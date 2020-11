Voiko Trump vielä voittaa vaalit? Asiantuntija vääntää rautalangasta

Joe Bidenin ja Donald Trumpin välinen taistelu äänipotista on kiristynyt entisestään vaa'ankieliosavaltioissa.

Muutama uutismedia ehti keskiviikkona jo julistaa Arizonan Joe Bidenin voitoksi. Tällä hetkellä Donald Trump kuitenkin kirii Bidenin etumatkaa kiinni, ja voi olla, että Arizonassa voiton vie lopulta Trump.

Myös Nevadassa Bidenin johtoasema on kaventunut torstain aikana.

Onko Donald Trumpilla yhä mahdollisuuksia voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit?

Ei ole, Yhdysvaltain poliittisen historian tutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta sanoo.

– Kyllä tilanne yleisesti näyttää siltä, ettei Trumpilla ole enää mahdollisuuksia nousta 270 valitsijamiesmäärän yläpuolelle.

” Tilanne näyttää 95-prosenttisesti siltä, että Biden on se presidentti. Mutta jääköön tuo viisi prosenttia pieneksi epävarmuustekijäksi kuitenkin.

Pyysimme asiantuntijaa vääntämään tilanteen rautalangasta.

Arizonan lisäksi Trumpin täytyisi voittaa vielä Georgiassa, Pennsylvaniassa, Nevadassa, Alaskassa ja Pohjois-Carolinassa, jotta hän saavuttaisi vaalivoiton.

Näistä osavaltioista Georgia ja Pennsylvania saattavat kääntyä torstain kuluessa Bidenin voitoksi.

Alaska ja Pohjois-Carolina ratkeavat todennäköisesti Trumpin voitoksi, mutta eivät kuitenkaan takaa hänelle vaalivoittoa.

Kokon mukaan Biden voi edelleen voittaa myös Arizonassa ja Nevadassa, vaikka hänen johtoasemansa on näissä osavaltioissa kaventunut.

– Vaikka Biden johtaa Trumpia Nevadassa vain noin 8 000 äänellä, suhdeluku on säilynyt uusista äänistä huolimatta samana. Nevadassa myös uusista äänistä iso osa näyttää olevan tulossa osavaltion demokraattivaltaisilta alueilta, Kokko selittää.

– Arizonan isoimmasta väestökeskittymästä Maricopan piirikunnassa puolestaan on laskematta vielä 15 prosenttia äänistä, ja suhdeluku Arizonassa on yhä muutaman prosenttiyksikön Bidenin eduksi, hän jatkaa.

Jani Kokko on väitöskirjatutkija Jyvänkylän yliopistossa.­

Kokko pitää todennäköisenä, että Biden kääntää Pennsylvanian voitokseen, vaikka tällä hetkellä Trump johtaakin ääntenlaskentaa osavaltiossa.

– Pennsylvanian suurimmassa kaupungissa, Philadelphiassa, 20 prosenttia äänistä on laskematta, ja siellä suhdeluku on 80–20 Bidenin eduksi. Sieltä on tulossa vielä yli satatuhatta ääntä, jahka laskenta etenee, Kokko sanoo torstaina iltapäivällä.

Jos Biden voittaa Pennsylvaniassa, hän voi hävitä rauhassa Arizonassa ja Nevadassa, sillä pelkästään jo voitto Pennsylvaniassa riittää takaamaan hänelle vaalivoiton.

Kokon mukaan sellaisia malleja ei oikeastaan enää ole käsillä, joilla Trumpin voisi ennustaa voittavan.

– Tilanne näyttää 95-prosenttisesti siltä, että Biden on se presidentti. Mutta jääköön tuo viisi prosenttia pieneksi epävarmuustekijäksi kuitenkin.