Biden kehotti malttiin ääntenlaskun jatkuessa – lue puhe sanasta sanaan

Joe Biden piti tiedotustilaisuuden yhdentoista jälkeen illalla Suomen aikaa. IS suomensi Bidenin puheen sanasta sanaan.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sanoi puheessaan olevansa vakuuttunut siitä, että hän ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris voittavat vaalit.

Biden myös painotti puheessaan jälleen, että jokainen ääni on laskettava. Hän kehotti kansalaisia malttiin ja rauhallisuuteen ääntenlaskun jatkuessa.

Näin Biden puhui.

”Hyvää iltaa. Tulemme senaattori Kamala Harrisin kanssa tiedotustilaisuuksista, joissa käsiteltiin koronavirus- ja talouskriisejä. Meitä muistutettiin jälleen pandemian todellisesta laajuudesta. Koronatapausten määrä on nousussa koko maassa ja yli 240 000 ihmistä on kuollut sen vuoksi. Jokainen perhe, joka on menettänyt läheisensä virukselle, on ajatuksissamme. Vaaleissa annettu ääni on Yhdysvalloissa pyhä asia. Se on ääni, jolla kansalaiset ilmaisevat tahtonsa. Se on äänestäjien tahto. Mikään muu ei valitse Yhdysvaltojen presidenttiä. Täten jokainen ääni on laskettava. Ja tämä on katsottava loppuun asti. Näin sen on oltava. Välillä demokratia on sotkuista puuhaa. Välillä se vaatii hieman kärsivällisyyttä. Yli 240 vuoden ajan tätä kärsivällisyyttä on palkittu hallinnolla, jollaisesta maailma kadehtii. Harrisilla ja minulla on hyvä tunne siitä, miten asiat ovat nykyisellään. Meillä ei ole epäilystäkään siitä, että voitamme, kun kaikki äänet on laskettu. Pyydän kaikkia pysymään rauhallisina. Prosessi toimii. Ääntenlasku lähestyy loppuaan ja tiedämme lopputuloksen hyvin pian. Kiitos kaikille kärsivällisyydestänne. Mutta ensin meidän on laskettava äänet. Jumalan siunausta ja suojelkoon jumala joukkojamme. Kiitos paljon.”