”, ”Laskekaa lailliset äänet” – tunteet kuumenevat vaalien ratkaisupaikalla

IS seurasi torstaina, kun mielenosoittajat huusivat toisilleen Philadelphiassa; toiset vaativat kaikkien äänien laskemista, toiset äänten­laskun keskeyttämistä.

Poliisin kadulle pystyttämä metalliaita erottaa kaksi toisilleen huutavaa miestä.

Valkoihoisen miehen punainen hattu ja sininen paita julistavat uskollisuutta presidentti Donald Trumpille. Mustaihoisen miehen asussa on vain urheilujoukkueiden logoja, mutta on selvää, että hän ei Trumpista välitä.

Metalliaita erotti toisilleen huutavat mielenosoittajat toisistaan.­

Kamerat osoittavat kohti riitelevää kaksikkoa.

Arch Streetin ja North 12th Streetin risteys Philadelphian keskustassa oli torstaina mielenosoittajien, maailman median ja poliisien sekamelska.

Philadelphian kokouskeskuksessa lasketaan kaupungissa annettuja ääniä tiistain presidentinvaalissa. Paikka on kerännyt ympärilleen suuren ihmisjoukon.­

Dj soittaa taustalla svengaavaa musiikkia. Joku jakaa käsidesiä ja kertakäyttöisiä kirurginmaskeja.

Risteyksen kohdalla on sisäänkäynti kokouskeskukseen, jossa lasketaan kaupungissa annettuja ääniä tiistain presidentin­vaalissa. Mitä pidemmälle Philadelphian ääntenlasku eteni, sitä lähemmäksi Joe Biden kiri Trumpin johtoa Pennsylvanian osavaltiossa.

Poliisit valvoivat tilannetta ääntenlaskupaikoilla.­

Mikäli Biden voittaa Pennsylvanian ja sen 20 valitsijamiestä, on hän Yhdysvaltain uusi presidentti.

– Laskekaa joka ääni, huutavat mielenosoittajat Arch Streetin eteläpuolella.

Vastakkaiset ääripäät keskustelivat toisilleen kongressikeskuksen edustalla.­

– Laskekaa lailliset äänet, vaativat Trumpin kannattajat kadun pohjoispuolella.

Carl Dix, 72, oli saapunut New Yorkista jo vaalipäivänä Philadelphiaan. Hän on yksi Refuse Facism -järjestön perustajajäsenistä. Sen tavoitteena on ollut jo neljän vuoden ajan saada Trump viralta.

Carl Dix kieltäytyi vuonna 1970 lähtemästä Vietnamin sotaan. 50 vuotta myöhemmin hän oli vastustamassa Trumpin valintaa.­

– Pelkäsimme, että Trumpin väki estää ihmisiä äänestämästä. Se ei käynyt toteen, Dix kertoo.

– Tulimme tänään tänne, koska ihmisiä kutsuttiin kokouskeskukselle. Arizonassa ja Detroitissa he yrittivät estää äänten laskemista. Joten halusimme varmistaa, että täällä on ihmisiä estämässä sen tapahtumista.

Presidenttiä vastustavat mielenosoittajat vaativat kaikkien äänten laskemista.­

Dixistä tuli Yhdysvalloissa tunnettu hahmo 1970, kun hän viiden muun asevelvollisen kanssa kieltäytyi lähtemästä Vietnamin sotaan. Heidät tuomittiin vankeuteen. Nyt hän on omistautunut taistelulle Trumpia vastaan.

– Hän yrittää varastaa vaalit. Hän on tehnyt sitä jo kuukausien ajan. Hänen yrityksensä pysäyttää äänten laskeminen edustaa varkauden uutta tasoa. He haluavat ratkaista vaalit oikeudessa, jonne Trump on kerännyt fasistisia tuomareita.

Kadun toisella puolella William Stover, 26, pitää käsissään Trumpia tukevaa kylttiä ja kantoa rinnassaan asejärjestö NRA:n merkkiä. Hän oli tullut paikalle maaseudulta Philadelphian ulkopuolelta.

Trumpia kannattavan William Stoverin mukaan koronaviruspandemian takia poikkeuksellisissa olosuhteissa järjestetyissä vaaleissa on suuri riski vilpille.­

– Olen täällä osoittamassani mieltäni läpinäkyvyyden, vastuullisuuden ja johdonmukaisuuden puolesta Amerikan vaaleissa, Stover sanoo.

Stoverin mukaan koronaviruspandemian takia poikkeuksellisissa olosuhteissa järjestetyissä vaaleissa on suuri riski vilpille.

Eräs mielenosoittajista saapui aseistautuneena paikalle.­

– Eri osavaltioiden tuloksissa on tilastollisia poikkeamia, jotka voivat olla aidosti todella harvinaisen sattuman tulosta tai sitten ne ovat merkkejä petoksesta, Stover väittää.

Presidentti Trump twiittasi torstaina, isoilla kirjaimilla ”PYSÄYTTÄKÄÄ LASKEMINEN”. Stoverin mukaan tavoitteena ei kuitenkaan ole ääntenlaskun pysäyttäminen.

Trumpin kannattajat ovat vaatineet ääntenlaskennan keskeyttämistä tai tarkempaa valvontaa.­

– Trumpin kampanja on pyytänyt, että ääntenlasku keskeytettäisiin kunnes sitä voidaan paremmin valvoa molempien puolueiden voimin.