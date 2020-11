Seuraavaksi jännitetään, kumpi voittaa Georgian – tätä tulos tarkoittaa Trumpin ja Bidenin kannalta

Georgian tulos ei ratkaise vielä presidentinvaalien voittajaa.

Ääntenlaskijoilla on kädet täynnä Georgian osavaltion Fultonin piirikunnan vaalilautakunnassa. Fultonin piirikuntaan kuuluu osavaltion suurin kaupunki Atlanta.­

Varhain torstaiaamuna Suomen aikaa näyttää siltä, että Yhdysvaltain presidentinvaaleissa seuraavaksi valmistumassa olisi Georgian osavaltio, joka jakaa 16 valitsijamiestä.

Osavaltion vaalivirkailijat ovat luvanneet, että osavaltion suurkaupungin Atlantan äänet valmistuisivat Suomen aikaa aamuseitsemän ja kymmenen välillä.

Istuva presidentti Donald Trump on johtanut Georgiassa lähes koko ääntenlaskun ajan, mutta keskiviikon aikana paikallista aikaa demokraattien haastaja Joe Biden on koko ajan kuronut eroa umpeen.

Georgian tulos ei kuitenkaan ratkaise tilannetta suuntaan tai toiseen. Jos Biden voittaisi Georgian ja sen 16 valitsijaa, hänellä olisi 269 valitsijamiestä, eli häneltä puuttuisi vielä yksi valitsijamies voittoon vaaditusta 270:stä ja hänen pitäisi voittaa vielä yksi osavaltio.

Voitto ei riittäisi myöskään Trumpille, mutta hänelle se on paljon tärkeämpi. Jos Trump voittaa Georgian, hänen pitää voittaa myös Pennsylvania sekä joko Nevada tai Arizona.

Trumpille tappio Georgiassa olisi suurempi henkisesti, sillä osavaltio on ollut vuosien ajan vahvasti republikaanien hallussa. Edellisen kerran demokraatti on voittanut Georgian presidentinvaaleissa vuonna 1992, kun toisen etelän osavaltion Arkansasin kuvernööri Bill Clinton voitti Georgian. Sitä edellinen demokraattivoittaja on Jimmy Carter, entinen osavaltion kuvernööri, joka voitti Georgian 1976 ja 1980.