Postiäänistä käydään nyt kovaa peliä – oikeustaistelu näyttää vääjäämättömältä

Donald Trump ja Joe Biden valmistautuvat tuliseen oikeustaisteluun postiäänten kohtalosta.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa alkoivat kipinät sinkoilla jo varhain keskiviikkoaamuna. Ääntenlaskenta oli pahasti kesken, kun istuva presidentti Donald Trump otti tähtäimeensä postiäänestyksen, jota hän on arvostellut aikaisemminkin.

– Emme halua löytää aamuneljältä uusia äänestyslipukkeita ja laskea niitä mukaan, hän sanoi ja ilmoitti kampanjansa ”menevän Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen” ja ”haluavansa kaiken äänestämisen loppuvan”.

Joe Bidenin puolella ei jääty sanattomaksi.

– Mikäli presidentti toteuttaa uhkauksensa ja yrittää oikeuden päätöksellä estää ääntenlaskennan, lakitiimimme ovat valmiita vastustamaan yritystä, kampanjapäällikkö Jen O'Malley Dillon uhosi.

– Ja he tulevat voittamaan.

Joe Bidenin kampanjapäällikkö Jen O'Malley Dillon.­

Sanasota johti kanteiden nostamiseen puolin ja toisin niissä osavaltioissa, joissa ääntenlasku oli yhä kesken. Käräjöintiä käydään muun muassa aikarajojen venyttämisestä niiden postiäänten kohdalla, jotka saapuvat vaalipäivän jälkeen.

Monet osavaltiot ovat helpottaneet mahdollisuutta äänestää postitse koronapandemian takia. Pennsylvanian korkein oikeus myönsi postitse saapuville äänille kolmen päivän lisäajan. Tämä ei miellytä republikaaneja, koska postiäänet alkoivat ennustusten mukaisesti sataa Bidenin laariin. Kaiken kukkuraksi Pennsylvanian vaalipäällikkö Kathy Boockvar on demokraatti.

Osavaltion vaalivirkailijat myönsivät piirikunnille oikeuden olla yhteydessä postiäänestäjiin, mikäli hylkäyspäätös oli johtunut virheestä äänestyslipukkeessa. Tällöin sama henkilö sai mahdollisuuden äänestää uudelleen.

Republikaanien mukaan moinen on Pennsylvanian lakien vastaista. Tuomareiden oli määrä kuulla kanteiden nostajia vielä keskiviikkona. Vastapuolella sapeleita kalisuttaa lakifirma Perkins Coien Marc Elias, joka on tunnettu henkilö demokraattipiireissä.

– Kun demokraattipuolue haluaa kääntää vaalit itselleen äänestyskoppien ulkopuolella, kenelle he soittavat? Marc Eliasille Perkins Coieen, Republikaanien kansallisen komitean (RNC) verkkosivuilla veistellään.

Uutistoimisto Associated Pressin mukaan Elias tiimeineen yrittää pakottaa muutkin osavaltiot seuraamaan Pennsylvanian esimerkkiä ja venyttämään postiäänten saapumisen aikarajaa. Eliasilla oli merkittävä rooli Hillary Clintonin kampanjassa 2016 ja George W. Bushille hävinneen John Kerryn kampanjassa 2004.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija ja kirjailija Maria Annala sanoi ISTV:n lähetyksessä, että tilanne saattoi vaalipäivänä tiistaina näyttää Trumpin kannalta paremmalta, kuin miltä se lopulta näyttää kaikkien postiäänten laskemisen jälkeen.

Trump johti sadoilla tuhansilla äänillä Pennsylvaniassa vielä aikaisemmin keskiviikkona ja julisti itsensä jo osavaltion äänikuninkaaksi.

– Tilanne ei ole edes täpärä. Kun 64 prosenttia äänistä on laskettu, meitä on lähes mahdotonta saada kiinni, Trump sanoi.

Ennakko- ja postiäänien jättöpaikka West Palm Beachissa.­

Ääntenlaskupaikalla piti kiirettä vaalipäivänä.­

Taivaalle alkoi kuitenkin kasautua sinisiä pilviä postiäänten myötä. Merkittävä enemmistö niistä on mennyt Bidenin eduksi. Lisäksi demokraattien kannatusalueilta Philadelphian, Montgomeryn ja Alleghenyn piirikunnista saapuvia ääniä on vielä paljon laskematta. Osavaltio on tärkeä, sillä sieltä saa 20 valitsijamiestä.

– Olennaista on, missä piirikunnissa laskenta on edelleen kesken ja miten ennakkoäänet tai postiäänet ovat nyt käytettävissä olevien tietojen mukaan jakautuneet, poliittisen historian dosentti Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta avasi vaalisolmua iltapäivällä Suomen aikaa.

– Piirikunnissa, joissa laskenta on kesken, Joe Biden on vahvoilla. Lisäksi näyttää siltä, että ennakkoäänissä Biden on myös vahvoilla.

Annalan mukaan tilanne voi kuitenkin muuttua huolestuttavaksi, jos Biden voittaa postiäänestyksen jälkeen.

– Trumpin kannattajat kokevat hyvin voimakkaasti, että heiltä varastettiin tämä tulos ja Trumpilta varastettiin toinen kausi. Se voi mennä tosi rumaksi.

Rintamalinjat on nyt kaivettu ja oikeustaistelut näyttävät vääjäämättömiltä. Annala uskoo, että presidentinvaaleihin liittyvä oikeudenkäynti käsiteltäisiin todennäköisesti kiireisenä, eli ennen joulukuun 14. päivää, jolloin osavaltioiden pitäisi lyödä vaalitulos lukkoon.

Vaalitarkkailija Pat Loynch Wes Palm Beachissa Floridassa.­

Dosentti Aunesluoma muistaa hyvin 20 vuoden takaiset tapahtumat, kun George W. Bushin ja Al Goren välistä vaalia ratkottiin korkeimmassa oikeudessa asti. Tuomarit julistivat äänin 5-4 republikaanien Bushin presidentiksi.

– Kokemusta on vuoden 2000 vaalista, jolloin jouduttiin odottamaan tammikuuhun 2001. Mutta tie oikeuteen on vielä pitkä, ensin pitää laskea äänet, Aunesluoma toppuutteli.

– Silloin ongelmana oli Floridan ääntenlasku ja tuloksen vahvistaminen, nyt kuitenkin ääntenlaskenta tuntuu sujuvan, vaikka se hidasta onkin.

Trump ehti nimittää vielä kalkkiviivoilla uuden tuomarin Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Konservatiiveja edustavan Amy Coney Barrettin valinta sai vasemman laidan jälleen sekaisin, ja muiden muassa demokraattien sosialistisiipeä edustava Alexandria Ocasio-Cortez vaati korkeimman oikeuden jäsenmäärän laajentamista.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tiedossa lakipykälää, jonka perusteella tuomarit – sen enempää liberaalit kuin konservatiivitkaan – voisivat keskeyttää ääntenlaskennan tai hylätä vaa’ankieliosavaltioiden postiäänet.