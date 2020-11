Politiikan tutkija: Republikaani­puolue on vaalien todellinen voittaja – ”He eivät joutuneet maksamaan mitään Trump-lojalismista”

Demokraattien Joe Biden on voittaessaankin vaikeassa paikassa poliittisesti, sanoo politiikan tutkija Antti Ronkainen.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopullinen tulos ei ole vielä selvä, mutta keskiviikkona illalla Suomen aikaa demokraattien ehdokas Joe Biden johtaa ääntenlaskua republikaanien Donald Trumpista.

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Antti Ronkainen kommentoi IS:lle, että vaikka Biden valittaisiin presidentiksi, hänellä ei tule olemaan helppoa.

– Hänen pitäisi ryhtyä lunastamaan vaalilupauksia, mutta hänen on vaikea toimia, kun republikaanit ovat saamassa enemmistön senaatissa.

Vaalitulos – jos Biden vie voiton – on Ronkaisen mielestä pettymys Bidenille ja demokraateille, kun katselee kokonaisuutta.

– Aivan nafti voitto, vaikka oli koronaviruksen huono hoito, jolla Biden kampanjoi. Talous romahti eikä Trumpilla ollut edes vaaliohjelmaa ja hän sai pari viikkoa ennen vaaleja koronaviruksen itse.

Tulos näyttää Ronkaisen mielestä huonolta demokraattien kannalta varsinkin, kun republikaanit näyttävät säilyttävän enemmistön senaatissa.

Biden olisi voittaessaan vaikeassa paikassa aloittaessaan presidenttinä.

– Ne (republikaanit) blokkaavat kaikki uudistukset. Heillä on viimeinen sana talousohjelmiin.

Jos republikaanit häviävät ja Trump vetäytyy taka-alalle, se hankaloittaa Ronkaisen mielestä entisestään Bidenin asemaa. Trumpin vastustaminen on ollut Bidenin kampanjan keskeinen voima.

– Jos Trump häviää, ongelmat alkavat välittömästi. Korona jyllää edelleen ja taloudelliset ongelmat ovat yhtä vaikeita kuin ennenkin.

Ronkainen arvelee, että ilmapiiri kongressissa on varmasti hyvin tulehtunut. Bidenin olisi vaikea tehdä taloudellisesti suuria ohjelmia koronaa varten. Hänen olisi myös vaikea tehdä terveydenhoitoon liittyviä uudistuksia.

Demokraateille ei ole tulossa odotettua maanvyöryvoittoa. Jos demokraatit olisivat saaneet valkoisen talon, senaatin ja edustajanhuoneen, heillä olisi ollut kaksi vuotta aikaa tehdä uudistuksia.

– Nyt on vaikeaa, kun pitää sopia republikaanien kanssa. Aina kun republikaanit ovat oppositiossa tai menettävät valkoisen talon, he muuttuvat taloudellisesti fiskaalihaukoiksi. He vaan vetävät jarrua seuraavat kaksi vuotta.

Republikaanien hallussa on senaatin lisäksi korkein oikeus. Republikaanit runnoivat viikko ennen vaaleja korkeimpaan oikeuteen konservatiivituomari Amy Coney Barrettin.

Demokraatit uhkasivat ennen vaaleja, että he kostavat nimityksen ja lisäävät korkeimman oikeuden nimityksiä.

– Sitä he eivät voi nyt tehdä. Republikaaneilla on senaatti ja korkein oikeus. Heillä ovat asiat hyvin, he istuvat vallan päällä.

Republikaanit ovat Ronkaisen mielestä vaalien selkeä voittaja. Tulos oli parempi kuin odotettiin. Trumpillakin oli odotuksia parempi tulos.

Jos käy niin, että Trump voittaisi vaalit, hänellä ei Ronkaisen mielestä ole samanlaisia ongelmia kuin Bidenilla.

– Trumpilla ei ollut edes vaaliohjelmaa. Hänellä oli vain Trump-show. Sama ralli jatkuisi. Ei olisi enää mitään estoja, kun ei ole uusia vaaleja ja virkarikossyytös käyty.

Republikaanien kannalta pahin skenaario olisi Ronkaisen mielestä ollut, että Trump olisi hävinnyt nöyryyttävästi maanvyörynä, Trumpille lojaalit republikaanit olisivat pudonneet senaatista ja demokraatit olisivat saaneet senaatin.

– Republikaaninen puolue olisi ajautunut kaaokseen ja olisi joutunut miettimään, mitä tälle Trumpille tehdään. Nyt jälkipyykkiä ei tarvitse käydä ollenkaan. Republikaanit eivät joutuneet maksamaan mitään Trump-lojalismista.