Fox News päätyi Trumpin kampanjan hampaisiin – uutiskanavan analyytikko joutui kovaan ryöpytykseen

Trumpin kampanja on ottanut Fox Newsin tähtäimeensä sen jälkeen, kun uutiskanava julisti Joe Bidenin voittaneen Arizonan osavaltion.

Donald Trumpin kampanja on hyökännyt uutiskanava Fox Newsin analyytikkoa Arnon Mishkinia vastaan, kertoo muun muassa Washington Post. Syynä on se, että Fox News julisti vaa’ankieliosavaltio Arizonan Joe Bidenille tiistaina.

Mishkin johtaa Fox Newsin tiimiä, joka tekee ennusteita vaalien tuloksesta.

Tiistain jälkeen tilanne Arizonassa on tiukentunut jatkuvasti ehdokkaiden välillä, mutta Fox News on pitäytynyt julistuksessaan. Foxin lisäksi uutistoimisto AP on julistanut Arizonan Bidenille. Muut mediat ovat olleet vielä varovaisempia laskelmissaan.

Kun Fox julisti Arizonan Bidenille, Mishkin kommentoi ettei Trumpilla ole mahdollisuutta saada tarpeeksi ääniä voittaakseen Bidenin.

Washington Postin mukaan Trumpin kampanja esitti välittömästi vastalauseensa Fox Newsin päätökselle. Trumpin vävy Jared Kushner soitti mediamoguli Rupert Murdochille, jonka perhe hallitsee Fox Newsin emoyhtiötä Fox Corporationia. Murdoch on myös Fox Corporationin puheenjohtaja.

Murdoch kommentoi Washington Postille, ettei hän olisi puuttunut Fox Newsin päätökseen, vaikka Trump itse olisi ollut yhteydessä häneen.

Sittemmin Trumpin kampanjan hyökkäys Fox Newsia vastaan on saanut vain lisää kierroksia. Trumpin kampanja julkaisi keskiviikkoiltana Suomen aikaa twiitin, jossa kritisoitiin Mishkinia. Twiitti sisälsi myös kuvakaappauksen, josta selviää muun muassa, että Mishkin lahjoitti 1500 dollaria Barack Obaman presidentinvaalikampanjaan vuonna 2008.

Washington Postin mukaan Trumpin kampanja myös kutsui lähettämissään sähköposteissa Mishkinia muun muassa ”Clintonia äänestäväksi, Bidenille lahjoittavaksi demokraatiksi”. Postin mukaan Mishkin on kuitenkin kertonut jo aiemmin avoimesti, että hän on lahjoittanut rahaa demokraateille ja äänestänyt Hillary Clintonia vuoden 2016 vaaleissa.

Mishkin ei ole painostuksesta huolimatta perääntynyt uutiskanavan päätöksestä julistaa Arizona Bidenille. Hän on puolustanut päätöstä useaan otteeseen viime päivien aikana.