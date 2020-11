NYT:n analyysi: Joe Biden on matkalla kohti vaalivoittoa – laskemattomat äänet koitumassa Bidenin eduksi

Joe Biden on matkalla kohti vaalivoittoa, analysoi New York Times.

NYT:n erikoistoimittaja Nate Cohn analysoi vaa’ankieliosavaltioiden vielä laskematta olevia ääniä ja äänitaulukoita.

Pennsylvania: Toistaiseksi Biden on kerännyt enemmistön ennakkoäänistä. Tällä tahdilla hän tarvitsee enää 288 000 postiääntä lisää laskennassa ottaakseen johtopaikan Trumpilta. Cohnin arvion mukaan laskematta on vielä noin puoli miljoonaa ennakkoääntä. Kaikkiaan 2,1 miljoonaa ennakkoääntä annetuista 2,6 miljoonasta on laskettu. Jäljellä olevat äänet ovat pääosin demokraattien kannattajien alueilta.

Arizona: Bidenin lupaava etumatka pieneni 2,4 prosenttiyksikköön kun myöhäiset ennakkoäänet laskettiin ja ne kerryttivät Trumpin pottia. Arizonassa ennakkoäänet ovat poikkeuksellisesti suosineet juuri Trumpia. Cohnin mukaan tämä oli odotettua, tai ei ainakaan yllätys.

– On vaikea sanoa, riittääkö ennakkoäänijohto Trumpille voittoon. Ja on myös aivan liian aikaista lupailla Bidenin voittoa, huomauttaa Cohn.

Georgia: Presidentti Trumpin johtomatka kuivahti samalla kertaa, kun vahvasti demokraattien Atlantan äänet saatiin vihdoin laskettua. Ei ole selkeää, kuinka paljon ja missä ääniä on vielä laskematta. Molempien kannatus on niin lähellä toisiaan, että jopa pienet poikkeamat voivat olla ratkaisevia.

Nevada: Biden pysyttelee johdossa. Laskemattomat ennakkoäänet lisäävät Cohnin mielestä Bidenin johtoa.

Pohjois-Carolina: Vaalipäivän jälkeen saapuneiden ennakkoäänten määrää odotellaan yhä, samoin kuin sitä, riittävätkö ne pitämään Trumpin johdossa osavaltiossa. Cohnin mielestä ei ole toisaalta paljon syytä olettaa, etteikö johto pysyisi, mutta koskaan ei voi olla varma.