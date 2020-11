Yhdysvaltain vaalit: Milloin voittaja on selvillä?

IS esittelee rautalankamallin Trumpin ja Bidenin vaalikamppailun seuraamisesta ja ratkaisusta.

Viimeiset äänestyspaikat ovat sulkeutuneet Yhdysvalloissa jo puolitoista vuorokautta sitten. Milloin tieto presidentinvaalien voittajasta varmistuu?

Presidentin-, senaatin- ja edustajainhuonevaalien ääntenlaskenta etenee kohinalla, mutta istuvan presidentin Donald Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin valitsijamieslukemat ovat jo toista päivää samat: 214-253. Lukemat voivat vaihdella tiedotusvälineestä riippuen, koska eri mediat julistavat osavaltioiden voittajat eri aikaan.

Biden sai enemmän ääniä. Eikö hän ole voittaja?

Joe Biden on kerännyt jo yli 72 miljoonaa ääntä, mutta valitsijamiesten äänet ratkaisevat vaalit. Yhdysvaltain perustuslain mukaan presidentin valitsee valitsijamieskokous eikä suoraan kansa. Valitsijamiehiä on eri osavaltioissa eri määrä riippuen osavaltion koosta.

Eniten valitsijamiehiä Kaliforniassa: 55. Kakkosena on Texas, jossa on 38 valitsijaa. Tämän jälkeen tulevat New York ja Florida, joissa kummassakin on 29 valitsijamiestä. Yhteensä valitsijoita on koko maassa 538. Se ehdokas, joka kerää taakseen vähintään 270, voittaa vaalit.

Nebraskaa ja Mainea lukuun ottamatta osavaltioissa vallitsee eräänlainen dominoteoria: ehdokas, joka voittaa osavaltion, saa kaikki sen valitsijamiehet.

Nebraskan viidestä valitsijamiehestä kaksi menee ehdokkaalle, joka saa eniten ääniä koko osavaltiossa ja loput jaetaan osavaltion kolmen kongressivaalipiirin voittajille. Mainen neljästä valitsijasta kaksi menee koko osavaltion voittajalle ja kaksi kummankin kongressivaalipiirin voittajalle.

Biden on 17 valitsijan päässä vaaditusta luvusta 270. Eikö peli ole jo selvä?

Ei aivan. Useampi uutissivusto ehti jo keskiviikkona julistaa Arizonan Bidenin voitoksi, mutta torstain valjettua Trump on kirinyt etumatkaa kiinni. Nevadassa Biden johtaa enää yhdellä prosenttiyksiköllä. Arizonassa on jaossa 11 valitsijamiestä ja Nevadassa 6.

Keskiviikkona huomio kiinnittyi erityisesti Pennsylvaniaan, jonka Trump ilmoitti heti aamulla jo voittaneensa. Päivän mittaan lasketut postiäänet alkoivat kuitenkin kallistaa vaakaa vasemmalle, mutta Trump johtaa yhä osavaltiossa lukemin 50,2–48,5.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Kayleigh McEnany ennusti keskiviikkona Fox-kanavan haastattelussa Trumpin lyövän Bidenin Pennsylvaniassa lopulta noin 40 000 äänellä. Istuvan presidentin lakimies Rudy Giuliani on tiimeineen osavaltiossa selvittämässä puheidensa mukaan “laajamittaista petosta”.

Miksi tässä kestää niin kauan?

Tämä johtuu eri tavoista laskea ääniä eri osavaltioissa. Äänet lasketaan eri järjestyksessä riippuen siitä onko kyse ennakkoon annetuista äänistä vai vaalipäivän äänistä. New York Timesin mukaan ennakkoäänten määrä ylitti jo aikaisemmin huippuvuoden 2016 lukemat.

Presidentti Trump on toistuvasti väittänyt postitse annettujen äänten mahdollistavan vaalivilpin, ja republikaanien kampanjatiimi onkin laittanut pikapikaa tulille useita oikeusjuttuja, joilla pyritään keskeyttämään vaalien ääntenlaskenta. Se ei ainakaan nopeuta tuloksen saamista.

Miksi kaikki on tehty niin hankalaksi?

Toisin kuin useissa muissa maissa, Yhdysvalloissa ei ole yhtä ainoaa elintä tai vaalilautakuntaa, joka valvoo koko maan äänestystä ja ääntenlaskentaa.

Yhdysvallat on liittovaltio, joka koostuu 50 osavaltiosta, yhdestä liittovaltion hallinnollisesta piirikunnasta sekä useista erillisalueista. Jokainen osavaltio järjestää vaalit ja ääntenlaskennan omien lakiensa ja käytäntöjensä mukaan.

Vertailun vuoksi: Suomen eduskuntavaaleissa ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien toimittamisesta. Ministeriö koordinoi vaalien valmistelutyötä ja vastaa muiden viranomaisten ohjeistamisesta.

Korjaus 5.11.2020 klo 21.44: Valitsijamiehiä on 538 toisin kuin jutussa ensin luki