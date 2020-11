Rähinöitä, ainakin yksi puukotus, nuotioita kadulla, lippujen polttamisia – hidas ääntenlasku sai protestoijien pinnan kiristymään

Useissa USA:n kaupungeissa on nähty mielenosoituksia presidentivaalien lopputuloksen venyessä. Osa mielenosoituksista on pysynyt rauhallisina, osa ei.

Pitkään kestänyt ääntenlaskenta on saanut vaalitulosta kiihkeästi odottavat amerikkalaiset levottomiksi.­

Jos on presidenttikisa ollut kovaa ja välillä likaistakin Donald Trumpin ja Joe Bidenin leirien välillä, laineet ovat loiskuneet kiivaina myös kannattajien keskuudessa.

Eri osapuolten kannattajien välisiltä yhteenotoilta ei ole vältytty.

Pääkaupunki Washingtonin poliisi etsii kolmea henkilöä, joiden epäillään puukottaneen yhtä Trumpin kannattajaa tappelunnujakan yhteydessä lähellä Valkoista taloa paikallista aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Ainakin yksi naiskannattaja sai pistohaavan selkäänsä.

Jokaisen äänen laskentaa vaativat mielenosoittajat tukkivat katuja New Yorkissa Manhattanilla.­

Puukotuksesta kertoneen Independentin mukaan poliisi sanoo, että kähinään johtaneet tapahtumat ovat vielä hämärän peitossa, eikä motiivikaan ole poliisin tiedossa.

Pitkään epävarmana pysynyt vaalitulos on aiheuttanut eri ryhmien välille levottomuutta ja jännitteitä. Yhdysvalloissa on ollut useissa kaupungeissa mielenosoituksia, joissa on vaadittu sekä ääntenlaskennan jatkamista että lopettamista.

Poliisin joukkoja levottomaksi yltyneessä mielenosoituksessa Minneapolisissa, Minnesotassa.­

Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisien kanssa mm. New Yorkissa ja useissa muissa kaupungeissa. Suurin kähinä oli New Yorkissa, jossa sadat ihmiset protestoivat Trumpia vastaan. Protestien yhteydessä pidätettiin Wall Street Journalin mukaan ainakin 60 henkeä, kun mielenosoittajajoukko muun muassa sytytti kaduille nuotioita, levitteli roskia ja heitteli kananmunia Manhattanilla.

Mielenosoittajien pidätyksiä tapahtui myös Portlandissa muun muassa ikkunoiden rikkomisista, Los Angelesissa ja Raleighissa. Denverissä poliisin suojaan pääsi mielenosoittajia, jotka polttivat Yhdysvaltain ja Trumpin lippuja.

Poliisi sammutti kadulle sytytettyä nuotiota New Yorkissa.­

Suurin osa mielenilmauksista sujui kuitenkin rauhanomaisesti. Mielenosoituksia ääntenlaskun jatkamisen puolesta on ollut muun muassa Dallasissa ja Detroitissa.

Washington Postin mukaan Phoenixissa oli liikkeellä kymmeniä Trump-mielisiä protestoijia. Yksi mielenosoittajista sanoi, että kyse on reilujen ja rehellisten vaalien puolustamisesta, lehti kertoo.

Donald Trumpin vastaisia mielenosoittajia Washington D.C:ssä keskiviikkoiltana.­

Bostonin kaupunkiin on saapunut valmiuksiin Massachusettsin kansalliskaarti kaupunkiin suunniteltujen mielenilmausten vuoksi.

Mielenosoittajia kerääntyi myös Valkoisen talon edustalle Washingtonissa.­