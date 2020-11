Trumpilla voi olla isompikin pelko kuin pelkkä häviäminen – näin presidenttiys suojaa häntä

Valkoisen talon jälkeen Donald Trumpia voi odottaa jopa vankila, The New Yorker ja New York Magazine kirjoittavat.

Istuva presidentti Donald Trump ei suostu häviämään.

Trump käytännössä julistautui presidentinvaalien voittajaksi kesken ääntenlaskun ja väitti vaaleja vilpillisiksi esittämättä todisteita. Hänen kampanjatiiminsä taas on vaatinut äänten uudelleenlaskentaa joissakin osavaltioissa ja nostanut useita kanteita vaalien avainasemassa olevissa osavaltioissa.

Trump voi pelätä muutakin kuin häviämistä, yhdysvaltalaismedia huomauttaa. Jos Trump häviää, häntä voisi uhata jopa vankeustuomio.

Toistaiseksi Trump on selvinnyt kuivin jaloin muun muassa valtakunnanoikeudesta ja seksuaalista ahdistelua koskevista syytteistä, ja presidentin virassa hän nauttii koskemattomuutta. Se kuitenkin päättyy, jos Trump häviää vaalit.

Käynnissä on nytkin useita tutkintoja ja Trumpia vastaan on nostettu useita siviilikanteita. Useat The New Yorkerin ja New York Magazinen haastattelemat asiantuntijat pitävät mahdollisena, että Trump voitaisiin tuomita lähivuosina jopa vankeuteen.

Jos demokraattien Joe Biden valitaan presidentiksi, hänen oikeusministerinsä saa käyttöönsä kaiken erikoistutkija Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan ja senaatin tiedustelukomitean keräämän näytön.

Lehtien mukaan on näyttöä siitä, että Trump on syyllistynyt oikeuden häiritsemiseen, valehdellut tutkijoille ja vehkeillyt Venäjän kanssa. Maksimirangaistus kaikista kolmesta rikoksesta on viisi vuotta vankeutta.

Liittovaltion syyttäjät voisivat nostaa syytteet ensi vuoden alussa.

Trumpin tuomitseminen voisi kuitenkin olla vaikeaa. Trump saattaisi yrittää armahtaa itsensä, ennen kuin lähtee Valkoisesta talosta.

Epäselvää on, voiko niin tehdä. Asia menisi todennäköisesti korkeimpaan oikeuteen.

Presidentti nauttii muutenkin erityistä suojaa virkakautensa aikana. Ajatuksena on, että presidentti voi vapaasti käydä keskusteluja neuvonantajiensa kanssa, mutta Trump yrittää venyttää tämän suojan (executive privilige) koskemaan omaa ja hallintonsa toimintaa laajemminkin.

Vaikka armahdus menisikin läpi, se ei kahlitsisi yksittäisten osavaltioiden syyttäjiä.

Todennäköisimmin Trumpin veisi oikeuden eteen joko New Yorkin piirikunnan syyttäjä Cyrus Vance tai New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James.

Molemmat vetävät tutkintoja mahdollisista rikoksista, joihin Trump olisi syyllistynyt ennen valintaansa presidentiksi. Koska kyse on presidentinvirkaan astumista edeltävistä teoista, ne eivät nauti erityistä suojaa.

Tutkinnoissa selvitetään Trumpin mahdollisia talousrikoksia. Lehtien mukaan Trump olisi voinut syyllistyä kirjanpidon vääristelyyn ja veropetokseen.

Trumpilla olisi hävitessään muitakin huolia kuin oikeusistuin.

Oikeudenkäyntikulut olisivat mittavat, ja Trumpin liiketoimien yllä on tummia pilviä.

New York Times paljasti hiljattain, että Trump on taannut henkilökohtaisesti satojen miljoonien dollareiden lainat, jotka erääntyvät lähivuosina. Hänellä on toki omaisuutta, mutta Washington Postin mukaan koronaviruspandemia on iskenyt voimalla myös Trumpin hotellibisnekseen.

– Presidentinvirka pitää hänet poissa vankilasta ja köyhäintalosta, Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder sanoo New Yorkerille.