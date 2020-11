Ääntenlasku on kesken. Lopputulos on epävarma. Mielenosoittajat kulkevat kaduilla ympäri maata. Katso Ilta-Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan Mikko Marttisen raportti ääntenlaskupaikalta Pennsylvanian Pittsburghista.

Yhdysvalloissa ihmiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään joko ääntenlaskun jatkamisen tai keskeyttämisen puolesta. Presidentti Donald Trumpin kampanjatiimi on vaatinut ääntenlaskun keskeyttämistä. Demokraattikannattajat vaativat ehdokkaansa Joe Bidenin johdolla jokaisen äänen laskemista.

Mielenosoituksia on järjestetty eri puolilla maata. Suuria väkijoukkoja on kulkenut kaduilla etenkin vaa’ankieliosavaltioissa, joissa vaalit tulevat ratkeamaan. Kilpailu on erittäin tiukka Georgiassa, Arizonassa ja Pennsylvaniassa.

Ilta-Sanomien kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen ja kuvaaja Antti Hämäläinen seuraavat tilanteen kehittymistä vaa’ankieliasemassa olevassa Pennsylvaniassa.

Voit seurata suoraa lähetystä tässä artikkelissa kello 16 alkaen.

Marttinen kertoo ISTV:n suorassa lähetyksessä Yhdysvaltojen tilanteesta, mielenilmauksista, tunnelmasta ja turvallisuudesta. Studiossa on toimittaja Lauri Silvander.

Pennsylvania on noussut ääntenlaskennan edetessä vaalien kiistakapulaksi, sillä Trumpin kampanja on pyrkinyt oikeusteitse estämään äänten laskemisen loppuun.

Trumpin kampanja on ilmoittanut nostavansa kanteet vaaleihin ja ääntenlaskentaan liittyen Pennsylvaniassa, Georgiassa ja Michiganissa. Kampanja vaatii lisäksi uudelleenlaskentaa Wisconsinissa. Kanteiden yksityiskohtia ei tiedetä.

Arizonassa Maricopan piirikunnan ääntenlaskenta jouduttiin tilapäisesti keskeyttämään turvallisuussyistä torstaiaamuna Suomen aikaa, kertoi CNN. Rakennus suljettiin muilta kuin ääntenlaskijoilta.

Rakennuksen ulkopuolelle kerääntyi CNN:n mukaan myös aseita kantaneita mielenosoittajia. Arizonan osavaltion lait antavat kansalaiselle oikeuden kantaa avoimesti asetta.

Mellakoita on syttynyt myös muun muassa Portlandissa Oregonissa, jossa Trumpin kannattajat ja Black Lives Matter -liikkeen protestoijat ovat ottaneet yhteen. Kansalliskaarti on saapunut paikalle.

Arizonan osavaltio on ilmoittanut, ettei se saa ääntenlaskua valmiiksi ennen torstaiaamua paikallista aikaa, eli Suomen aikaa torstai-iltaa.

Myös Nevadan tuloksia odotetaan torstai-iltana Suomen aikaa.