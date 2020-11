Tämän takia Yhdysvaltojen vaalien voittajan selvittäminen kestää niin kauan – syitä on pohjimmiltaan 51 kappaletta

Yhdysvalloissa vaalisysteemi on omanlaisensa.

Me Suomessa olemme tottuneet siihen, että vaalipäivänä vaalien tulospalveluun rävähtävät kello 20 ennakkoäänet ja sen jälkeen aletaan laskea vaalipäivän ääniä. Ja viimeistään puolenyön tietämillä kaikki äänet on laskettu, voittajat lähtevät juhlimaan, hävinneet itkevät pettymystään ja ääntenlaskijat menevät kotiin nukkumaan. Demokratia on toiminut.

Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuivat varhain keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, mutta yli 24 tuntia myöhemmin ääniä on vielä laskematta, eikä voittaja ole lopullisesti selvillä.

Pohjimmiltaan kyse on siitä, että Yhdysvalloissa ei ole yhtä presidentinvaalia, vaan 51 valitsijamiesvaalia. Jokainen 50:stä osavaltiosta ja pääkaupunki Washington DC (joka ei kuulu mihinkään osavaltioon) järjestää oman vaalinsa, jossa valitaan valitsijamiehet, jotka sitten aikanaan valitsevat presidentin.

Ja jokainen osavaltio on erilainen. Kalifornia olisi itsenäisenä valtiona maailman viidenneksi suurin talousmahti, suurempi kuin Britannia. Siellä on 39 miljoonaa asukasta, hieman enemmän kuin koko Puolan valtiossa. Samaan aikaan maantieteellisesti isohkossa, mutta harvaan asutussa Wyomingissa on asukkaita vähemmän kuin Helsingin kaupungissa.

Ja jokaisella osavaltiolla on omat käytäntönsä ja lakinsa, joiden pohjalta vaaleja järjestetään. 50 osavaltiota ja yksi pääkaupunki. 51 erilaista vaalia.

Isossa osassa osavaltioista äänestetään koneellisesti ja koneet ovat erilaisia. Osassa osavaltioista äänestäjä itse voi valita äänestääkö koneella vai perinteisesti paperilla. Äänestysliput ovat erilaisia eri osavaltioissa.

Myös käytännöt ennakkoäänestämisestä ovat erilaisia. Joissain osavaltioissa ennakkoon äänestäminen on erittäin helppoa ja esimerkiksi Coloradossa yli 90 prosenttia äänistä annetaan joka vaaleissa ennakkoon postin välityksellä. Jossain osavaltioissa, kuten Ohiossa, jokaisessa piirikunnassa on vain yksi ennakkoäänestyspaikka.

Koronatilanteen vuoksi näissä vaaleissa nähtiin ennätysmäärä postiääniä.­

Osavaltioiden välillä on eroa myös siinä, miten postiäänet hyväksytään laskettavaksi. Osa osavaltioista hyväksyy myös vaalipäivän jälkeen saapuneet, mutta ennen vaalipäivää postileimatut äänet.

Ja useissa osavaltioissa säännöt muuttuvat myös joka vaaleissa, riippuen siitä ovatko osavaltion johdossa demokraatit vai republikaanit ja mikä äänestystapa suosii mitäkin puoluetta.

Tänä vuonna tilannetta on mutkistanut korona, minkä vuoksi aiempaa suurempi osa ihmisistä äänesti ennakkoon. Esimerkiksi tärkeässä Pennsylvaniassa valtaosa äänestäjistä on tähän asti äänestänyt aina vaalipäivänä, mutta tänä vuonna miljoonat ihmiset ovat äänestäneet postin välityksellä eikä osavaltion virkamiehillä ole kokemusta suurten postiäänimäärien käsittelystä.

Viivytyksiä ja ongelmia ilmenee lähes jokaisessa osavaltiossa, mutta puheenaiheeksi nousee aina ne muutamat osavaltiot, jotka ovat vaalituloksen kannalta merkittäviä.

Ääniä lasketaan eri osavaltioissa myös eri tavalla. Osa laskee ennakkoääniä etukäteen, osa aloittaa niiden laskemisen samaan aikaan kuin varsinaisen vaalipäivän äänien ja osa laskee ennakkoäänet viimeisenä.

Floridassa on yksi Yhdysvaltain tehokkaimmista postiäänten laskemisjärjestelyistä.­

Osassa osavaltioista ääniä lasketaan koneellisesti, osassa käsin. Epäselvästi täytetyistä lipuista vaalilautakunnat osavaltiosta riippuen joko hylkäävät koko lipun, epäselvästi täytetyn osan tai jopa yrittävät tulikita mitä äänestäjä on yrittänyt äänestää.

Ja korona on vaikuttanut myös laskentaan. Esimerkiksi Georgian osavaltiossa Fultonin isossa piirikunnassa yli 20 koulutettua ääntenlaskijaa sairastui viime hetkillä koronaan, eivätkä he ole mukana laskemassa ääniä.

Käytännössä kaikissa osavaltioissa äänestäjän pitää olla rekisteröitynyt äänestäjäksi. Monessa osavaltiossa rekisteröinti pitää tehdä etukäteen, mutta joissain osavaltioissa äänestäjäksi voi rekisteröityä myös vaalipaikalla.

Rekisteröintiä tarvitaan, koska isossa osassa osavaltioita äänestäjän ei tarvitse vaalipaikalla todistaa henkilöllisyyttään henkilöllisyystodistuksella, koska isolla osalla kansalaisista, etenkin maahanmuuttajataustaisilla ja köyhillä amerikkalaisilla, ei ole henkilöllisyystodistuksia. Monessa osavaltiossa saa äänestää vain, jos on saanut postissa etukäteen äänestyslomakkeen ja ilmestyy sen kanssa äänestyspaikalle.

Tunnistaminen vaikeuttaa myös ennakkoäänten laskemista, koska joissain paikoissa postiääniä laskettaessa lipukkeessa olevaa allekirjoitusta verrataan rekisterissä olevaan allekirjoitukseen.

Itse äänestäminen on monimutkaista ja vie aikaa. Paljon aikaa menee yksistään äänestyslapun täyttämiseen, koska samaan aikaan on niin monta vaalia ja kaikki vaalit ovat samalla lipukkeella.

Samaan aikaan presidentinvaalin yhteydessä valitaan kaikissa osavaltioissa kongressin edustajainhuoneen edustajat ja osassa osavaltioista valitaan senaattori ja kuvernööri. Lisäksi joka osavaltiossa valitaan edustajia osavaltion parlamenttiin ja joissain osavaltioissa valitaan myös muita osavaltiotason virkamiehiä, kuten tuomareita ja varakuvernöörejä.

Äänestyslapun täyttäminen ei ole Yhdysvalloissa yhtä yksinkertaistkuin Suomessa.­

Lisäksi tänä vuonna eri osavaltioissa äänestettiin yhteensä 120 eri kansanäänestyksessä. Osassa osavaltioissa äänestettiin mm. kannabiksen sallimisesta ja Mississippissä äänestettiin uudesta osavaltion lipusta.

Ja jotta asia ei olisi näin helppoa, monessa paikassa äänestetään myös piirikunnan virkamiehistä, pormestareista, kaupunginvaltuutetuista ja esimerkiksi koululautakunnan jäsenistä.

Kaikki yhdellä ja samalla äänestyslapulla.