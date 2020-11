TV-kanava: Poliisi esti äänestyspaikalle suunnitellun iskun Pennsylvaniassa

ABC6-uutiskanavan tietojen mukaan ryhmä ihmisiä suunnitteli iskua ääntenlaskupaikalle Philadelphiassa.

Poliisi tutkii väitettyä hyökkäysyritystä, joka olisi kohdistunut ääntenlaskupaikalle Pennsylvanian osavaltion suurimmassa kaupungissa Philadelphiassa, uutisoi paikallinen uutiskanava ABC6.

Kanavan tietojen mukaan poliisi sai vihjeen, että ryhmä ihmisiä, mahdollisesti keskenään sukulaisia, olisivat ajamassa Hummer-maastoautolla Virginian osavaltiosta Philadelphiaan aikeinaan suorittaa isku kongressikeskukseen, jossa ääniä lasketaan.

Uutiskanavan toimittaja ja kuvaaja olivat paikalla, kun poliisi otti kiinni yhden miehen, mutta tiedossa ei ole liittyikö kiinniotto tähän tapaukseen.

Poliisi on vahvistanut ABC6:lle, että he löysivät aseen Hummerista, josta he olivat saaneet vinkin.

Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Pennsylvanian ääntenlaskutilanne on koko vaalien kannalta äärimmäisen kiinnostava. Istuva presidentti Donald Trump tarvitsee osavaltion 20 valitsijamiestä taakseen, jotta hänen on mahdollista voittaa vaalit.

Vastaehdokas Joe Biden on kirinyt Trumpin johtoa Pennsylvaniassa kiinni kovaa vauhtia ääntenlaskun edetessä perjantaiaamuna Suomen aikaa.