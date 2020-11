Ääniä lasketaan vielä useassa osavaltiossa, mutta Joe Biden on tällä hetkellä vahvoilla.

Äänestäminen Yhdysvaltain vaaleissa on loppunut 24 tuntia sitten, mutta presidentinvaalien voittaja ei ole vielä tiedossa.

New York Timesin ennusteen mukaan demokraattien Joe Bidenilla olisi nyt 253 valitsijamiestä ja istuvalla presidentillä Donald Trumpilla 214 valitsijamiestä. Voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä.

Äänestystulos on julkistamatta Arizonassa, Nevadassa, Pohjois-Carolinassa, Georgiassa, Pennsylvaniassa ja Alaskassa. Näistä Alaska on menossa vahvasti Trumpille, mutta osavaltion äänistä on laskettu vasta reilu puolet.

Muun muassa Fox News kaapelikanava julisti jo keskiviikkona Suomen aikaa Bidenin voittaneen myös Arizonan, mutta muut kanavat eivät ole tehneet samaa ennustetta ja tilanne Arizonassa kiristyy.

Trump on viimeisinä hetkinä kuronut kiinni Bidenin eroa sekä Nevadassa että Arizonassa. Puoli kuuden aikaa aamulla Biden johti Nevadassa 7 000:lla ja Arizonassa 70 000:lla äänellä. Kummassakin paikassa lopullinen tulos saataneen vasta torstaina paikallista aikaa, eli aikaisintaan torstaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Biden puolestaan on kirinyt Trumpin etumatkaa sekä Pennsylvaniassa että Georgiassa, missä presidentin etumatka on kutistunut merkittävästi, kun molemmissa osavaltioissa on laskettu ennakkoääniä. Etenkin suuressa Pennsylvaniassa ääniä oli ennen aamukuutta Suomen aikaa laskematta lähes 850 000. Biden on viimeiset tunnit kuronut etumatkaa kiinni niin rivakasti, että samalla tahdilla hän voittaa Pennsylvanian ja saa sen 20 valitsijamiestä, mitkä riittäisivät voittoon.

Georgiassa Biden on kirinyt myös Trumpin etumatkaa kiinni ja ero on enää noin 30 000 ääntä, kun se oli keskiviikkoaamuna parhaimmillaan yli 130 000. Yksistään Georgian voitto ei vielä riittäisi varmistamaan Bidenin valintaa presidentiksi.

Aiemmin keskiviikkona paikallista aikaa Biden julistettiin voittajaksi kahdessa tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa Michiganissa ja Wisconsinissa, joissa on yhteensä 26 valitsijamiestä.

Presidentti Trump on useaan otteeseen keskiviikon aikana väittänyt voittaneensa useita osavaltioita missä laskenta on edelleen kesken. Hänen kampanjansa on myös nostanut ainakin Georgiassa ja Pennsylvaniassa kanteita, joilla yritetään oikeusteitse keskeyttää vaalien ääntenlaskenta.

Biden piti myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa puheen, jossa hän ei vielä julistautunut voittajaksi, mutta vakuutti olevansa matkalla voittoon.