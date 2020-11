Trumpin kampanjaa vastaan aiotaan nostaa kanne YMCA-kappaleen luvattomasta käytöstä vaalitilaisuuksissa

Syyskuun alussa Trump innostui tanssimaan yleisön edessä YMCA:n tahtiin.

Lakimiehet aikovat ”lähipäivinä” nostaa kanteen Village Peoplen hittibiisin YMCA:n käytöstä presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa.

Vuonna 1978 julkaistua kappaletta on käytetty sekä kampanjatilaisuuksissa että ääniraitana Trumpin kampanjavideoilla, uutistoimisto AFP kertoo.

Tekijänoikeuksien haltijat, mukaan lukien levy-yhtiö Scorpio Music, ovat ”hämmästyneitä kappaleen väärinkäytöstä ja siitä, että kappaletta on käytetty puolueellisiin tarkoituksiin ja vaalitarkoituksiin Donald Trumpin hyväksi, mitä he eivät koskaan olisi hyväksyneet”, sanoi asianajaja Richard Malka Village Peopleen ja YMCA:n tekijöihin viitaten.

YMCA-kappaleen ovat kirjoittaneet ranskalaiset tuottajat Jacques Morali ja Henri Belolo sekä Village Peoplen laulaja Victor Willis. Kappaleen luvattomasta käytöstä aiotaan valittaa sekä Ranskassa että Yhdysvalloissa.

Trumpin YMCA-innostus on huomioitu laajasti Yhdysvalloissa. NBC-kanavan Saturday Night Live -viihdeohjelmassa esitettiin hiljattain ”Village People -yhtyettä”, joka on kyllästynyt siihen, että Trump käyttää heidän musiikkiaan luvatta. Kappaleen uusissa lyyrikoissa muun muassa kehotettiin Trumpia lopettamaan biisin soitattaminen ja maksamaan sen käytöstä.

Syyskuun alussa Trump innostui tanssimaan yleisön edessä Ohiossa YMCA:n tahtiin.

Katso video jutun alusta.

Village People on yhdysvaltalainen diskoyhtye, joka on perustettu 1970-luvulla. Village People on esiintynyt myös Suomessa muun muassa Vantaalla syyskuussa 2008.