Tämä Trumpin kampanjatiimin nostamista oikeusjutuista tiedetään

Trumpin kampanjatiimi on laatinut useita kanteita, jotka liittyvät käynnissä olevaan ääntenlaskentaan vaa’ankieliosavaltioissa.

Pennsylvaniassa ääniä on laskematta vielä reilusti, ja postiääniä otetaan vastaan vielä kolme päivää vaalien jälkeenkin.­

Trumpin kampanjatiimi on laittanut vireille useita oikeusjuttuja, joilla pyritään keskeyttämään vaalien ääntenlaskenta.

Tällä hetkellä tuloksia odotetaan kuumeisesti viidestä vaa’ankieliosavaltiosta. Niitä ovat Nevada, Arizona, Georgia, Pohjois-Carolina ja Pennsylvania. Äänestystilanne on hyvin tiukka jokaisessa näistä.

Valitsijamiesten tilanne on tällä hetkellä 253–214 Bidenin hyväksi. Voittoon vaaditaan vähintään 270 valitsijamiestä.

Koska suurin osa vielä laskemattomista postiäänistä on todennäköisesti Bidenin ääniä, on Trumpin intresseissä ääntenlaskennan keskeyttäminen ja joidenkin äänten mitätöinti laittomina. Tämän hetkisen tiedon mukaan kanteita on nostettu ainakin Nevadassa, Pennsylvaniassa ja Georgiassa.

– He nostavat umpimähkään paljon kanteita ja toivovat, että joku niistä menisi läpi, pitkäaikainen republikaanijuristi ja uutiskanava CNN:n avustaja Ben Ginsberg sanoo CNN:lle.

– Mielestäni suurin osa näistä on hakuammuntaa ja menestyy oikeudessa epätodennäköisesti, oikeustieteiden professori Franita Tolson Etelä-Kalifornian yliopistosta arvioi CNN:lle.

Ihmiset vaativat ääntenlaskennan lopettamista Michiganissa keskiviikkona.­

Tolson nostaa kuitenkin esille keskiviikkona julkistetun kanteen Georgiassa, jonka mukaan vaalityöntekijä sekoitti käsitellyt ja käsittelemättömät ennakkoäänet keskenään. Hän uskoo, että tämä voi vaikuttaa hyvin vähäiseen määrään ääniä.

– Epäilen, että oikeudenkäyntien isompi tavoite on vaihtaa puheenaihetta Bidenin mahdollisesta voitosta vaalien huonoon hoitamiseen tai jopa vilppiin, Tolson sanoo.

Oikeustieteiden professori Rick Hasenin mukaan kanteissa vaikuttaa olevan kyse enemmän PR-toiminnasta kuin vakavamielisestä oikeudenkäynnistä. Hänen mukaansa tähän mennessä nostetut kanteet eivät vaikuta mihinkään merkittävään ongelmaan, jolla olisi vaikutusta kokonaisäänimääriin.

CNN:n vaaliasiantuntija ja oikeustieteiden professori Justin Levitt puolestaan pitää osaa kanteista täysin naurettavina. Hän nostaa esimerkkinä Michiganin osavaltiossa nostetun kanteen, jonka mukaan republikaaneja on estetty tarkkailemasta ääntenlaskua.

Michiganin osavaltio julistettiin Bidenin voittamaksi myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

Myös ääntenlaskennan jatkamisen puolesta on kampanjoitu ahkerasti vaalien jälkeen.­

Pennsylvaniassa republikaanit puolestaan nostivat keskiviikkona kanteen, jonka kyseenalaisti jopa Pennsylvanian republikaanitaustainen liittovaltion tuomari Timothy Savage.

Kanteessa vaadittiin Politico-lehden mukaan yhden Pennsylvanialaisen piirikunnan äänien hylkäämistä sillä perusteella, että postiäänestyslippunsa virheellisesti täyttäneisiin henkilöihin otettiin yhteyttä ja heille tarjottiin mahdollisuutta korjata merkintänsä varsinaisena vaalipäivänä.

Savage ei ottanut suoraan kantaa kanteen oikeellisuuteen, mutta takertui sen perusteluihin, joiden hän katsoi olevan ongelmallisia. Kanne vaikuttaa tämän hetkisen tiedon mukaan alle sataan ääneen.

Osa Pennsylvaniassa nostetuista kanteista hylättiin vaalipäivänä, mutta Trump on tiettävästi jo valittanut päätöksistä heti keskiviikkona. Kanteet käsittelevät muun muassa äänenlaskennan seuraamiseen liittyviä epäselvyyksiä. Oikeus on todennut, ettei vaalien laillisuudessa ole ollut epäselvyyksiä.

Nevadassa Trumpin kampanjatiimi nosti tiistaina kanteen vahvasti demokraattisessa piirikunnassa. Sen mukaan heidän vaalitarkkailijansa eivät päässeet seuraamaan ääntenlaskentaa riittävän tarkasti koko prosessin ajan. Nevadan tuomari hylkäsi kanteen.

Tällä hetkellä kiinnostavin vireillä oleva oikeusjuttu koskee Pennsylvanian postiäänestyksen takarajaa. Siellä postiääniä otetaan vastaan vielä perjantaina eli kolme päivää vaalien jälkeen. Trump on kritisoinut käytäntöä voimakkaasti ja vaatinut muun muassa ”kaiken äänestämisen lopettamista”.

Kanne kyseenalaistaa mahdollisesti useita tuhansia ääniä, joiden antajat ovat toimineet hyvässä uskossa sääntöjen mukaisesti, mutta jotka saapuvat perille vasta vaalipäivän jälkeen.

Yhdysvaltain liittovaltion korkein oikeus otti kantaa Pennsylvanian menettelyyn lokakuussa. Korkeimman oikeuden äänestys päättyi tasan 4–4 eikä sitä otettu pikakäsittelyyn. Asia voidaan kuitenkin ottaa tarvittaessa uudelleen käsittelyyn.

Tämä riippuu siitä, ratkaistaanko lopullinen vaalivoitto Pennsylvanian osavaltiossa, jossa on jaossa 20 valitsijamiestä ja ratkeaako vaalitulos vasta vaalipäivän jälkeen saapuneihin ääniin.

Trumpin on pakko voittaa Pennsylvaniassa, jotta hän voi saada riittävän määrän valitsijamiehiä taakseen ja voittaa vaalit.